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Mondial 2026 : la Colombie et la RD Congo dos à dos à la pause (0-0)

Colombie – RD Congo a atteint la pause au Mondial 2026, la Colombie et la RD Congo sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Colombie a eu le ballon avec 73% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 9 tirs contre 1 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 5 pour la Colombie et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.53 pour la Colombie et 0.02 pour la RD Congo.

Un équilibre encore fragile

la Colombie et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
24/06/2026 03:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 46e
  2. 56'Carton jaune - J. LucumiColombie, 56e
  3. 57'Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 57e
  4. 58'Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba)Colombie, 58e
  5. 58'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 58e
  6. 72'Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 72e
  7. 72'Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 72e
  8. 76'But - D. Munoz (passe J. Quintero)Colombie, 76e
  9. 77'Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios)Colombie, 77e
  10. 82'Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku)RD Congo, 82e
  11. 90+3'Carton jaune - C. PickelRD Congo, 90+3e
  12. 90+4'Carton jaune - J. LermaColombie, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0
  • Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5
  • Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%
  • Corners : Colombie 5 / RD Congo 2
  • Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14
  • Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0
  • Passes : Colombie 535 / RD Congo 291
  • Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%
  • xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie22004136
Portugal21106154
RD Congo201112-11
Ouzbékistan200218-70
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