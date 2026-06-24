Mondial 2026 : la Colombie et la RD Congo dos à dos à la pause (0-0)
Colombie – RD Congo a atteint la pause au Mondial 2026, la Colombie et la RD Congo sont dos à dos sur le score de 0-0.
SOMMAIRE
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Colombie a eu le ballon avec 73% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 9 tirs contre 1 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 5 pour la Colombie et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.53 pour la Colombie et 0.02 pour la RD Congo.
Un équilibre encore fragile
la Colombie et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
- 46'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 46e
- 56'Carton jaune - J. LucumiColombie, 56e
- 57'↑↓Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 57e
- 58'↑↓Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba)Colombie, 58e
- 58'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 58e
- 72'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 72e
- 76'⚽But - D. Munoz (passe J. Quintero)Colombie, 76e
- 77'↑↓Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios)Colombie, 77e
- 82'↑↓Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku)RD Congo, 82e
- 90+3'Carton jaune - C. PickelRD Congo, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - J. LermaColombie, 90+4e
- Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0
- Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5
- Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%
- Corners : Colombie 5 / RD Congo 2
- Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14
- Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0
- Passes : Colombie 535 / RD Congo 291
- Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%
- xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
- 6'⚽But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
- 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
- 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
- 45+5'⚽But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
- 46'↑↓Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
- 57'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 57e
- 71'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao)Portugal, 71e
- 72'↑↓Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)Portugal, 72e
- 74'↑↓Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 74e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos)Portugal, 83e
- 85'↑↓Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 85e
- 85'↑↓Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu)RD Congo, 85e
- 88'Carton jaune - N. SemedoPortugal, 88e
- 90+2'Carton jaune - T. AraujoPortugal, 90+2e
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 4 Tomás Araújo Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 15 João Neves Milieu
- 23 Vitinha Milieu
- 10 Bernardo Silva Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 2 Nélson Semedo
- 3 Rúben Dias
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 24 Samú Costa
- 21 Rúben Neves
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 9 Gonçalo Ramos
- 11 João Félix
- 17 Rafael Leão
- 26 Francisco Conceição
- 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
- 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
- 22 Chancel Mbemba Défenseur
- 4 Axel Tuanzebe Défenseur
- 3 Steve Kapuadi Défenseur
- 26 Arthur Masuaku Défenseur
- 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
- 8 Samuel Moutoussamy Milieu
- 25 Edo Kayembe Milieu
- 20 Yoane Wissa Attaquant
- 17 Cédric Bakambu Attaquant
- 16 Timothy Fayulu
- 21 Matthieu Epolo
- 5 Dylan Batubinsika
- 12 Joris Kayembe
- 24 Gedeon Kalulu
- 7 Nathanaël Mbuku
- 10 Théo Bongonda
- 14 Noah Sadiki
- 15 Aaron Tshibola
- 18 Charles Pickel
- 9 Brian Cipenga
- 11 Gaël Kakuta
- 13 Meschak Elia
- 19 Fiston Mayele
- 23 Simon Banza
- Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2
- Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7
- Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%
- Corners : Portugal 3 / RD Congo 4
- Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10
- Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1
- Passes : Portugal 662 / RD Congo 179
- Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%
- xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69
- João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)
- Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Vitinha (Portugal) : note 7.5
- Renato Veiga (Portugal) : note 7.3
- Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2
- Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
- 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
- 40'⚽But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
- 46'↑↓Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
- 46'↑↓Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
- 60'⚽But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
- 65'⚽But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
- 72'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)Colombie, 72e
- 77'↑↓Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)Ouzbékistan, 77e
- 77'↑↓Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)Ouzbékistan, 77e
- 80'↑↓Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 80e
- 80'↑↓Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)Colombie, 80e
- 90+3'↑↓Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)Colombie, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 90+3e
- 90+9'⚽But - J. Campaz1-3Colombie · Passe : C. Hernandez
- 1 Utkir Yusupov Gardien
- 2 Abdukodir Khusanov Défenseur
- 18 Abdulla Abdullaev Défenseur
- 5 Rustam Ashurmatov Défenseur
- 24 Bekhruz Karimov Milieu
- 6 Akmal Mozgovoy Milieu
- 7 Otabek Shukurov Milieu
- 13 Sherzod Nasrullaev Milieu
- 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant
- 11 Oston Urunov Attaquant
- 14 Eldor Shomurodov Attaquant
- 4 Farrukh Sayfiev
- 17 Dostonbek Khamdamov
- 12 Abduvokhid Nematov
- 16 Botirali Ergashev
- 3 Khozhiakbar Alizhonov
- 15 Umarbek Eshmuradov
- 25 Avazbek Ulmasaliyev
- 26 Jakhongir Urozov
- 8 Jamshid Iskandarov
- 9 Odiljon Khamrobekov
- 10 Ruslanbek Jiyanov
- 19 Azizjon Ganiev
- 23 Sherzod Esanov
- 20 Azizbek Amanov
- 21 Igor Sergeev
- 12 Camilo Vargas Gardien
- 2 Daniel Muñoz Défenseur
- 23 Davinson Sánchez Défenseur
- 3 Jhon Lucumí Défenseur
- 17 Johan Mojica Défenseur
- 14 Gustavo Puerta Milieu
- 16 Jefferson Lerma Milieu
- 11 Jhon Arias Milieu
- 10 James Rodríguez Attaquant
- 25 Luis Javier Suárez Attaquant
- 7 Luis Díaz Attaquant
- 24 Álvaro Montero
- 1 David Ospina
- 22 Deiver Machado
- 4 Santiago Arias
- 18 Willer Ditta
- 13 Yerry Mina
- 5 Kevin Castaño
- 6 Richard Ríos
- 8 Jorge Carrascal
- 15 Juan Portilla
- 20 Juan Fernando Quintero
- 21 Jaminton Campaz
- 26 Andrés Gómez
- 9 Jhon Córdoba
- 19 Cucho Hernández
- Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3
- Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14
- Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63%
- Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4
- Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10
- Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1
- Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511
- Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86%
- xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
- Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s)
- Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)
- Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)
- Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7
- Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9
- Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 6'⚽But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo)Portugal, 6e
- 14'Carton jaune - O. KhamrobekovOuzbékistan, 14e
- 17'⚽But - N. MendesPortugal, 17e
- 29'VARVAR - A. GanievOuzbékistan, 29e
- 39'⚽But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes)Portugal, 39e
- 46'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov)Ouzbékistan, 46e
- 46'↑↓Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 46e
- 60'⚽But - A. NematovPortugal, 60e
- 64'↑↓Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao)Portugal, 64e
- 68'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 68e
- 73'↑↓Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 73e
- 76'↑↓Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva)Portugal, 76e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao)Portugal, 83e
- 87'⚽But - R. LeaoPortugal, 87e
- 90+2'↑↓Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov)Ouzbékistan, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov)Ouzbékistan, 90+2e
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 3 Rúben Dias Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 15 João Neves Milieu
- 23 Vitinha Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 11 João Félix Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 2 Nélson Semedo
- 26 Francisco Conceição
- 16 Francisco Trincão
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 4 Tomás Araújo
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 24 Samú Costa
- 10 Bernardo Silva
- 21 Rúben Neves
- 19 Gonçalo Guedes
- 9 Gonçalo Ramos
- 17 Rafael Leão
- 12 Abduvokhid Nematov Gardien
- 2 Abdukodir Khusanov Défenseur
- 18 Abdulla Abdullaev Défenseur
- 5 Rustam Ashurmatov Défenseur
- 24 Bekhruz Karimov Milieu
- 9 Odiljon Khamrobekov Milieu
- 7 Otabek Shukurov Milieu
- 13 Sherzod Nasrullaev Milieu
- 19 Azizjon Ganiev Attaquant
- 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant
- 14 Eldor Shomurodov Attaquant
- 3 Khozhiakbar Alizhonov
- 6 Akmal Mozgovoy
- 16 Botirali Ergashev
- 1 Utkir Yusupov
- 25 Avazbek Ulmasaliyev
- 4 Farrukh Sayfiev
- 26 Jakhongir Urozov
- 15 Umarbek Eshmuradov
- 20 Azizbek Amanov
- 8 Jamshid Iskandarov
- 17 Dostonbek Khamdamov
- 11 Oston Urunov
- 10 Ruslanbek Jiyanov
- 23 Sherzod Esanov
- 21 Igor Sergeev
- Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2
- Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6
- Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34%
- Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2
- Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11
- Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1
- Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244
- Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80%
- xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21
- Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)
- Rúben Dias (Portugal) : note 7.5
- Vitinha (Portugal) : note 7.5
- Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 46'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 46e
- 56'Carton jaune - J. LucumiColombie, 56e
- 57'↑↓Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 57e
- 58'↑↓Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba)Colombie, 58e
- 58'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 58e
- 72'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 72e
- 76'⚽But - D. Munoz (passe J. Quintero)Colombie, 76e
- 77'↑↓Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios)Colombie, 77e
- 82'↑↓Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku)RD Congo, 82e
- 90+3'Carton jaune - C. PickelRD Congo, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - J. LermaColombie, 90+4e
- 12 Camilo Vargas Gardien
- 2 Daniel Muñoz Défenseur
- 23 Davinson Sánchez Défenseur
- 3 Jhon Lucumí Défenseur
- 17 Johan Mojica Défenseur
- 14 Gustavo Puerta Milieu
- 16 Jefferson Lerma Milieu
- 11 Jhon Arias Milieu
- 10 James Rodríguez Attaquant
- 25 Luis Javier Suárez Attaquant
- 7 Luis Díaz Attaquant
- 20 Juan Fernando Quintero
- 9 Jhon Córdoba
- 24 Álvaro Montero
- 1 David Ospina
- 13 Yerry Mina
- 18 Willer Ditta
- 22 Deiver Machado
- 4 Santiago Arias
- 21 Jaminton Campaz
- 6 Richard Ríos
- 8 Jorge Carrascal
- 26 Andrés Gómez
- 15 Juan Portilla
- 5 Kevin Castaño
- 19 Cucho Hernández
- 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
- 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
- 22 Chancel Mbemba Défenseur
- 4 Axel Tuanzebe Défenseur
- 3 Steve Kapuadi Défenseur
- 26 Arthur Masuaku Défenseur
- 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
- 8 Samuel Moutoussamy Milieu
- 25 Edo Kayembe Milieu
- 17 Cédric Bakambu Attaquant
- 20 Yoane Wissa Attaquant
- 14 Noah Sadiki
- 23 Simon Banza
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 5 Dylan Batubinsika
- 15 Aaron Tshibola
- 11 Gaël Kakuta
- 18 Charles Pickel
- 9 Brian Cipenga
- 7 Nathanaël Mbuku
- 10 Théo Bongonda
- 13 Meschak Elia
- 19 Fiston Mayele
- Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0
- Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5
- Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%
- Corners : Colombie 5 / RD Congo 2
- Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14
- Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0
- Passes : Colombie 535 / RD Congo 291
- Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%
- xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
- Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s)
- Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s)
- Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3
- Jhon Arias (Colombie) : note 7.3
- Johan Mojica (Colombie) : note 7.2
- Jefferson Lerma (Colombie) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombie
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|Ouzbékistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
Commentaires