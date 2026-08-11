Charles III : Radio Caroline sanctionnée après avoir annoncé sa mort

Le 19 mai 2026, la station britannique Radio Caroline a diffusé par erreur une annonce faisant état du décès du roi Charles III, alors que le souverain se trouvait en déplacement officiel en Irlande du Nord. La diffusion a été interrompue et la programmation habituelle suspendue.

Durant plusieurs minutes, cette information erronée s’est répandue au Royaume-Uni avant que les équipes de la radio ne prennent conscience de la situation.

Le 10 août 2026, l’Ofcom a officiellement sanctionné la station pour diffusion d’une fausse information et pour le délai jugé excessif dans la rectification.

Erreur technique liée à une manipulation d’un employé

Sur l’antenne, un message annonçant la suspension des programmes « jusqu’à nouvel ordre » par respect après le décès du roi a été diffusé ; l’hymne national God Save the King a ensuite été joué, puis 16 minutes de silence ont suivi.

Le présentateur de l’émission a poursuivi son intervention sans se rendre compte qu’un fichier d’urgence avait pris le relais de la diffusion.

Selon les éléments relevés, l’incident résulte d’une mauvaise manipulation lors d’une opération de maintenance informatique : un technicien avait accédé à des fichiers audio préenregistrés, préparés en prévision d’un éventuel décès du monarque.

Pris de panique après avoir lancé ces éléments, le technicien a quitté les lieux sans corriger la diffusion, laissant l’antenne bloquée pendant une longue période.

Il a fallu attendre 30 minutes avant que des excuses destinées aux auditeurs ne soient diffusées officiellement.

En motivant sa décision du 10 août 2026, l’Ofcom a relevé une inexactitude grave et un retard injustifié dans la remise à l’antenne d’une information vérifiée, en rappelant l’obligation réglementaire de diffuser des faits confirmés et de corriger immédiatement toute erreur.

Radio Caroline a indiqué avoir adressé un blâme officiel à l’employé mis en cause. La station, créée en 1964, a également supprimé définitivement de ses serveurs les fichiers préenregistrés concernés.