Élodie Frégé et Patxi Garat enregistrent un duo 23 ans après la Star Academy

Élodie Frégé et Patxi Garat ont enregistré un duo inédit, vingt-trois ans après leur passage commun sur la Star Academy, a annoncé la chanteuse le 2 juillet 2026 lors de son intervention dans l’émission Culture Médias sur Europe 1. Le titre, enregistré en Grèce au sein d’un « très beau studio », s’intitule « Avant » et figure sur le disque que prépare Patxi, qu’Élodie décrit comme « très beau ». Ces éléments ont été précisés par la chanteuse et comédienne au cours de son entretien radiophonique.

Révélée en 2003 à l’occasion de la troisième saison de la Star Academy, Élodie Frégé a depuis développé une carrière mêlant musique pop-folk et activités d’actrice, théâtre et cinéma. Patxi Garat, connu sous le nom de Patxi, est l’un de ses anciens camarades de promotion. Selon le témoignage d’Élodie, il s’agit de leur première collaboration enregistrée en duo depuis leurs retrouvailles professionnelles et amicales après deux décennies.

Lors de son intervention sur Europe 1, Élodie a expliqué : « On a enregistré un duo avec Patxi, mon collègue de la Star Ac’. Il sort un disque qui est très beau. On est allés enregistrer en Grèce ensemble dans un très beau studio avec d’autres personnes », avant de révéler le titre de la chanson, « Avant ». Elle a également précisé que, malgré leurs liens, ils n’avaient « jamais enregistré de duo » en vingt-trois ans.

La nature de leur relation a été évoquée à plusieurs reprises dans les médias. Sur le plateau de Télématin, Élodie a reçu un message de Patxi rappelant un souvenir partagé et saluant son parcours : « Salut Élodie ! Ah ben je vois que tu es en plateau, ça c’est bien, je suis rassuré, parce que je me souviens d’un matin, un rendez-vous chez le notaire que tu avais raté après une soirée qu’on avait passée ensemble. Blague à part, c’était un bonheur de chanter avec toi à Biarritz, de se retrouver. Tu es toujours aussi drôle, intelligente, émouvante quand tu chantes. Pour tout ça, merci. La vraie question, c’est pourquoi on a attendu autant d’années avant de rechanter ensemble ? »

Élodie a répondu à ces propos en qualifiant leur relation d’intemporelle : « Merci mon Patchouli ! En tout cas, notre amitié n’a pas pris une ride. Je pense qu’on s’aime encore plus qu’au début, parce qu’on a appris à se connaître. C’est quelqu’un que j’admire beaucoup, qui écrit super bien, qui a une voix très reconnaissable. »

Lors d’un autre passage sur la matinale de France 2, la chanteuse a commenté la chanson incluse dans le disque de Patxi : « Je suis tombée amoureuse de cette chanson, elle est hyper émouvante, très bien écrite. C’est simple, ça va droit au cœur. Et tout le disque est très beau. »

La nouvelle du duo a également été relayée sur les réseaux sociaux, notamment par un message de Télé-Loisirs qui a rappelé la dimension symbolique des retrouvailles : « 23 ans après la STAR ACADEMY 3, ELODIE FRÉGÉ et PATXI ont enregistré un duo a annoncé la chanteuse ce matin dans Culture Médias sur Europe 1. »