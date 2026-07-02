Patrick Bruel visé par trois nouvelles plaintes, dont une pour agression sexuelle sur mineure

Ce jeudi 2 juillet 2026, trois nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et acteur Patrick Bruel — deux pour viol et une pour agression sexuelle sur mineure — alors que l’artiste est placé sous contrôle judiciaire et conteste fermement les faits qui lui sont reprochés, selon Mediapart et des relais sur X (anciennement Twitter).

Les nouvelles plaintes, révélées par Mediapart et relayées publiquement, ont provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux et relancent un dossier judiciaire déjà composé de plusieurs volets. Les informations communiquées aux médias précisent la nature des accusations mais ne modifient pas la présomption d’innocence qui demeure la règle procédurale.

Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen, est connu pour sa carrière musicale et cinématographique ainsi que pour ses activités au poker professionnel. Présent dans l’actualité judiciaire, il est actuellement soumis à des contraintes décidées par la justice pénale française.

Mesures et contraintes du contrôle judiciaire

Placée sous contrôle judiciaire, la situation de l’artiste s’accompagne de mesures strictes destinées à encadrer sa liberté de se déplacer et ses interactions. Parmi ces mesures figure l’interdiction de quitter le territoire français et l’obligation de remettre son passeport au greffe, dispositions visant à assurer sa présence au cours de la procédure.

Le contrôle judiciaire comporte également l’interdiction de prendre contact avec les plaignantes et leurs proches ainsi que la proscription de fréquenter des salons de massage, mentionnée explicitement dans les éléments transmis aux médias. La justice a par ailleurs fixé une caution de 500 000 euros et ordonné à l’intéressé de suivre des soins psychologiques.

Sur le plan judiciaire, Patrick Bruel a été mis en examen pour des faits regroupant viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans plusieurs dossiers distincts. La mise en examen formalise la participation du mis en cause à la procédure pénale et ouvre la phase d’instruction sous l’autorité d’un juge.

Les dépôts de plainte récents — deux pour viol et une pour agression sexuelle sur mineure — ont été rendus publics par Mediapart, puis relayés par des comptes d’alerte sur X, sans que les parties civiles ne soient nommément identifiées dans les communiqués journalistiques consultés.

Dans un message publié sur ses comptes, l’artiste a fermement réfuté les accusations. « Jamais je n’ai forcé une femme », a-t-il déclaré, ajoutant : « Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties ».

Il a également affirmé sa volonté de se défendre en indiquant : « Je me défendrai, pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public avec lequel j’ai un lien fidèle et indéfectible, pour tous ceux qui refusent que notre société renonce à ses principes les plus fondamentaux : la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable, et la Justice. Dans ce temps, je continuerai de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion ».