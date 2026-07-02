Cyril Féraud : Laurent Luyat explique pourquoi il ne veut pas être vu à ses côtés

Cyril Féraud et Laurent Luyat, deux personnalités bien connues du paysage audiovisuel français, partagent une amitié profonde et un voisinage particulier, puisqu’ils résident dans le même immeuble. Cette proximité a renforcé leur complicité au fil des années, au point que le journaliste sportif Laurent Luyat est devenu le parrain du fils de Cyril Féraud. Pourtant, malgré cette relation privilégiée, Laurent Luyat a clairement exprimé son refus de participer à l’émission Fort Boyard, dont Cyril Féraud est désormais le présentateur.

L’animateur sportif a révélé lors d’une interview accordée à Thomas Isle dans Culture Médias sur Europe 1 les raisons qui motivent ce choix. Laurent Luyat a indiqué que les dates de tournage de l’émission coïncidaient systématiquement avec une période critique de son calendrier professionnel, juste avant le tournoi de tennis de Roland-Garros. Cette contrainte temporelle constitue pour lui un obstacle majeur : « En fait, les tournages tombent toujours avant Roland-Garros« , a-t-il précisé.

Face à la plaisanterie de Thomas Isle qui évoquait une possible peur des mygales, emblématiques des épreuves du fort, Laurent Luyat a écarté cette explication pour insister sur le risque professionnel : « Il m’a limite supplié pour que je vienne« , a-t-il confié au sujet de son ami Cyril Féraud. Toutefois, il n’a pas souhaité mettre en péril sa préparation en précisant : « Imaginez, je ne sais pas, que je me casse quelque chose avant le Tour ou Roland-Garros, ce n’est pas possible« .

Laurent Luyat décline l’invitation à Fort Boyard malgré la complicité avec Cyril Féraud

Laurent Luyat reconnaît que la tentation de participer au célèbre jeu télévisé, qui allie défis physiques et énigmes dans un cadre emblématique, existe mais ne s’impose pas comme une priorité pour lui. Il a aussi souligné que ce programme ne l’attirait pas particulièrement : « Fort Boyard ne me branche pas plus que ça« . Il a d’ailleurs déclaré préférer laisser sa place à d’autres, estimant qu’il y a nombreux candidats motivés désireux d’intégrer l’émission.

De son côté, Cyril Féraud s’est vu confier la responsabilité de succéder à Olivier Minne à la présentation de Fort Boyard. L’animateur, qui a fait ses débuts à la télévision en 2009 avec le jeu Slam, a souvent confié à quel point cette émission mythique représentait pour lui un rêve d’enfance. Il avait déjà une relation solide avec le programme puisqu’il y participait en tant que personnage depuis six ans avant d’endosser le rôle de maître de cérémonie.

Au cours d’un entretien publié récemment, Cyril Féraud a déclaré : « Fort Boyard m’a fait rêver quand j’étais enfant et c’est l’émission qui m’a donné envie de faire mon métier« . Il a souligné l’importance et la complexité de sa nouvelle fonction, parlant d’une vraie responsabilité à la tête de ce volet télévisuel emblématique et très rodé. Sa prise de fonction officielle a été programmée pour samedi 4 juillet.

Malgré les efforts de Cyril Féraud pour convaincre Laurent Luyat de rejoindre l’aventure, ce dernier maintient fermement sa décision, privilégiant son engagement professionnel au monde du sport. Leur amitié, toutefois, reste intacte, illustrant la différence dans leurs choix personnels et professionnels.