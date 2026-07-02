World Cup 2026: Portugal line up in 4-2-3-1 with Cristiano Ronaldo against Modrić-led Croatia

Portugal and Croatia meet in the 2026 World Cup round of 16 at Toronto Stadium, with Cristiano Ronaldo and Luka Modrić leading two 4-2-3-1 lineups.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS Croatie, le 03/07/2026 00:00, stade Toronto Stadium
Illustration du match Portugal VS Croatie, le 03/07/2026 00:00, stade Toronto Stadium
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SUMMARY

The round-of-16 clash at the 2026 World Cup pits Portugal against Croatia on July 3, 2026 at 00:00 GMT+1 at Toronto Stadium. Both teams are setting up in a similar 4-2-3-1 formation, with squads capable of playing football that is both technical and disciplined under their respective coaches Roberto Martinez and Zlatko Dalić.

Portugal, second in Group K, are banking on a major start — Cristiano Ronaldo, looking to shine at his sixth World Cup, leads the line in attack. The setup also relies on key players such as Bruno Fernandes and Rafael Leão, positioned in the attacking trio as creators and on the wings.

Croatia are fielding a comparable formation with the clear ambition of neutralizing Portugal’s strengths through their experienced midfield led by Luka Modrić and Mateo Kovačić. Ivan Perišić occupies the left side of defense, while Ante Budimir carries the attacking responsibility.

This tactical duel at Toronto Stadium will be watched closely, as it will decide who continues in this crucial stage of the 2026 World Cup.

Portugal lineup analysis

Portugal line up in a 4-2-3-1 built around a defensive midfield block made up of João Neves and Vitinha, who will handle ball-winning and transitions. In defense, Diogo Costa will guard the goal, protected by Nuno Mendes and Renato Veiga on the flanks as well as the central pairing of João Cancelo and Rúben Dias, a sign of solidity and clean distribution from the back.

In attack, Bruno Fernandes stands out as the playmaker, supported by Pedro Neto and Rafael Leão on the wings. Cristiano Ronaldo, positioned as the centre-forward, is gathering momentum after several major European matches, backed by a team looking to combine experience and youth. Roberto Martinez has therefore chosen to keep a tried-and-tested system that relies on the versatility and creativity of his midfielders as well as the finishing of his forwards.

Croatia lineup analysis

Zlatko Dalić is also deploying a classic but, on paper, effective 4-2-3-1. Dominik Livaković provides cover in goal, while the defense is made up of Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić and national team legend Ivan Perišić, who for this occasion takes on a defensive role on the left flank.

In midfield, Luka Modrić and Mateo Kovačić form a vastly experienced pairing, orchestrating the tempo and supplying centre-forward Ante Budimir. The attacking support will come through Nikola Vlašić, Petar Sučić and Martin Baturina. This formation aims to balance defensive solidity and creativity in space, relying on captain Modrić’s technical control to unlock the Portuguese defense.

Ante Budimir’s presence up front reflects Croatia’s desire for a direct game punctuated by shots and aerial duels to put pressure on the Portuguese centre-back pairing.

The starting lineups

Portugal
Formation4-2-3-1CoachRoberto Martinez
Starters11
  1. 1 Diogo Costa Goalkeeper
  2. 20 João Cancelo Defender
  3. 3 Rúben Dias Defender
  4. 13 Renato Veiga Defender
  5. 25 Nuno Mendes Defender
  6. 15 João Neves Midfielder
  7. 23 Vitinha Midfielder
  8. 18 Pedro Neto Midfielder
  9. 8 Bruno Fernandes Midfielder
  10. 17 Rafael Leão Midfielder
  11. 7 Cristiano Ronaldo Forward
Substitutes15
  • 12 José Sá
  • 22 Rui Silva
  • 4 Tomás Araújo
  • 2 Nélson Semedo
  • 6 Matheus Nunes
  • 14 Gonçalo Inácio
  • 5 Diogo Dalot
  • 16 Francisco Trincão
  • 19 Gonçalo Guedes
  • 10 Bernardo Silva
  • 21 Rúben Neves
  • 24 Samú Costa
  • 26 Francisco Conceição
  • 9 Gonçalo Ramos
  • 11 João Félix
Croatia
Formation4-2-3-1CoachZlatko Dalic
Starters11
  1. 1 Dominik Livaković Goalkeeper
  2. 2 Josip Stanišić Defender
  3. 6 Josip Šutalo Defender
  4. 3 Marin Pongračić Defender
  5. 14 Ivan Perišić Defender
  6. 10 Luka Modrić Midfielder
  7. 8 Mateo Kovačić Midfielder
  8. 13 Nikola Vlašić Midfielder
  9. 17 Petar Sučić Midfielder
  10. 16 Martin Baturina Midfielder
  11. 11 Ante Budimir Forward
Substitutes15
  • 12 Ivor Pandur
  • 23 Dominik Kotarski
  • 4 Joško Gvardiol
  • 5 Duje Ćaleta-Car
  • 22 Luka Vušković
  • 25 Martin Erlić
  • 7 Nikola Moro
  • 15 Mario Pašalić
  • 24 Marco Pašalić
  • 19 Toni Fruk
  • 21 Luka Sučić
  • 18 Kristijan Jakić
  • 9 Andrej Kramarić
  • 20 Igor Matanović
  • 26 Petar Musa
Portugal
Upcoming Toronto Stadium
Croatia
03/07/2026 00:00 Round of 32
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Upcoming Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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FIL D'ACTU
23:33 Football : World Cup 2026: Portugal line up in 4-2-3-1 with Cristiano Ronaldo against Modrić-led Croatia
23:01 Football : World Cup 2026: Portugal face Croatia in round of 32 in Toronto with Ronaldo and Modrić starting
23:33 World Cup 2026: Portugal line up in 4-2-3-1 with Cristiano Ronaldo against Modrić-led Croatia