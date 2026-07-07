Lucie Bernardoni promet d’entretenir une maison sans électricité près de Nice entourée de lavande

Depuis la fin de l’émission Danse avec les stars, Lucie Bernardoni fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant une possible relation avec Christophe Licata. Au cœur de ces spéculations, le blogueur Aqababe affirme détenir des informations exclusives suggérant que leur lien serait plus profond qu’une simple amitié. Toutefois, loin de ce tumulte médiatique, la chanteuse et répétitrice à la Star Academy concentre son énergie sur un projet entièrement personnel : redonner vie à une maison familiale située dans l’arrière-pays niçois, témoignant de son attachement à ses racines.

Cette bâtisse modeste et chargée d’histoire constitue une part essentielle de la trajectoire intime de Lucie Bernardoni, loin des projecteurs et des rumeurs. C’est dans ce cadre qu’elle a passé ses étés d’enfance, dans un environnement simple et naturel.

Une maison construite par son grand-père, loin de tout confort

Avant d’être sous les projecteurs et de parcourir les scènes, Lucie Bernardoni passait ses vacances dans une petite maison nichée dans les montagnes autour de Nice. Ce refuge familial a été construit à la main par son grand-père dans les années 1950, à une époque où le confort moderne était absent de cette bâtisse. Pendant longtemps, la maison est restée sans électricité, un détail qui ne l’a jamais empêchée, elle et sa famille, de créer des souvenirs précieux et authentiques.

Lors d’une interview accordée au magazine Gala, elle se remémorait cette enfance singulière : « Nous n’avions pas l’électricité dans la maison car mon grand-père avait construit cette maison lui-même (…) Pour regarder la télévision, nous devions la brancher à une batterie la journée et le soir ». Cette organisation, aujourd’hui surprenante, faisait alors partie intégrante de leur quotidien.

Les journées se déroulaient loin des écrans et des technologies. Lucie Bernardoni évoque avec émotion les longues promenades dans les bois environnants, les parties de vélo avec ses cousins et cousines, et les soirées familiales, simples mais riches en complicité. « On regardait la télévision en famille avec les cousins, on faisait du vélo, on se promenait dans les bois, c’était simple et on s’amusait vraiment », confie-t-elle avec nostalgie.

Au-delà d’une simple maison de vacances, ce lieu est devenu un véritable repère familial, symbolisant un lien fort avec son histoire et ses racines, dans un cadre naturel préservé et authentique.

Un détail revient souvent dans ses souvenirs : la lavande. Pour Lucie Bernardoni, l’odeur de cette plante est indissociable de cette maison et de son enfance passée dans le Sud. Dans un questionnaire estival réalisé par Gala, elle expliquait : « Le parfum de la lavande me rappelle ma maison, Nice. Ça me rassure ». Chaque été, accompagnée de sa mère, elle participe à un rituel consistant à faire sécher des bouquets de lavande pour confectionner des sachets parfumés, qu’elle garde ensuite toute l’année dans ses placards.

Son attachement à cette région se manifeste également à travers la cuisine locale, avec des plats tels que les raviolis et la daube niçoise préparés par son père, qu’elle désigne comme ses mets préférés.

Lorsqu’on lui demande quelle serait sa destination idéale pour des vacances, elle ne mentionne pas de lieu exotique ni d’hôtel luxueux, mais répond sans hésitation : « Ma petite maison dans l’arrière-pays niçois justement. » Ce lieu évoque pour elle la simplicité, le calme et est destiné à accueillir sa fille un jour, pour lui transmettre ces souvenirs d’une enfance enracinée dans la nature et les traditions familiales.

La promesse faite à sa grand-mère de faire revivre cette maison

La disparition de sa grand-mère, survenue pendant la dernière tournée de la Star Academy, a renforcé le lien affectif de Lucie Bernardoni avec cette maison. Malgré un emploi du temps chargé, elle a fait le serment de revenir et de restaurer ce lieu chargé d’histoire.

Dans plusieurs déclarations, notamment à Gala, elle confie : « J’ai perdu ma grand-mère pendant la tournée de la Star’ac, et je lui avais promis que je retournerai dans notre maison pour l’arranger et la faire revivre. Je tiendrai ma promesse dès le mois d’août ». Ce projet va bien au-delà de simples travaux : il porte la volonté de conserver un patrimoine familial et de perpétuer la mémoire de son grand-père bâtisseur et des étés passés en pleine nature, entourés de ses proches.

Originaire de Nice, Lucie Bernardoni revient régulièrement dans sa région natale. En mars 2024, lors d’une étape de la tournée de la Star Academy, elle a notamment exprimé sa joie de se produire devant le public niçois. Néanmoins, c’est dans cette maison isolée, entourée de montagnes et de champs de lavande, qu’elle affirme trouver son véritable refuge.

Alors que les réseaux sociaux continuent de faire grandir les rumeurs autour de sa vie privée, la finaliste de la quatrième édition de la Star Academy semble concentrée sur ce projet personnel, loin des regards : honorer la mémoire de sa grand-mère et préserver cet héritage familial.