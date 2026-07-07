Lauren Bennett : avant elle, une autre membre de son groupe G.R.L. est morte à 25 ans

La nouvelle du décès de Lauren Bennett, chanteuse britannique reconnue notamment pour sa participation au tube mondial Party Rock Anthem du groupe LMFAO, a bouleversé le monde de la musique à travers le globe. Âgée de seulement 37 ans, l’artiste s’est éteinte, confrontant une nouvelle fois ses anciennes partenaires du groupe G.R.L. à la douleur d’une disparition prématurée. Cette annonce, faite le 6 juillet 2026 par ses anciennes collègues, ravive également le souvenir tragique de Simone Battle, autre membre du groupe, dont la mort en 2014 à 25 ans avait profondément marqué la formation et ses fans.

Lauren Bennett, au-delà de son succès planétaire avec LMFAO, avait intégré le groupe féminin américain G.R.L., fondé en 2013 par Robin Antin, la créatrice des Pussycat Dolls. Groupe destiné à émerger sur la scène pop internationale, G.R.L. comptait également parmi ses membres Natasha Slayton, Paula van Oppen, Emmalyn Estrada et Simone Battle. Ensemble, ces jeunes femmes ont rapidement connu la renommée avec des titres comme Vacation, qui figurait sur la bande originale du film Les Schtroumpfs 2, ou encore Wild Wild Love en collaboration avec le rappeur Pitbull, et surtout Ugly Heart, un single ayant rencontré un franc succès mondial en 2014.

Pour Lauren Bennett, l’aventure musicale avait débuté bien avant G.R.L. En effet, elle avait fait partie des Paradiso Girls puis multiplié les collaborations avec des artistes de renom tels que will.i.am ou CeeLo Green, avant de prêter sa voix à l’incontournable Party Rock Anthem. Mais c’est avec G.R.L. qu’elle devait illustrer son talent dans un cadre collectif, tout en surmontant les drames qui ont jalonné leur parcours.

Simone Battle, le premier drame qui a frappé G.R.L.

Le destin tragique du groupe a été marqué par la mort de Simone Battle, survenue le 5 septembre 2014 à Los Angeles. Née en 1989, Simone Battle était une jeune chanteuse d’origine américaine qui s’était fait connaître du grand public par sa participation à l’émission The X Factor USA en 2011, où elle avait notamment attiré l’attention de Simon Cowell. Après cette expérience, elle rejoint G.R.L., apportant une nouvelle dynamique au groupe en compagnie des autres membres.

Le décès de Simone Battle à seulement 25 ans, reconnu officiellement comme un suicide, a été un choc pour l’ensemble de l’industrie musicale ainsi que pour ses partenaires. La jeune femme souffrait, selon des proches, de dépression, exacerbée par des difficultés financières. L’annonce de sa mort a suscité de nombreux hommages, notamment de la part de Robin Antin, Nicole Scherzinger, Simon Cowell et Pitbull, ainsi que de ses coéquipières. Sur les réseaux sociaux, ces dernières avaient exprimé leur douleur en soulignant l’immensité du cœur de Simone et la portée de son talent.

En réponse à ce drame, G.R.L. avait dédié en 2015 la chanson Lighthouse à la mémoire de Simone Battle. Ce titre est devenu un hommage poignant accompagné d’une campagne de sensibilisation à la santé mentale, en collaboration avec l’association Give an Hour. À travers ce projet, le groupe souhaitait mettre en lumière l’importance du soutien face à la dépression et rappeler que ce trouble reste encore une maladie souvent méconnue et difficile à détecter.

Malgré cette mobilisation et la volonté de poursuivre, le groupe a annoncé sa séparation en juin 2015, quelques mois seulement après la sortie de Lighthouse. L’année suivante, un nouveau départ a été tenté avec une formation reformée autour de Lauren Bennett, Natasha Slayton et Jazzy Mejia, mais le succès commercial n’aura pas retrouvé le niveau des débuts de G.R.L.

Une nouvelle disparition qui bouleverse les anciennes membres

Plus d’une décennie après la perte de Simone Battle, c’est à nouveau une secousse qui s’abat sur les anciennes membres de G.R.L. avec la mort de Lauren Bennett. Le 6 juillet 2026, Emmalyn Estrada, Natasha Slayton et Paula van Oppen ont publié un message empreint d’émotion, exprimant leur profonde tristesse : « C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère Lauren. Nous avons le cœur brisé et nous ne trouvons pas les mots pour exprimer à quel point elle comptait pour nous. Nous chérirons à jamais l’amour, les rires et les innombrables souvenirs qu’elle nous a offerts. »

Aucune cause officielle n’a encore été révélée concernant les circonstances de son décès. Tandis que les hommages se multiplient pour saluer la carrière et l’impact de la chanteuse, cette nouvelle perte rappelle la fragilité du parcours des artistes qui avaient rejoint ce projet musical à l’origine empreint d’espoir et de promesses. La disparition de deux membres majeures de G.R.L. à travers le temps laisse une empreinte durable dans la mémoire collective des fans et des professionnels de la musique.