Bénin: Georges Ekpè installé deuxième adjoint au maire de Lalo, l’exécutif désormais au complet

​La commune de Lalo a officiellement comblé la vacance au sein de son exécutif local. Selon Africaho, le lundi 6 juillet 2026, le préfet du département du Couffo, Christophe Megbedji, a procédé à l’installation officielle du conseiller Georges Ekpè, membre du parti Bloc Républicain (BR), dans les fonctions de deuxième adjoint au maire.

Cette installation met un terme à plusieurs mois d’attente et de blocages marqués par de profondes divergences politiques au sein du conseil communal. ​L’histoire récente du nouveau deuxième adjoint reste intimement liée aux remous post-électoraux de la commune. À l’issue des élections communales de janvier 2026, Georges Ekpè avait initialement été désigné maire de Lalo par le Bloc Républicain, alors majoritaire.

Cependant, son mandat à la tête de la municipalité n’aura duré qu’un seul mois. Un contentieux électoral tranché par la Cour suprême a par la suite fait basculer la majorité absolue au profit de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Le parti présidé par Joseph Djogbénou a alors installé Pélagie Gowui dans le fauteuil de maire, provoquant à l’époque la contestation et le boycott des conseillers du Bloc Républicain.

​Le climat politique semble s’être apaisé à Lalo. La cérémonie de prestation de serment, présidée par l’autorité préfectorale, s’est déroulée en présence de la mairesse Pélagie Gowui, du premier adjoint au maire Denis Aballo et de l’ensemble des conseillers communaux.

Cette configuration consacre l’union d’action entre les deux principales sensibilités politiques de la commune pour le reste de la mandature.

​Prenant la parole à l’issue de l’événement, la mairesse Pélagie Gowui a souligné que les nombreux défis de la commune ne pourront être relevés que dans le dialogue, la cohésion et le sens de l’intérêt général. Elle a également indiqué s’être entretenue de manière fraternelle avec ses deux adjoints pour sanctuariser le développement de Lalo comme l’unique priorité du conseil communal, rappelant que la responsabilité collective des élus reste avant tout le service exclusif de la population.