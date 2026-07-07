Bénin: l’Union Progressiste le Renouveau salue la concrétisation des engagements sociaux du président Romuald Wadagni

​Dans un communiqué officiel rendu public par sa Direction de la communication le 6 juillet 2026, le parti politique Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a exprimé sa grande satisfaction face aux récentes mesures sociales phares adoptées par le gouvernement du président Romuald Wadagni.

La formation politique présidée par Joseph Djogbénou voit dans ces décisions la traduction fidèle et progressive des promesses de campagne présidentielle en décisions gouvernementales structurantes.

​Le parti a mis en exergue deux grandes réformes issues des derniers Conseils des ministres. ​D’une part, les mesures décidées lors de la séance du 3 juin 2026, qui introduisent l’instauration de la gratuité totale de la scolarité pour toutes les filles de l’enseignement secondaire dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Ce volet social intègre également la prise en charge systématique, diligente et sans conditionnalité préalable des urgences vitales dans l’ensemble des hôpitaux et centres de santé publics du Bénin, soutenue par une dotation d’un milliard de francs CFA destinée à la constitution des stocks d’intrants nécessaires.

​D’autre part, l’Union Progressiste le Renouveau a salué l’allègement financier entériné le 1er juillet 2026, portant sur la réduction des redevances mensuelles imposées aux usagers dans les marchés modernes du pays.

​En tant que force politique majeure ayant activement contribué à la construction et à la consolidation de la majorité présidentielle, l’UP-R prend acte de ces avancées qu’elle qualifie de signaux patents de la dynamique de transformation nationale engagée.

Réaffirmant son soutien constant à l’action de l’exécutif, le parti réitère son engagement à poursuivre la mise en œuvre de ces réformes et à amplifier les chantiers en cours, en parfaite adéquation avec les orientations stratégiques de la Vision Bénin 2060 intitulée « ALAFIA, un monde de splendeurs ».