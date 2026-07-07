Yves Calvi, plus gros salaire de RTL, évincé, rejoint T18 pour une émission culturelle

À l’approche de la rentrée 2026, plusieurs bouleversements sont attendus dans le paysage audiovisuel français. Parmi eux, l’annonce du retour d’Yves Calvi sur T18, une chaîne encore jeune lancée en juin 2025, attire l’attention. Ce journaliste expérimenté, autrefois figure emblématique de RTL, prendra les commandes d’une nouvelle émission culturelle hebdomadaire programmée chaque week-end. Il succède ainsi à Laurent Ruquier, qui a décidé de lever le pied pour se consacrer au théâtre. Cette information marque une étape importante dans la stratégie de T18 qui vise à s’imposer durablement sur le secteur des médias en misant sur des talents reconnus et un contenu exigeant.

Yves Calvi, âgé de 66 ans, reprend ainsi un rendez-vous télévisé phare le samedi soir entre 20 heures et 21 heures. Sa nouvelle émission, rebaptisée pour l’occasion « Chez Calvi », s’inscrit dans la continuité de la programmation culturelle initiée par son prédécesseur. L’objectif affiché est d’offrir un espace d’expression et de réflexion dans un format accessible au grand public, avec une forte dimension intellectuelle. Fort d’une longue carrière dans le journalisme et la présentation, Yves Calvi apportera sa curiosité et son expertise à ce programme qui promet d’aborder avec profondeur les sujets culturels majeurs de l’actualité.

Cette prise de fonction s’est faite sous la houlette de Christopher Baldelli, directeur général de T18. L’homme connaît bien le journaliste puisqu’ils ont collaboré ensemble pendant plusieurs années à RTL, où Calvi animait notamment la matinale. Selon les informations révélées par Le Parisien, Yves Calvi figurait parmi les meilleurs rémunérés de la station, avec un salaire brut mensuel avoisinant les 40 000 euros. Ce retour à l’écran sur une plateforme émergente représente donc un tournant dans sa carrière, d’autant plus qu’il embarque dans un projet ambitieux, porté par une nouvelle chaîne dont le positionnement s’affirme progressivement.

Un rôle culturel renforcé pour Yves Calvi sur T18

La nouvelle émission hebdomadaire qu’animera Yves Calvi sur T18 sera diffusée chaque samedi soir, dans une tranche horaire stratégique allant de 20 heures à 21 heures, précédemment occupée par Laurent Ruquier. Ce dernier, connu pour ses activités multiples dans le domaine du divertissement et du théâtre, a choisi de privilégier ses projets artistiques personnels, créant ainsi une opportunité pour T18 de renouveler son offre avec un visage médiatique reconnu.

Lors de la conférence de presse tenue le 7 juillet 2026, Yves Calvi s’est exprimé sur son engagement à rejoindre la chaîne et sur la nature de sa future émission. « Je rejoins T18 avec beaucoup de plaisir. J’y retrouve un univers qui me semble proche, exigeant et qualitatif », a-t-il déclaré. Il a souligné que son métier repose avant tout sur la curiosité : « Comprendre, écouter, aller plus loin. Je vais simplement essayer d’être moi-même dans cette nouvelle aventure chaque samedi. »

L’émission conservera une forte orientation culturelle, un domaine dans lequel Yves Calvi se sent à l’aise et qu’il connaît bien, revendiquant ses racines familiales : « Je suis un fils d’artiste. C’est un monde que je connais mais qui peut m’impressionner », a-t-il précisé. À travers cette émission, il proposera des échanges approfondis et des analyses, enrichissant ainsi la grille de T18 par un contenu à la fois accessible et riche en enseignements.

Le choix d’Yves Calvi illustre également la volonté de T18 de s’allier des personnalités de poids pour asseoir sa crédibilité et attirer un public fidèle. L’animateur prendra place sur un créneau essentiel qui installe la chaîne dans une dynamique de compétition avec d’autres grands noms historiques des médias français. Son arrivée constitue pour T18 une opportunité de renforcer son identité éditoriale tout en profitant de la renommée d’un professionnel reconnu et apprécié par les téléspectateurs.