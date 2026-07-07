Coupe du monde 2026: les compositions officielles d’Argentine – Égypte

L’Argentine et l’Égypte se disputent ce mardi une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les deux sélectionneurs ont dévoilé leurs onze de départ pour cette affiche qui se jouera à Atlanta.

L’Argentine retrouve l’Égypte ce mardi à Atlanta avec l’ambition de poursuivre la défense de son titre mondial. Après son succès laborieux contre le Cap-Vert au tour précédent, l’Albiceleste s’avance avec un seul changement dans son équipe de départ. Touché lors du précédent match, Facundo Medina débute la rencontre sur le banc. Nicolas Tagliafico le remplace dans le couloir gauche de la défense. Pour le reste, Lionel Scaloni fait confiance à son ossature habituelle, articulée autour de Lionel Messi, capitaine, et de Julián Álvarez en attaque.

En face, l’Égypte devra composer sans Ahmed Abou El-Fotouh, forfait en raison d’une blessure. Le sélectionneur Hossam Hassan maintient toutefois Mohamed Salah à la tête de son attaque, avec l’espoir de créer l’exploit face aux champions du monde en titre.

Les compositions officielles

Argentine : Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister – Lionel Messi (cap.), Julián Álvarez.

Égypte : Mostafa Shobeir – Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez – Zico, Emam Ashour, Hamdy Attia, Marwan Lasheen – Mohamed Salah (cap.), Mostafa Hassan.

Le vainqueur de cette confrontation décrochera son billet pour les quarts de finale et poursuivra son parcours dans cette Coupe du monde 2026.