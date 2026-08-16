Flavie Flament et Andréa Bescond s’indignent après l’allègement du contrôle judiciaire de Patrick Bruel

Le 15 août 2026, la décision d’alléger le contrôle judiciaire de Patrick Bruel a provoqué une vague de réactions publiques : l’animatrice Flavie Flament a relayé sur ses réseaux sociaux un message publié par la comédienne Andréa Bescond, exprimant son indignation et celle de plusieurs plaignantes, tandis que l’avocate de Flament a dénoncé l’« inadmissible » de cette décision lors d’une intervention radiophonique.

Sur son compte Instagram, Andréa Bescond a publié un texte acerbe adressé au chanteur, partagé par Flavie Flament. Dans ce post, Bescond écrit notamment : « La justice souhaite de belles vacances à Patrick Bruel malgré les témoignages d’une trentaine de femmes courageuses. Le mépris patriarcal dépasse tout réalisme. Pensées d’amour pour elles ». Le partage de ce message par Flament illustre la tension entre des plaignantes et la décision judiciaire récente.

Le même message relayé contient une lettre ironique et provocatrice : « Mon Patrick, j’espère que tu as bien pris ta crème solaire indice 50 et ta casquette… Ne pense plus à ces vilaines femmes hystériques qui te veulent du mal ». Le texte poursuit sur un ton de dérision : « Prends de la force, tu as ta tournée qui t’attend à la rentrée. On les emmerde ! Hihi ! 😉 (…) Surtout t’inquiète pas pour le procès, je gère, comme avec le copain PPDA ! ». Ces passages ont été au centre des critiques et des réactions médiatiques.

Réactions de l’avocate et situation judiciaire

Maître Corinne Herrmann, avocate de Flavie Flament, a commenté cette diffusion et plus largement la décision d’allègement du contrôle judiciaire au micro de RTL. Elle a dénoncé « un message inadmissible » adressé aux plaignantes et pointé selon elle « la légèreté de la justice » : « Le message qu’on leur envoie est inadmissible, il est incompréhensible. Toutes ces femmes qui portent plainte pour des crimes… ne comprennent pas cette légèreté de la justice », a-t-elle déclaré.

Sur le plan judiciaire, Patrick Bruel est visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, information reprise par la presse. D’après Mediapart, l’interdiction de voyager qui pesait sur l’artiste aurait été levée par un juge d’instruction à la demande de l’intéressé, ce qui a alimenté la controverse et permis des signalements d’apparitions de l’artiste à l’étranger.

Le terme « contrôle judiciaire » renvoie, en droit français, à un ensemble de mesures restrictives pouvant être imposées à une personne mise en examen (obligations de se présenter périodiquement aux autorités, interdiction de contact avec certaines personnes, interdiction de quitter le territoire, etc.). L’« allègement » de ce contrôle implique la modification ou la levée de certaines de ces mesures, selon la décision du juge d’instruction.

Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen, est une figure majeure de la scène culturelle française, reconnu comme chanteur et comédien et également connu pour son engagement dans le poker professionnel. L’artiste conteste fermement les nombreuses accusations portées contre lui et demeure présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.