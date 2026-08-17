Robbie Williams diagnostiqué autiste à 52 ans

Robbie Williams a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic d’autisme à 52 ans, une révélation faite lors d’une session de questions-réponses qui, selon lui, apporte un nouvel éclairage sur des comportements et des pensées qui l’ont accompagné toute sa vie.

Le chanteur britannique a évoqué cette découverte publique à l’occasion de la présentation de la collection automne‑hiver de sa marque de vêtements, Hopeium. L’information, relayée par plusieurs médias dont 7sur7, intervient après des années où l’artiste s’était déjà exprimé sur différentes problématiques liées à sa santé mentale.

Lors de cet échange, Robbie Williams a confirmé être également suivi pour un TDAH, et a dit : « J’ai un TDAH et je viens de découvrir que je suis aussi atteint d’autisme« . Il a ajouté que ce diagnostic lui apporte des explications sur certains de ses comportements et modes de pensée.

Révélations, exemples et antécédents

Le chanteur a illustré son vécu en citant des pensées intrusives anxiogènes qu’il a pu éprouver, notamment une image mentale survenue en vol : « J’étais dans un avion et j’ai soudainement pensé: ‘Et si j’avais des pouvoirs de télékinésie et que mes pensées intrusives faisaient en sorte que l’avion s’écrase tout seul ? Voilà donc le niveau de folie auquel je dois parfois faire face’ ».

Il a aussi décrit la manière dont il gère ces pensées : la création artistique lui permettrait de canaliser et d’ordonner un flux mental qu’il juge autrement envahissant. « Il vaut donc mieux que j’entraîne mon cerveau à faire quelque chose de plus utile que de me faire du souci », a-t-il expliqué.

Robbie Williams a par ailleurs ironisé sur l’usage que ce diagnostic lui apporte dans la vie quotidienne : « C’est devenu ma carte d’immunité pour m’en tirer à bon compte. Pour toutes les choses étranges que je fais, je dis simplement: ‘Désolé, je suis autiste' ».

Ce n’est pas la première fois que l’artiste aborde publiquement des questions de santé mentale. L’an passé, il avait évoqué la possibilité d’être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, pointant des tics parfois visibles ou audibles.

Au fil des années, Robbie Williams s’est aussi exprimé sur ses luttes contre l’addiction, notamment à l’alcool et aux drogues. Selon ses propres confidences, il a effectué plusieurs séjours en cure de désintoxication.