Hayden Panettiere : la star de Heroes méconnaissable dans Malcolm il y a 20 ans

Hayden Panettiere, connue pour son rôle de Claire Bennet dans la série Heroes, est décédée à l’âge de 36 ans, a confirmé son agent à ABC News lundi 17 août 2026. Figure du petit écran depuis l’enfance, son parcours mêle succès télévisuels et épreuves personnelles largement relayées par les médias.

Actrice et ancienne enfant star, Hayden Panettiere a commencé sa carrière dans la publicité dès l’âge d’un an, avant de se faire connaître du grand public par des apparitions à la télévision. Son interprétation de Claire Bennet, l’adolescente dotée du pouvoir de régénération, lui a valu une notoriété internationale et une place durable dans la mémoire des séries télévisées des années 2000.

Avant ce rôle emblématique, elle a également figuré dans la sitcom Malcolm où elle incarnait Jessica, une baby-sitter manipulatrice et astucieuse qui perturbait la vie des personnages principaux. À cette époque, son apparence — cheveux ébouriffés, lunettes, allure de jeune fille sage — contrastait fortement avec l’image de pom-pom girl immortelle qu’elle campa ensuite dans Heroes.

Parcours artistique et vie personnelle

La trajectoire de Hayden Panettiere a alterné succès professionnels et périodes difficiles. Au fil des années, elle a évoqué publiquement des problèmes de santé mentale et de dépendance, citant notamment des addictions à l’alcool et aux opioïdes. Ces révélations ont été relayées dans la presse, qui a suivi ses déclarations et ses prises en charge médicales.

La naissance de sa fille, Kaya, en 2014, a été suivie d’un épisode de dépression post-partum que l’actrice a mentionné publiquement. Ces difficultés ont alimenté des interventions médiatiques sur son état de santé et ses démarches pour obtenir un suivi adapté.

Hayden Panettiere a par ailleurs porté des accusations de violences conjugales contre son ancien compagnon, Brian Hickerson, sujet largement couvert par les médias qui ont relayé ses déclarations et les procédures associées. En février 2023, elle a aussi été confrontée à la mort de son petit frère Jansen, un événement familial tragique rapporté à l’époque par la presse.

À l’annonce de son décès, son père, Skip Panettiere, a publié un communiqué dans lequel il exprimait sa peine : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition tragique de notre chère Hayden. Elle était une lumière extraordinaire et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie incommensurables à tous ceux qui la connaissaient – et aux millions de personnes qui l’ont regardée à l’écran », a-t-il déclaré.

La carrière de Hayden Panettiere, qui s’étend du premier âge jusqu’à des rôles marquants à la télévision, laisse un catalogue d’apparitions et de performances évoquées par ses proches et les médias depuis plusieurs années.