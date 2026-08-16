Cyril Féraud bouleversé par le départ de Vincent après 11 mois dans Tout le monde veut prendre sa place

Après 11 mois de présence remarquée sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, Vincent, champion emblématique de l’émission, a vu son parcours s’arrêter ce dimanche 16 août 2026. Avec 267 victoires consécutives, dont 36 cartons pleins, et une cagnotte accumulée de 324 500 euros, ce candidat de 35 ans a marqué de son empreinte l’histoire du célèbre jeu télévisé animé par Cyril Féraud. Son élimination a provoqué une vive émotion tant chez l’animateur que chez les nombreux fans qui suivaient assidûment ses exploits intellectuels et son charisme à l’écran.

Vincent avait débuté son aventure le 6 septembre 2025, rapidement captivant le public par ses connaissances étendues et son calme légendaire face à la pression des quizz. En près d’un an, il avait su s’imposer comme le plus grand champion de l’émission, un record jamais atteint auparavant. Cette longévité exceptionnelle a renforcé son statut auprès des téléspectateurs et a suscité une véritable admiration pour son intelligence et sa persévérance.

Ce dimanche, lors de l’enregistrement de l’émission, la défaite de Vincent a pris tout le monde par surprise, mais elle a aussi offert un moment d’intense émotion et de reconnaissance à l’égard du candidat. Son départ symbolise la fin d’un cycle, d’une période qui restera gravée dans la mémoire collective des passionnés du jeu.

Cyril Féraud très ému dans Tout le monde veut prendre sa place

Cyril Féraud, animateur et figure emblématique de France Télévisions connu depuis 2009 grâce au jeu Slam, a exprimé publiquement son émotion à l’annonce de l’élimination de Vincent. Surnommé le « chouchou des mamies », Cyril Féraud entretient une relation privilégiée avec les candidats et le public, qui lui témoigne une fidèle affection.

Sur son compte X, l’animateur a salué la carrière exceptionnelle de Vincent, écrivant : « Après 11 mois, 267 victoires, 36 cartons pleins et une cagnotte de 324 500 euros, l’aventure de Vincent s’arrête aujourd’hui… Extraordinaire candidat ! Il est le plus grand champion de toute l’histoire de #TLMVPSP. Bravo champion !! ».

Lors de l’émission, très ému, Cyril Féraud a ajouté : « Vous nous avez épatés tous les jours par vos connaissances, vous nous avez régalés sur ce plateau par votre bonne humeur et votre joie de vivre. Vous êtes un mec bien. Je serai toujours là pour toi. On perd un champion, mais, à titre personnel et au nom de toute l’équipe, on a tous gagné un ami. » Ces mots ont été prononcés avec une sincérité palpable, ponctuant un hommage qui a largement touché les téléspectateurs et l’équipe de production.

Une vidéo accompagnant ce message a été largement partagée sur les réseaux sociaux, suscitant un important engagement du public et une vague de commentaires saluant les exploits et la personnalité de Vincent.

Les téléspectateurs saluent le champion

Le départ de Vincent a provoqué une réaction unanime parmi les fans de l’émission. Nombre d’entre eux ont exprimé leur gratitude et leur émotion à travers les réseaux sociaux, rendant hommage à un champion qui a marqué l’émission par son intelligence et sa gentillesse.

Un téléspectateur a ainsi commenté : « Un immense merci au Champion Vincent !! Il a marqué l’histoire de Tout le monde veut prendre sa place. Il restera toujours dans notre cœur. » Une autre intervention saluait le nouveau champion en soulignant l’héritage laissé par Vincent : « Un grand bravo à Laurent qui devient le nouveau champion de #TLMVPSP. On souhaite un long et magnifique parcours à Laurent et merci du fond du cœur à Vincent de nous avoir régalés chaque midi avec son incroyable culture générale, Vincent est adorable. Il va nous manquer. »