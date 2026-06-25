World Cup 2026: South Africa and South Korea battle for a last-16 place in Group A

South Africa and South Korea meet at Estadio BBVA on June 25 in a crucial 2026 World Cup Group A match with last-16 qualification at stake.
The 2026 World Cup group-stage match between South Africa and South Korea will take place on June 25 at 02:00 GMT+1 at Estadio BBVA in Monterrey. This crucial meeting pits two nations looking to strengthen their position in Group A, which also includes Mexico and Czechia.
So far, South Africa have a mixed record with a draw (1-1) against Czechia and an opening defeat, giving them one point. South Korea, meanwhile, have one win against Czechia and a defeat to Mexico, leaving them on three points ahead of this duel.
This head-to-head therefore forms part of an intense battle for the qualifying places in the round of 16. South Africa, absent from the knockout stages since 2010, are aiming to clear this previously unreached hurdle. South Korea, for their part, are looking to repeat their 2022 achievement by once again getting through the group stage.
The tactical choices will be decisive. Under the guidance of Belgian coach Hugo Broos, South Africa are relying on a solid defence and quick transitions. Myung-Bo Hong, South Korea’s new head coach, encourages intense pressing and tactical discipline in a system generally set up as a 3-4-2-1.
Focus on South Africa
Set up in a 4-2-3-1, the South African side relies on a young collective strengthened by key players. Goalkeeper Ronwen Williams, an experienced captain, remains a key figure in defence. The back line is made up of Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi and Aubrey Modiba, who must combine solidity with attacking runs.
In midfield, Thalente Mbatha and Sphephelo Sithole operate the double pivot, balancing ball-winning and build-up play. Thapelo Maseko, in a playmaking role, supports Relebohile Mofokeng and Oswin Appollis, who provide the attacking creativity. Up front, Evidence Makgopa represents hope and finishing quality, tasked with turning chances into goals.
This team led by Broos favours a pragmatic style, alternating between a low block and well-orchestrated counterattacks, with rigorous organisation at the back.
Focus on South Korea
South Korea mainly play in a 3-4-2-1 under Myung-Bo Hong, who took charge in May 2026. Goalkeeper Kim Seung-gyu provides security between the posts, while the back three consists of Han-Beom Lee, Kim Min-jae and Gi-Hyuk Lee, a blend of strength and agility.
In midfield, Young-woo Seol, Seung Ho Paik, Hwang In-beom and Lee Tae-seok form a quartet working on both pressing and attacking transitions. The attacking duo positioned just behind centre-forward Kang-in Lee is made up of Kang-in Lee and Hwang Hee-chan, both capable of creating danger. The final attacking role is occupied by Hyeon-gyu Oh, positioned as a striker and target man.
With Son Heung-min absent from this line-up but a key part of the overall setup, Korea favour high pressing, quick attacking adaptation and strict adherence to tactical discipline in order to contain and counter their opponents.
South Africa
Upcoming
02:00
Estadio BBVA South Korea
25/06/2026 02:00
·
Group A
View match details for Mexico - South Africa
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
Line-ups
Starters 11
1
Raúl Rangel
Goalkeeper
15
Israel Reyes
Defender
3
César Montes
Defender
5
Johan Vásquez
Defender
23
Jesús Gallardo
Defender
6
Erik Lira
Midfielder
25
Roberto Alvarado
Midfielder
26
Brian Gutiérrez
Midfielder
8
Álvaro Fidalgo
Midfielder
16
Julián Quiñones
Midfielder
9
Raúl Jiménez
Forward
Substitutes 15
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
4
Edson Álvarez
14
Armando González
10
Alexis Vega
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
2
Jorge Sánchez
7
Luis Romo
20
Mateo Chávez
21
César Huerta
18
Obed Vargas
17
Orbelín Pineda
22
Guillermo Martínez
11
Santiago Giménez
Starters 11
1
Ronwen Williams
Goalkeeper
20
Khuliso Mudau
Defender
19
Nkosinathi Sibisi
Defender
21
Ime Okon
Defender
14
Mbekezeli Mbokazi
Defender
6
Aubrey Modiba
Defender
4
Teboho Mokoena
Midfielder
13
Siphephelo Sithole
Midfielder
23
Jayden Adams
Midfielder
15
Iqraam Rayners
Forward
9
Lyle Foster
Forward
Substitutes 15
5
Thalente Mbatha
11
Themba Zwane
7
Oswin Appollis
17
Evidence Makgopa
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
12
Thapelo Maseko
Match stats
Tirs cadres : Mexico 4 / South Africa 2 Tirs : Mexico 16 / South Africa 3 Possession : Mexico 61% / South Africa 39% Corners : Mexico 3 / South Africa 1 Fautes : Mexico 12 / South Africa 11 Cartons jaunes : Mexico 1 / South Africa 2 Cartons rouges : Mexico 1 / South Africa 2 Passes : Mexico 520 / South Africa 335 Precision des passes : Mexico 90% / South Africa 81% xG : Mexico 1.41 / South Africa 0.07
Key players
Julián Quiñones (Mexico) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexico) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexico) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexico) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexico) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexico) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (South Africa) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexico) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
11/06/2026 Mexico 2-0 South Africa (World Cup) 11/06/2010 South Africa 1-1 Mexico (World Cup)
11/06
Group A
Mexico
Finished
2-0
Estadio Azteca South Africa
View match details for South Korea - Czech Republic
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) Tchéquie, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 62e 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) Tchéquie, 64e 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) Corée du Sud, 67e 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 69e 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 69e 77' VAR VAR - T. Soucek Tchéquie, 77e 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) Corée du Sud, 80e 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) Tchéquie, 84e 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Corée du Sud, 90+6e
Line-ups
Starters 11
1
Kim Seung-gyu
Goalkeeper
2
Han-Beom Lee
Defender
4
Kim Min-jae
Defender
3
Gi-Hyuk Lee
Defender
22
Young-woo Seol
Midfielder
6
Hwang In-beom
Midfielder
8
Seung Ho Paik
Midfielder
13
Lee Tae-seok
Midfielder
19
Kang-in Lee
Forward
10
Jae-sung Lee
Forward
7
Son Heung-min
Forward
Substitutes 15
11
Hwang Hee-chan
25
Ji-sung Eom
18
Hyeon-gyu Oh
24
Jin-gyu Kim
16
Jin-seob Park
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
14
Wi-je Cho
5
Kim Tae-hyeon
26
Dong-gyeong Lee
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
Starters 11
1
Matěj Kovář
Goalkeeper
6
Štěpán Chaloupek
Defender
4
Robin Hranáč
Defender
7
Ladislav Krejčí
Defender
5
Vladimír Coufal
Midfielder
22
Tomáš Souček
Midfielder
24
Alexandr Sojka
Midfielder
20
Jaroslav Zelený
Midfielder
17
Lukáš Provod
Forward
15
Pavel Šulc
Forward
10
Patrik Schick
Forward
Substitutes 15
18
Michal Sadílek
9
Adam Hložek
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
14
David Jurásek
2
David Zima
3
Tomáš Holeš
21
David Douděra
26
Denis Višinský
25
Hugo Sochurek
12
Lukáš Červ
8
Vladimír Darida
11
Jan Kuchta
Match stats
Tirs cadres : South Korea 6 / Czech Republic 4 Tirs : South Korea 15 / Czech Republic 8 Possession : South Korea 62% / Czech Republic 38% Corners : South Korea 4 / Czech Republic 5 Fautes : South Korea 9 / Czech Republic 16 Cartons jaunes : South Korea 1 / Czech Republic 0 Passes : South Korea 542 / Czech Republic 323 Precision des passes : South Korea 87% / Czech Republic 71% xG : South Korea 2.00 / Czech Republic 0.84
Key players
Hwang In-beom (South Korea) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (South Korea) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (South Korea) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Czech Republic) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (South Korea) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Czech Republic) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Czech Republic) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (South Korea) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
12/06/2026 South Korea 2-1 Czechia (World Cup)
12/06
Group A
South Korea
Finished
2-1
Estadio Akron Czech Republic
View match details for Czech Republic - South Africa
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 Tchéquie · Passe : A. Sojka 33' Carton jaune - T. Mokoena Afrique du Sud, 33e 40' Carton jaune - T. Mbatha Afrique du Sud, 40e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) Afrique du Sud, 46e 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) Tchéquie, 55e 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) Tchéquie, 55e 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) Afrique du Sud, 66e 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) Tchéquie, 67e 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) Tchéquie, 67e 75' Carton jaune - L. Krejci Tchéquie, 75e 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) Tchéquie, 78e 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 Afrique du Sud 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Afrique du Sud, 84e
Line-ups
Starters 11
1
Matěj Kovář
Goalkeeper
3
Tomáš Holeš
Defender
4
Robin Hranáč
Defender
7
Ladislav Krejčí
Defender
5
Vladimír Coufal
Midfielder
8
Vladimír Darida
Midfielder
12
Lukáš Červ
Midfielder
18
Michal Sadílek
Midfielder
24
Alexandr Sojka
Midfielder
10
Patrik Schick
Forward
9
Adam Hložek
Forward
Substitutes 14
20
Jaroslav Zelený
15
Pavel Šulc
22
Tomáš Souček
17
Lukáš Provod
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
2
David Zima
6
Štěpán Chaloupek
21
David Douděra
25
Hugo Sochurek
26
Denis Višinský
11
Jan Kuchta
13
Mojmír Chytil
19
Tomáš Chorý
Starters 11
1
Ronwen Williams
Goalkeeper
20
Khuliso Mudau
Defender
21
Ime Okon
Defender
14
Mbekezeli Mbokazi
Defender
6
Aubrey Modiba
Defender
5
Thalente Mbatha
Midfielder
4
Teboho Mokoena
Midfielder
23
Jayden Adams
Midfielder
12
Thapelo Maseko
Forward
15
Iqraam Rayners
Forward
7
Oswin Appollis
Forward
Substitutes 13
10
Relebohile Mofokeng
17
Evidence Makgopa
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
8
Tshepang Moremi
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
Match stats
Tirs cadres : Czech Republic 3 / South Africa 3 Tirs : Czech Republic 12 / South Africa 14 Possession : Czech Republic 39% / South Africa 61% Corners : Czech Republic 5 / South Africa 4 Fautes : Czech Republic 12 / South Africa 10 Cartons jaunes : Czech Republic 1 / South Africa 2 Passes : Czech Republic 326 / South Africa 531 Precision des passes : Czech Republic 80% / South Africa 90% xG : Czech Republic 0.89 / South Africa 1.18
Key players
Teboho Mokoena (South Africa) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Czech Republic) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Czech Republic) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Czech Republic) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Czech Republic) : note 6.5, 2 arret(s) Ronwen Williams (South Africa) : note 6.3, 2 arret(s) Aubrey Modiba (South Africa) : note 7.3 Ime Okon (South Africa) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
18/06
Group A
Czech Republic
Finished
1-1
Mercedes-Benz Stadium South Africa
View match details for Mexico - South Korea
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
4' Carton jaune - Lee Kang-In Corée du Sud, 4e 50' ⚽ But - L. Romo 1-0 Mexique 57' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 57e 57' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 57e 58' Carton jaune - Paik Seung-Ho Corée du Sud, 58e 71' ↑↓ Remplacement - B. Gutierrez (remplace O. Pineda) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Seol Young-Woo (remplace Yang Hyun-Jun) Corée du Sud, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Kim Moon-Hwan (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 71e 77' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Cho Gue-Sung) Corée du Sud, 77e 80' ↑↓ Remplacement - R. Jimenez (remplace S. Gimenez) Mexique, 80e 80' ↑↓ Remplacement - R. Alvarado (remplace I. Reyes) Mexique, 80e 84' ↑↓ Remplacement - J. Quinones (remplace C. S. Huerta Valera) Mexique, 84e
Line-ups
Starters 11
1
Raúl Rangel
Goalkeeper
2
Jorge Sánchez
Defender
4
Edson Álvarez
Defender
5
Johan Vásquez
Defender
23
Jesús Gallardo
Defender
26
Brian Gutiérrez
Midfielder
6
Erik Lira
Midfielder
7
Luis Romo
Midfielder
25
Roberto Alvarado
Forward
9
Raúl Jiménez
Forward
16
Julián Quiñones
Forward
Substitutes 14
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
15
Israel Reyes
20
Mateo Chávez
8
Álvaro Fidalgo
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
10
Alexis Vega
21
César Huerta
11
Santiago Giménez
14
Armando González
22
Guillermo Martínez
Starters 11
1
Kim Seung-gyu
Goalkeeper
2
Han-Beom Lee
Defender
4
Kim Min-jae
Defender
3
Gi-Hyuk Lee
Defender
15
Kim Moon-hwan
Midfielder
6
Hwang In-beom
Midfielder
8
Seung Ho Paik
Midfielder
22
Young-woo Seol
Midfielder
19
Kang-in Lee
Forward
10
Jae-sung Lee
Forward
7
Son Heung-min
Forward
Substitutes 15
12
Song Bum-keun
21
Jo Hyeonwoo
5
Kim Tae-hyeon
14
Wi-je Cho
13
Lee Tae-seok
16
Jin-seob Park
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
24
Jin-gyu Kim
25
Ji-sung Eom
26
Dong-gyeong Lee
11
Hwang Hee-chan
20
Yang Hyun-Jun
9
Gue-sung Cho
18
Hyeon-gyu Oh
Match stats
Tirs cadres : Mexico 2 / South Korea 0 Tirs : Mexico 6 / South Korea 3 Possession : Mexico 45% / South Korea 55% Fautes : Mexico 7 / South Korea 6 Cartons jaunes : Mexico 0 / South Korea 2 Passes : Mexico 352 / South Korea 440 Precision des passes : Mexico 83% / South Korea 85% xG : Mexico 0.24 / South Korea 0.15
Key players
Luis Romo (Mexico) : note 7.9, 1 but(s) Brian Gutiérrez (Mexico) : note 7.2 Kim Min-jae (South Korea) : note 6.9 Raúl Rangel (Mexico) : note 6.7 Jorge Sánchez (Mexico) : note 6.7 Julián Quiñones (Mexico) : note 6.7 Edson Álvarez (Mexico) : note 6.6 Roberto Alvarado (Mexico) : note 6.6
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
10/09/2025 Mexico 2-2 South Korea (Friendlies) 14/11/2020 Mexico 3-2 South Korea (Friendlies) 23/06/2018 South Korea 1-2 Mexico (World Cup)
19/06
Group A
Mexico
Finished
1-0
Estadio Akron South Korea
View match details for Czech Republic - Mexico
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
1
Matěj Kovář
Goalkeeper
3
Tomáš Holeš
Defender
4
Robin Hranáč
Defender
7
Ladislav Krejčí
Defender
5
Vladimír Coufal
Midfielder
18
Michal Sadílek
Midfielder
12
Lukáš Červ
Midfielder
21
David Douděra
Midfielder
15
Pavel Šulc
Forward
26
Denis Višinský
Forward
9
Adam Hložek
Forward
Substitutes 14
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
6
Štěpán Chaloupek
2
David Zima
20
Jaroslav Zelený
24
Alexandr Sojka
25
Hugo Sochurek
22
Tomáš Souček
8
Vladimír Darida
10
Patrik Schick
11
Jan Kuchta
17
Lukáš Provod
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
Starters 11
1
Raúl Rangel
Goalkeeper
2
Jorge Sánchez
Defender
15
Israel Reyes
Defender
3
César Montes
Defender
20
Mateo Chávez
Defender
19
Gilberto Mora
Midfielder
4
Edson Álvarez
Midfielder
7
Luis Romo
Midfielder
25
Roberto Alvarado
Forward
22
Guillermo Martínez
Forward
16
Julián Quiñones
Forward
Substitutes 15
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
5
Johan Vásquez
23
Jesús Gallardo
6
Erik Lira
8
Álvaro Fidalgo
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
24
Luis Chávez
26
Brian Gutiérrez
10
Alexis Vega
21
César Huerta
9
Raúl Jiménez
11
Santiago Giménez
14
Armando González
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
D. Jurásek : Czechia · Missing Fixture · Thigh problems
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
25/06
Group A
Czech Republic
Upcoming
02:00
Estadio Azteca Mexico
View match details for South Africa - South Korea
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
1
Ronwen Williams
Goalkeeper
20
Khuliso Mudau
Defender
21
Ime Okon
Defender
14
Mbekezeli Mbokazi
Defender
6
Aubrey Modiba
Defender
5
Thalente Mbatha
Midfielder
13
Sphephelo Sithole
Midfielder
12
Thapelo Maseko
Midfielder
10
Relebohile Mofokeng
Midfielder
7
Oswin Appollis
Midfielder
17
Evidence Makgopa
Forward
Substitutes 13
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
23
Jayden Adams
25
Kamogelo Sebelebele
8
Tshepang Moremi
15
Iqraam Rayners
9
Lyle Foster
Starters 11
1
Kim Seung-gyu
Goalkeeper
2
Han-Beom Lee
Defender
4
Kim Min-jae
Defender
3
Gi-Hyuk Lee
Defender
22
Young-woo Seol
Midfielder
8
Seung Ho Paik
Midfielder
6
Hwang In-beom
Midfielder
13
Lee Tae-seok
Midfielder
19
Kang-in Lee
Forward
11
Hwang Hee-chan
Forward
18
Hyeon-gyu Oh
Forward
Substitutes 15
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
5
Kim Tae-hyeon
14
Wi-je Cho
26
Dong-gyeong Lee
10
Jae-sung Lee
23
Jens Castrop
25
Ji-sung Eom
24
Jin-gyu Kim
16
Jin-seob Park
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
7
Son Heung-min
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
T. Mokoena : South Africa · Missing Fixture · Yellow card suspension
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
25/06
Group A
South Africa
Upcoming
02:00
Estadio BBVA South Korea
Group A
Team J G N P BP BC Diff Pts Mexico 2 2 0 0 3 0 3 6 South Korea 2 1 0 1 2 2 0 3 Czech Republic 2 0 1 1 2 3 -1 1 South Africa 2 0 1 1 1 3 -2 1
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