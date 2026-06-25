World Cup 2026: South Africa and South Korea battle for a last-16 place in Group A

South Africa and South Korea meet at Estadio BBVA on June 25 in a crucial 2026 World Cup Group A match with last-16 qualification at stake.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

The 2026 World Cup group-stage match between South Africa and South Korea will take place on June 25 at 02:00 GMT+1 at Estadio BBVA in Monterrey. This crucial meeting pits two nations looking to strengthen their position in Group A, which also includes Mexico and Czechia.

So far, South Africa have a mixed record with a draw (1-1) against Czechia and an opening defeat, giving them one point. South Korea, meanwhile, have one win against Czechia and a defeat to Mexico, leaving them on three points ahead of this duel.

This head-to-head therefore forms part of an intense battle for the qualifying places in the round of 16. South Africa, absent from the knockout stages since 2010, are aiming to clear this previously unreached hurdle. South Korea, for their part, are looking to repeat their 2022 achievement by once again getting through the group stage.

The tactical choices will be decisive. Under the guidance of Belgian coach Hugo Broos, South Africa are relying on a solid defence and quick transitions. Myung-Bo Hong, South Korea’s new head coach, encourages intense pressing and tactical discipline in a system generally set up as a 3-4-2-1.

Focus on South Africa

Set up in a 4-2-3-1, the South African side relies on a young collective strengthened by key players. Goalkeeper Ronwen Williams, an experienced captain, remains a key figure in defence. The back line is made up of Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi and Aubrey Modiba, who must combine solidity with attacking runs.

In midfield, Thalente Mbatha and Sphephelo Sithole operate the double pivot, balancing ball-winning and build-up play. Thapelo Maseko, in a playmaking role, supports Relebohile Mofokeng and Oswin Appollis, who provide the attacking creativity. Up front, Evidence Makgopa represents hope and finishing quality, tasked with turning chances into goals.

This team led by Broos favours a pragmatic style, alternating between a low block and well-orchestrated counterattacks, with rigorous organisation at the back.

Focus on South Korea

South Korea mainly play in a 3-4-2-1 under Myung-Bo Hong, who took charge in May 2026. Goalkeeper Kim Seung-gyu provides security between the posts, while the back three consists of Han-Beom Lee, Kim Min-jae and Gi-Hyuk Lee, a blend of strength and agility.

In midfield, Young-woo Seol, Seung Ho Paik, Hwang In-beom and Lee Tae-seok form a quartet working on both pressing and attacking transitions. The attacking duo positioned just behind centre-forward Kang-in Lee is made up of Kang-in Lee and Hwang Hee-chan, both capable of creating danger. The final attacking role is occupied by Hyeon-gyu Oh, positioned as a striker and target man.

With Son Heung-min absent from this line-up but a key part of the overall setup, Korea favour high pressing, quick attacking adaptation and strict adherence to tactical discipline in order to contain and counter their opponents.

South Africa
Upcoming Estadio BBVA
South Korea
25/06/2026 02:00 Group A
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Group A schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group A
Czech Republic
Finished Mercedes-Benz Stadium
South Africa
Group A
Mexico
Finished Estadio Akron
South Korea
Group A
Czech Republic
Upcoming Estadio Azteca
Mexico
Group A
South Africa
Upcoming Estadio BBVA
South Korea
Group A
TeamJGNPBPBCDiffPts
Mexico22003036
South Korea21012203
Czech Republic201123-11
South Africa201113-21
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