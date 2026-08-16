Jean‑Paul Rouve harcelé à l’adolescence : « J’ai souffert »

Jean-Paul Rouve est revenu sur une période de son adolescence marquée par le harcèlement en raison de sa passion pour le théâtre, lors d’un entretien diffusé sur RTL dans l’émission Variétés présentée par Augustin Trapenard. L’acteur et réalisateur, aujourd’hui considéré comme l’une des figures du cinéma français de sa génération, a raconté comment moqueries et rejet scolaire ont tenté de le détourner de sa vocation mais n’y sont finalement pas parvenus.

Figure emblématique du paysage cinématographique français et réalisateur de Lola et ses frères, Jean-Paul Rouve a rappelé que son intérêt pour la scène remontait à l’enfance. Fils d’un ouvrier des chantiers navals et d’une mère au foyer, il s’est très tôt investi dans le théâtre scolaire et a intégré la troupe de son collège, un choix qui l’a distingué de nombreux camarades et, selon ses propos, suscité des réactions hostiles.

Dans l’entretien évoqué, il a décrit une adolescence compliquée : « J’étais un môme qui voulait faire du théâtre, qui rêvait et qui n’avait conscience de rien », a-t-il expliqué avant de confier avoir « souffert de harcèlement ». Il relate qu’à « autour de 14-15 ans », fréquentant les cours de théâtre du collège où « il n’y a que des filles », il s’est retrouvé isolé et la cible de moqueries, notamment parce qu’il ne pratiquait pas le football. « D’un seul coup, tous mes potes, tous les gens se moquent de moi, me rejettent parce que je ne fais pas de foot… C’est con à bouffer du foin », a-t-il déclaré.

Persévérance, soutien familial et rencontres déterminantes

Malgré ce contexte difficile durant l’adolescence, Jean-Paul Rouve affirme ne pas avoir renoncé à son ambition théâtrale. Il insiste sur le rôle du soutien familial et des rencontres humaines qui ont jalonné son parcours : proches et professionnels lui ont apporté la confiance nécessaire pour poursuivre ses études et sa carrière artistique. Dans son récit, il souligne la chance d’avoir croisé « des personnes formidables, bienveillantes et honnêtes » qui l’ont aidé à continuer.

Le témoignage de Rouve illustre le parcours d’un artiste dont la trajectoire s’est construite en dépit d’obstacles personnels et sociaux au moment de l’adolescence. Il met en lumière la réalité vécue par certains jeunes passionnés d’arts dramatiques dans des environnements scolaires où ces pratiques peuvent être minoritaires et stigmatisées.

Lors de l’émission, l’acteur a détaillé ce passage sans chercher à dramatiser outre mesure, préférant évoquer avec lucidité les épisodes de moquerie et la manière dont le soutien extérieur a compensé ces blessures. Ses propos confirment l’importance que le théâtre et la rencontre avec des mentors ont eue dans son parcours professionnel.