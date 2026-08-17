Adjohoun: un véhicule chute sous le pont de Tovègbamè, quatre victimes dénombrées

​Un accident de la circulation s’est produit dans la soirée du samedi 15 août 2026 au niveau du pont de Tovègbamè, dans la commune d’Adjohoun.

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Après avoir manqué un tournant selon les premiers éléments, un véhicule de marque Toyota Avensis transportant quatre personnes a terminé sa course sous l’ouvrage d’art.

​Des pêcheurs présents à proximité sont immédiatement intervenus pour porter assistance aux occupants du véhicule. Cette promptitude a été saluée par l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) pour avoir facilité la prise en charge initiale avant l’arrivée des équipes spécialisées.

​Une fois sur les lieux, les secouristes du Centre Communal de Protection Civile (CCPC) d’Adjohoun ont sécurisé la zone et administré les premiers soins aux quatre victimes, toutes restées conscientes.

Le conducteur, âgé de 28 ans et souffrant de blessures à la lèvre, au front et au cou, a été évacué vers l’Hôpital de Zone d’Adjohoun après la pose d’un collier cervical. Les trois autres passagers ont quant à eux refusé leur transfert vers un centre hospitalier.