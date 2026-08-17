Bénin

Bénin: l’encours de la dette publique atteint 9 122,2 milliards FCFA à fin juin 2026

​Selon le Bulletin statistique de la dette publique publié par la Caisse autonome de gestion de la dette (CAGD), l’encours de la dette publique du Bénin s’élève à 9 122,2 milliards de FCFA au 30 juin 2026.

Edouard Djogbénou
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ECONOMIE
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PIB en croissance en Afrique
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Ce niveau représente 50,1 % du Produit Intérieur Brut (PIB), un taux qui demeure nettement inférieur au plafond de 70 % exigé par les critères de convergence de l’UEMOA.

​L’endettement public enregistre une augmentation de 650 milliards de FCFA par rapport au 31 décembre 2025, où il s’établissait à 8 472,2 milliards de FCFA, avec une progression de 94,5 milliards de FCFA entre les mois de mars et juin 2026.

​Cette dynamique haussière s’explique principalement par la réalisation de 905,8 milliards de FCFA de décaissements en devises à fin juin 2026, comprenant 381,6 milliards de FCFA auprès des bailleurs multilatéraux ainsi que 478,8 milliards de FCFA issus des émissions internationales de janvier 2026.

En parallèle, l’État a également mobilisé 86,7 milliards de FCFA à travers des émissions de titres du Trésor sur le marché régional de l’UEMOA.

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