Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez: pourquoi le couple a choisi un mariage en toute intimité

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont choisi de célébrer leur mariage loin des projecteurs, dans l’intimité de leur domicile au Portugal. Un choix assumé par la compagne du Portugais, qui explique avoir privilégié un moment familial et symbolique avec leurs enfants plutôt qu’une cérémonie grandiose.

La compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, est revenue sur les raisons qui ont poussé le couple à privilégier une cérémonie intime à leur domicile plutôt qu’un mariage grandiose. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont officialisé leur mariage le mardi 11 août, à travers une publication commune sur Instagram. L’événement s’est déroulé dans la plus grande discrétion, au sein de leur propriété située à Cascais, au Portugal, en présence de leurs proches.

Un choix qui a pu surprendre, tant le couple aurait pu opter pour une cérémonie fastueuse. Dans un entretien accordé à Vogue, Georgina Rodriguez a expliqué que sa conception du mariage avait profondément évolué au fil des années. « Petite fille, j’imaginais le plus grand château, le plus magnifique carrosse, la plus longue robe et une couronne ornée de diamants », a-t-elle confié.

« Je voulais quelque chose d’intime »

Avec le temps, ses priorités ont changé. « Maintenant, je me surprends à dire : non. Je désire quelque chose d’intime, à partager avec mon partenaire et nos enfants, dans le confort de notre foyer », a expliqué l’Espagnole.

Pour Georgina Rodriguez, le luxe fait déjà partie du quotidien du couple. « Nous avons accès quotidiennement à des châteaux, des maisons, des îles, des chevaux et des voitures. Cependant, une réunion intime est quelque chose de plus unique pour nous », a-t-elle ajouté.

Le choix du salon familial revêtait également une dimension symbolique. « Nous avons choisi de célébrer la cérémonie dans notre salon, l’endroit où nous prenons le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, et où nous vivons notre quotidien », a-t-elle raconté.

Le mannequin souhaite surtout que cette journée reste gravée dans la mémoire de leurs enfants. « Dans 30 ans, je veux que nos enfants se souviennent qu’un événement merveilleux s’est produit à cette table : les vœux de mariage de leurs parents », a-t-elle conclu.