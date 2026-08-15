Officiel: Ferran Torres signe au PSG

Le Paris Saint-Germain tient son nouveau numéro 9. Champion du monde avec l’Espagne et buteur en finale face à l’Argentine, Ferran Torres quitte le FC Barcelone pour rejoindre le club parisien contre 45 millions d’euros.

Le PSG poursuit son mercato avec une recrue de prestige. Le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Ferran Torres, qui s’est engagé jusqu’en 2031 et portera le numéro 9. L’international espagnol arrive à Paris après quatre saisons passées au FC Barcelone. Son transfert intervient quelques semaines après le départ de Gonçalo Ramos pour l’AC Milan, qui avait laissé une place vacante à la pointe de l’attaque parisienne.

Arrivé en Catalogne en janvier 2022 en provenance de Manchester City, Ferran Torres s’est progressivement imposé comme une solution offensive polyvalente. Capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe, le joueur de 26 ans a terminé la saison dernière avec 21 buts et trois passes décisives en 49 apparitions. Ses performances lui ont notamment permis de prendre l’avantage sur Robert Lewandowski dans la hiérarchie offensive du Barça.

Champion du monde avec l’Espagne cet été, Torres retrouve à Paris Luis Enrique, qu’il avait côtoyé avec la sélection espagnole. Sa mobilité, son intelligence dans les déplacements et sa capacité à participer au jeu collectif correspondent aux exigences du technicien parisien. Avec cette arrivée, le PSG s’offre donc un attaquant capable d’apporter une nouvelle dimension à son animation offensive. «Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre l’équipe, ce qui, je l’espère, aidera à remporter autant de trophées que possible», a déclaré le néo-parisien, visiblement hâte de faire ses preuves sous la tunique bleu et rouge.

