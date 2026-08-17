Bénin

Cotonou: abandon d’un véhicule en flammes au carrefour Agla, la police saisit plus de 26 000 plaquettes de Tramaking

Une découverte fortuite a permis aux forces de l’ordre d’intercepter une importante cargaison de produits psychotropes dans la journée du jeudi 13 août 2026, au niveau du carrefour Agla à Cotonou.

Edouard Djogbénou
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​Alertés par les riverains en raison d’un véhicule pris par les flammes et abandonné sur la voie publique, les éléments de la police se sont rendus immédiatement sur les lieux. À leur arrivée, le conducteur avait déjà pris la fuite, délaissant l’automobile en feu.

​L’inspection de l’habitacle et du coffre a révélé un chargement illicite composé de 26 560 plaquettes de Tramaking 250 mg.

​Le véhicule, qui portait une immatriculation étrangère, a été tracté et placé en fourrière. Des investigations sont actuellement en cours afin de déterminer l’origine ainsi que la destination finale de cette drogue, et d’identifier le conducteur en fuite.

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