Bonnie Tyler : des milliers de fans escortent son cercueil à Mumbles pour ses funérailles

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi 15 août 2026 dans les rues de Mumbles, près de Swansea, pour escorter le cercueil de la chanteuse galloise Bonnie Tyler, décédée le 9 juillet à l’âge de 75 ans. La foule a accompagné la dépouille avant des funérailles annoncées pour lundi, certains participants entonnant le tube planétaire Total Eclipse of the Heart, témoignant de l’attachement local et international à l’artiste.

L’émotion était visible au passage du cortège : fans, voisins et habitants du village se sont massés pour saluer celle qui n’avait jamais renié ses origines galloises. « Quand nous avons appris son décès, nous avons été bouleversés », a déclaré Carys Edwards, 18 ans, à l’agence PA. « C’était une fille de Swansea, et elle ne l’a jamais oublié », a ajouté Melanie Smith, 53 ans. Michael Bone, 58 ans, a résumé la motivation de nombreux participants : « Nous avons pensé qu’il serait bien de venir lui rendre hommage ».

Gaynor Hopkins, connue sous son nom de scène Bonnie Tyler, est née le 8 juin 1951 à Skewen, au Pays de Galles. Mariée depuis 1973 à l’ancien judoka Robert Sullivan, elle a imposé sa voix rauque sur la scène internationale avec des succès tels que It’s a Heartache (1977) et Total Eclipse of the Heart (1983), et a représenté le Royaume‑Uni au Concours Eurovision de la chanson en 2013.

Hospitalisation au Portugal et annonce du décès

La chanteuse avait été hospitalisée en urgence au Portugal après une opération intestinale, puis placée dans un coma artificiel afin de favoriser son rétablissement. Selon les informations publiées par ses proches, elle avait montré de légers signes d’amélioration, mais son état est resté fragile en soins intensifs.

Le 9 juillet, la famille et l’équipe de Bonnie Tyler ont annoncé son décès survenu de façon inattendue dans un hôpital portugais des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée. Dans leur communiqué, ils ont exprimé leur douleur et demandé du respect pour leur vie privée, précisant qu’un communiqué plus détaillé serait publié ultérieurement.

Sur les réseaux sociaux et dans les médias britanniques, la nouvelle a suscité de nombreux hommages, et une messe ou un service célébrant sa vie a été annoncé à la Swansea Minster pour le lundi suivant, selon une publication relayée par Hits Radio News.

Artiste à la carrière lancée il y a plus de cinquante ans, Bonnie Tyler a traversé les décennies en oscillant entre country, rock et pop. Sa voix, souvent comparée à celle de Rod Stewart en version féminine, lui a permis de marquer plusieurs générations et de remplir des salles à travers le monde.

À Mumbles, l’hommage collectif de samedi a reflété le lien intime entre la chanteuse et sa région natale : des riverains aux visiteurs venus de plus loin, beaucoup se sont déplacés pour accompagner le cortège funèbre avant le service religieux prévu à Swansea.