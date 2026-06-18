Image Celtiis
Image Celtiis

Tchéquie 1-1 Afrique du Sud : Mokoena égalise pour l’Afrique du Sud

Teboho Mokoena a égalisé à la 83e minute pour l’Afrique du Sud face à la Tchéquie, sur penalty, ramenant le score à 1-1. Menée 1-0 jusque-là, la sélection sud-africaine a trouvé le but qui relance directement cette fin de rencontre. Le tableau d’affichage bascule ainsi d’un avantage tchèque à une égalité dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
154 vues
Illustration du match Tchéquie VS Afrique du Sud, le 18/06/2026 17:00, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. La Tchéquie, qui tenait l’avantage au score, voit l’Afrique du Sud revenir à hauteur au moment où chaque minute pèse davantage. À 1-1, aucune des deux équipes n’est plus devant, et le scénario confirmé est désormais celui d’une fin de rencontre ouverte sur le plan du résultat.

Ce but intervient dans un match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, disputé dans le Groupe A au Mercedes-Benz Stadium. Mokoena inscrit ainsi le but sud-africain qui remet les deux sélections à égalité face à face. À la 83e minute, la Tchéquie et l’Afrique du Sud se retrouvent donc dos à dos, avec un score de 1-1.

Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00 Groupe A
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
  2. 33'Carton jaune - T. MokoenaAfrique du Sud, 33e
  3. 40'Carton jaune - T. MbathaAfrique du Sud, 40e
  4. 46'Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng)Afrique du Sud, 46e
  5. 55'Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc)Tchéquie, 55e
  6. 55'Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny)Tchéquie, 55e
  7. 66'Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa)Afrique du Sud, 66e
  8. 67'Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod)Tchéquie, 67e
  9. 67'Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek)Tchéquie, 67e
  10. 75'Carton jaune - L. KrejciTchéquie, 75e
  11. 78'Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima)Tchéquie, 78e
  12. 83'But - T. Mokoena1-1Afrique du Sud
  13. 84'Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele)Afrique du Sud, 84e
Calendrier Groupe A
Voir le Calendrier Complet
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Avant-matchCompositions
Groupe A
Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
Avant-match
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique11002023
Corée du Sud11002113
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
18:50 Football : Tchéquie 1-1 Afrique du Sud : Mokoena égalise pour l’Afrique du Sud
18:15 Politique : « Le froid règne », Kemi Seba raconte ses conditions de détention en Afrique du Sud
18:50 Tchéquie 1-1 Afrique du Sud : Mokoena égalise pour l’Afrique du Sud