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Tchéquie 1-0 Afrique du Sud : Sadilek lance la Tchéquie

Michal Sadílek a marqué à la 6e minute pour la Tchéquie face à l’Afrique du Sud, donnant l’avantage à son équipe dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but inscrit très tôt porte le tableau d’affichage à 1-0 en faveur de la sélection tchèque.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Tchéquie VS Afrique du Sud, le 18/06/2026 17:00, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette ouverture du score modifie immédiatement la situation du match. La Tchéquie passe devant après seulement quelques minutes, tandis que l’Afrique du Sud se retrouve menée sans autre élément de scénario confirmé. À 1-0, l’enjeu immédiat est clair pour les deux équipes, avec un avantage désormais installé du côté tchèque.

La rencontre se dispute dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe A, au Mercedes-Benz Stadium. Ce but de Sadílek constitue donc le premier tournant confirmé de ce duel entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud, dans une affiche où le tableau d’affichage indique désormais 1-0 après six minutes de jeu.

Tchéquie
1re periode 26' Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00 Groupe A
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
Calendrier Groupe A
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Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
1re periode 26' Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Compositions
Groupe A
Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
Avant-match
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique11002023
Corée du Sud11002113
Tchéquie100112-10
Afrique du Sud100102-20
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