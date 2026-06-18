Tchéquie 1-0 Afrique du Sud : Sadilek lance la Tchéquie
Michal Sadílek a marqué à la 6e minute pour la Tchéquie face à l’Afrique du Sud, donnant l’avantage à son équipe dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but inscrit très tôt porte le tableau d’affichage à 1-0 en faveur de la sélection tchèque.
Cette ouverture du score modifie immédiatement la situation du match. La Tchéquie passe devant après seulement quelques minutes, tandis que l’Afrique du Sud se retrouve menée sans autre élément de scénario confirmé. À 1-0, l’enjeu immédiat est clair pour les deux équipes, avec un avantage désormais installé du côté tchèque.
La rencontre se dispute dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe A, au Mercedes-Benz Stadium. Ce but de Sadílek constitue donc le premier tournant confirmé de ce duel entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud, dans une affiche où le tableau d’affichage indique désormais 1-0 après six minutes de jeu.
- 6'⚽But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
- 9'⚽9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique)
- 67'⚽67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique)
- 90+2'90+2' Carton rouge César Montes (Mexique)
- 50'50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud)
- 84'84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 17'17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud)
- 23'23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique)
- 49'49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud)
- 56'↑↓56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud)
- 61'↑↓61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud)
- 66'↑↓66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique)
- 66'↑↓66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique)
- 74'74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud)
- 76'↑↓76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique)
- 76'↑↓76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique)
- 77'↑↓77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud)
- 77'↑↓77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud)
- 79'↑↓79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique)
- 82'VAR82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 15 Israel Reyes Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 6 Erik Lira Milieu
- 25 Roberto Alvarado Milieu
- 26 Brian Gutiérrez Milieu
- 8 Álvaro Fidalgo Milieu
- 16 Julián Quiñones Milieu
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 19 Gilberto Mora
- 24 Luis Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 14 Armando González
- 10 Alexis Vega
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 2 Jorge Sánchez
- 7 Luis Romo
- 20 Mateo Chávez
- 21 César Huerta
- 18 Obed Vargas
- 17 Orbelín Pineda
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 19 Nkosinathi Sibisi Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 13 Siphephelo Sithole Milieu
- 23 Jayden Adams Milieu
- 15 Iqraam Rayners Attaquant
- 9 Lyle Foster Attaquant
- 5 Thalente Mbatha
- 11 Themba Zwane
- 7 Oswin Appollis
- 17 Evidence Makgopa
- 22 Ricardo Goss
- 16 Sipho Chaine
- 26 Bradley Cross
- 3 Khulumani Ndamane
- 24 Olwethu Makhanya
- 18 Samukelo Kabini
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 8 Tshepang Moremi
- 10 Relebohile Mofokeng
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 12 Thapelo Maseko
- Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2
- Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3
- Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39%
- Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1
- Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11
- Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2
- Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2
- Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335
- Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81%
- xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07
- Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s)
- Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s)
- Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s)
- Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s)
- Israel Reyes (Mexique) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup)
- 11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup)
- 59'⚽But - L. Krejci (passe V. Coufal)Tchéquie, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)Corée du Sud, 62e
- 64'↑↓Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory)Tchéquie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek)Tchéquie, 64e
- 67'⚽But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In)Corée du Sud, 67e
- 69'↑↓Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung)Corée du Sud, 69e
- 69'↑↓Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)Corée du Sud, 69e
- 77'VARVAR - T. SoucekTchéquie, 77e
- 80'⚽But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom)Corée du Sud, 80e
- 84'↑↓Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob)Corée du Sud, 84e
- 84'↑↓Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil)Tchéquie, 84e
- 90+6'Carton jaune - Lee Gi-HyukCorée du Sud, 90+6e
- 1 Kim Seung-gyu Gardien
- 2 Han-Beom Lee Défenseur
- 4 Kim Min-jae Défenseur
- 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur
- 22 Young-woo Seol Milieu
- 6 Hwang In-beom Milieu
- 8 Seung Ho Paik Milieu
- 13 Lee Tae-seok Milieu
- 19 Kang-in Lee Attaquant
- 10 Jae-sung Lee Attaquant
- 7 Son Heung-min Attaquant
- 11 Hwang Hee-chan
- 25 Ji-sung Eom
- 18 Hyeon-gyu Oh
- 24 Jin-gyu Kim
- 16 Jin-seob Park
- 21 Jo Hyeonwoo
- 12 Song Bum-keun
- 15 Kim Moon-hwan
- 14 Wi-je Cho
- 5 Kim Tae-hyeon
- 26 Dong-gyeong Lee
- 23 Jens Castrop
- 17 Jun-Ho Bae
- 9 Gue-sung Cho
- 20 Yang Hyun-Jun
- 1 Matěj Kovář Gardien
- 6 Štěpán Chaloupek Défenseur
- 4 Robin Hranáč Défenseur
- 7 Ladislav Krejčí Défenseur
- 5 Vladimír Coufal Milieu
- 22 Tomáš Souček Milieu
- 24 Alexandr Sojka Milieu
- 20 Jaroslav Zelený Milieu
- 17 Lukáš Provod Attaquant
- 15 Pavel Šulc Attaquant
- 10 Patrik Schick Attaquant
- 18 Michal Sadílek
- 9 Adam Hložek
- 19 Tomáš Chorý
- 13 Mojmír Chytil
- 16 Jindřich Staněk
- 23 Lukáš Horníček
- 14 David Jurásek
- 2 David Zima
- 3 Tomáš Holeš
- 21 David Douděra
- 26 Denis Višinský
- 25 Hugo Sochurek
- 12 Lukáš Červ
- 8 Vladimír Darida
- 11 Jan Kuchta
- Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4
- Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8
- Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38%
- Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5
- Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16
- Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0
- Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323
- Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71%
- xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84
- Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s)
- Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s)
- Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s)
- Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s)
- Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup)
- 6'⚽But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
- 1 Matěj Kovář Gardien
- 3 Tomáš Holeš Défenseur
- 4 Robin Hranáč Défenseur
- 7 Ladislav Krejčí Défenseur
- 5 Vladimír Coufal Milieu
- 18 Michal Sadílek Milieu
- 12 Lukáš Červ Milieu
- 24 Alexandr Sojka Milieu
- 9 Adam Hložek Attaquant
- 8 Vladimír Darida Milieu
- 10 Patrik Schick Attaquant
- 16 Jindřich Staněk
- 23 Lukáš Horníček
- 2 David Zima
- 6 Štěpán Chaloupek
- 20 Jaroslav Zelený
- 21 David Douděra
- 22 Tomáš Souček
- 25 Hugo Sochurek
- 26 Denis Višinský
- 17 Lukáš Provod
- 11 Jan Kuchta
- 13 Mojmír Chytil
- 15 Pavel Šulc
- 19 Tomáš Chorý
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 5 Thalente Mbatha Milieu
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 7 Oswin Appollis Attaquant
- 23 Jayden Adams Milieu
- 12 Thapelo Maseko Attaquant
- 15 Iqraam Rayners Attaquant
- 16 Sipho Chaine
- 22 Ricardo Goss
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 3 Khulumani Ndamane
- 18 Samukelo Kabini
- 19 Nkosinathi Sibisi
- 24 Olwethu Makhanya
- 26 Bradley Cross
- 8 Tshepang Moremi
- 10 Relebohile Mofokeng
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 9 Lyle Foster
- 17 Evidence Makgopa
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|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Mexique
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Corée du Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Tchéquie
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Afrique du Sud
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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