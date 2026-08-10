Officiel: Liverpool s’offre Ronald Araujo

À la recherche d’un renfort défensif après le départ d’Ibrahima Konaté, Liverpool a obtenu le prêt de Ronald Araújo en provenance du FC Barcelone. L’international uruguayen, accompagné d’une option d’achat de 55 millions d’euros, tentera de relancer sa carrière en Premier League.

C’est officiel. Ronald Araújo est un joueur de Liverpool. Le défenseur uruguayen du FC Barcelone rejoint les Reds sous la forme d’un prêt pour la saison 2026-2027, assorti d’une option d’achat estimée à 55 millions d’euros. Il vient notamment compenser le départ d’Ibrahima Konaté, parti libre au Real Madrid.

Arrivé au Barça en 2018, Araújo, âgé de 27 ans, a disputé 213 rencontres sous le maillot blaugrana. Malgré ses qualités physiques et son expérience internationale, il a progressivement perdu sa place dans la hiérarchie. La saison dernière, il a notamment été devancé par Pau Cubarsí et Gerrard Martín, tandis que ses performances ont suscité de nombreuses critiques.

Son arrivée à Liverpool représente une opportunité de relancer sa carrière en Premier League. Sa puissance, son agressivité dans les duels et sa polyvalence, puisqu’il peut également évoluer au poste de latéral droit, constituent des atouts pour le club anglais. Liverpool doit composer avec plusieurs absences en défense, notamment celles de Joe Gomez et Giovanni Leoni. Le prêt permet ainsi aux Reds de renforcer leur secteur défensif tout en conservant la possibilité de décider en fin de saison s’ils souhaitent définitivement recruter l’Uruguayen.