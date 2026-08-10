Érosion côtière: le ministre Georges Alé en mission d’évaluation sur le littoral Est du Bénin

​Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, Georges Alé, s’est rendu ce week-end sur le littoral Est de la côte béninoise.

Cette descente sur le terrain visait à évaluer la progression de l’érosion côtière au-delà du pipeline de Sèmè et à jeter les bases d’une réponse stratégique durable pour préserver les infrastructures et l’écosystème local.

​La mission a débuté par une session de travail réunissant les experts et les responsables des différentes institutions spécialisées dans la gestion de la bande côtière. L’objectif fixé par le ministre était de croiser les données scientifiques et les expertises administratives afin d’établir une cartographie précise des secteurs les plus menacés, privilégiant l’analyse factuelle pour guider l’action publique.

​Visite de terrain et échanges avec les acteurs locaux

​Après cette réunion d’orientation, la délégation s’est rendue sur les installations de WAPCO Niger-Bénin, l’entreprise en charge du pipeline d’exportation du brut.

Le ministre a effectué trois arrêts stratégiques sur des zones de forte régression du trait de côte, où il a pu constater la gravité de la montée des eaux et échanger directement avec les populations impactées, notamment la communauté des pêcheurs établie sur la corniche.