Jessie Cave : ses revenus OnlyFans supérieurs à ce que lui a rapporté Harry Potter

Jessie Cave, connue pour son rôle de Lavande Brown dans Harry Potter et le Prince de sang‑mêlé, affirme avoir gagné en une année sur OnlyFans davantage que durant l’ensemble de sa carrière d’actrice, déclarant avoir perçu notamment 20 000 euros le jour du lancement de son compte, selon une interview accordée au Sunday Times.

Âgée de 39 ans et mère de quatre enfants, la comédienne décrit ce basculement financier comme déterminant face à des difficultés matérielles prolongées. Dans la même interview, elle détaille les raisons qui l’ont poussée à créer du contenu payant en ligne et la manière dont ces revenus ont modifié sa situation personnelle et familiale.

Jessie Cave relate des contraintes pratiques qui l’empêchaient de reprendre un emploi salarié classique, citant l’impossibilité de financer la garde d’enfants et ses réserves personnelles quant à certains emplois. Elle explique également avoir envisagé de se reconvertir mais sans disposer des moyens pour financer des études supérieures, et s’être sentie « au bord du désespoir » avant d’ouvrir son compte OnlyFans.

Une activité centrée sur le « fétichisme capillaire » et ses conséquences

Sur sa page, la comédienne publie des vidéos où elle met en scène ses cheveux, parfois vêtue d’un costume d’elfe, de servante ou reprenant l’allure de Lavande Brown. Elle résume sa ligne éditoriale en affirmant que « les cheveux sont le personnage principal », justifiant ainsi le caractère spécifique de son offre. Jessie Cave qualifie ce créneau de « très, très spécifique » et reconnaît l’élément fétichiste qui attire une partie de son public.

Initialement, elle dit avoir envisagé des gains modestes — « Je pensais gagner cinq mille livres, en profiter pendant quelques mois et avoir le temps de réfléchir à la suite » —, mais les recettes se sont prolongées au‑delà d’un an et demi et, selon elle, ont « vraiment sauvé la vie » de sa famille.

Cette nouvelle activité a cependant entraîné des répercussions professionnelles. L’actrice affirme ne pas avoir été invitée à une convention consacrée à Harry Potter, les organisateurs estimant que la présence sur OnlyFans n’était pas compatible avec l’image familiale de l’événement. Après plus de quinze ans de participations à des conventions liées à la saga, elle dit accepter cette décision.