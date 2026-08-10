Cyril Féraud : l’émission Fort Boyard déprogrammée le 15 août après son arrivée aux commandes

Cyril Féraud, journaliste et animateur audiovisuel reconnu, a récemment pris les commandes du célèbre jeu télévisé Fort Boyard sur France 2, succédant ainsi à Olivier Minne. Cette passation, attendue de longue date, marque un tournant dans l’histoire du programme, diffusé depuis plus de trente ans. Dès ses premières émissions, le nouveau présentateur a réussi à imposer sa personnalité tout en conservant l’essence du jeu, ce qui s’est traduit par des audiences en nette progression. Cependant, la diffusion de Fort Boyard connaîtra une interruption temporaire liée à un événement sportif majeur, les Championnats d’Europe d’athlétisme.

Depuis ses débuts sur France Télévisions en 2009, avec l’émission Slam, Cyril Féraud s’est imposé comme une figure incontournable du PAF, notamment grâce à son style chaleureux et accessible, qui lui a valu le surnom de « chouchou des mamies ». Cette image positive a largement contribué à son intégration rapide dans l’univers de Fort Boyard. Les téléspectateurs, d’abord intrigués par ce remplacement, semblent aujourd’hui adhérer pleinement à cette nouvelle formule de l’émission, saluée pour son renouveau et sa fidélité à ses origines.

Ce renouvellement passe notamment par le retour de candidats anonymes, une initiative chère à la première version de l’émission et qui a rencontré un franc succès. Ce choix reflète une volonté de renouer avec l’authenticité des débuts du programme, contrastant avec les éditions plus récentes essentiellement composées de célébrités. Les résultats ne se sont pas fait attendre : l’émission a enregistré son meilleur score d’audience depuis une décennie, confirmant ainsi l’efficacité de la stratégie adoptée par Cyril Féraud et les équipes de production.

Cyril Féraud fait déjà carton plein

La relève assurée par Cyril Féraud à la présentation de Fort Boyard ne se résume pas à un simple changement de visage. L’animateur a apporté un vent de fraîcheur, en imprimant sa marque personnelle tout en respectant l’identité forte du programme. Cette dualité entre innovation et maintien des codes emblématiques a permis d’attirer un public large, allant des fidèles de longue date aux nouveaux venus. L’enthousiasme généré se traduit par une audience en croissance constante, inscrivant le jeu parmi les rendez-vous incontournables du samedi soir sur France 2.

Les modalités du jeu ont aussi été repensées, avec un focus renforcé sur les épreuves physiques et intellectuelles qui ont popularisé l’émission. La présence renforcée des candidats non célèbres, dont le parcours personnel et la motivation passionnent les téléspectateurs, offre une dimension humaine supplémentaire à ce format classique. Ce retour aux sources semble avoir séduit une majorité d’abonnés à la chaîne, contribuant à l’engouement actuel autour de l’émission.

Pas de « Fort Boyard » le 15 août

Cependant, la diffusion du programme sera suspendue le samedi 15 août 2025. Cette pause est intégralement liée à la programmation sportive diffusée sur France Télévisions, avec la retransmission en direct des Championnats d’Europe d’athlétisme, qui se tiendront cette année à Birmingham, au Royaume-Uni. En tant que diffuseur officiel de cet événement, le groupe audiovisuel public réserve une place importante à la couverture des compétitions, largement priorisée dans la grille des programmes de la chaîne.

Cette interruption exceptionnelle du programme ne remet en aucun cas en cause la place centrale de Fort Boyard dans le catalogue de France 2. Dès la fin de ces Championnats, les téléspectateurs pourront de nouveau suivre Cyril Féraud et son équipe dans cette aventure emblématique. Cette suspension est, pour l’heure, la seule annoncée dans le calendrier de diffusion de la saison en cours, qui avait jusque-là rencontré un accueil particulièrement favorable.