Guillaume Pley dans la tourmente : messages à caractère sexuel échangés avec une adolescente de 14 ans dévoilés par Le Monde

L’affaire Guillaume Pley fait à nouveau la une avec la publication par Le Monde de nouveaux échanges numériques datant de 2011. Ces messages impliqueraient l’ancien animateur, alors âgé de 26 ans, dans des conversations à caractère sexuel avec une adolescente de 14 ans, une révélation qui relance et intensifie les accusations portées à son encontre. Guillaume Pley, personnalité médiatique française connue pour ses émissions sur NRJ et ses contenus numériques, se retrouve au cœur d’une polémique qui soulève des questions sur ses comportements passés et met en lumière des faits présumés révélés par plusieurs témoignages et documents.

Animateur et créateur de contenu, Guillaume Pley s’était notamment fait connaître du grand public avec Guillaume Radio 2.0 sur NRJ avant de diversifier ses activités dans la télévision et le web. En 2019, il lançait le média digital Legend, sur lequel il réalise des entretiens avec différentes personnalités. Cependant, sa carrière est aujourd’hui entachée par des accusations graves, auxquelles s’ajoutent ces nouveaux éléments documentés. La publication par Le Monde des messages numériques laisse apparaître un dialogue au ton inapproprié entre l’animateur et une jeune fille, dont l’âge était connu, ce qui nourrit la controverse et soulève de nombreuses interrogations.

Ces révélations interviennent alors que Guillaume Pley avait déjà fait l’objet d’accusations similaires dans le passé, qu’il a toujours niées ou dont il a contesté la véracité, invoquant notamment la gestion partagée de ses comptes sur les réseaux sociaux. Ce nouvel ensemble d’échanges issus de son compte personnel Facebook – selon les informations divulguées – semble mettre à mal cette ligne de défense, en contenant des propos explicites et des propositions à caractère sexuel à destination d’une mineure. La médiatisation de ces faits relance le débat autour de la responsabilité et des agissements présumés de l’animateur dans le contexte de sa jeune carrière sur NRJ.

Guillaume Pley dans la tourmente : de nouveaux messages dévoilés

Les messages en question, consultés par Le Monde, exposent une conversation où Guillaume Pley adopte rapidement un ton à connotation sexuelle envers une adolescente de 14 ans, alors qu’il en avait 26. L’animateur, selon le contenu publié, aurait écrit : « Je suis pas trop vieux pour toi ? Moi je m’en fous je te pécho ». Peu après, il aurait ajouté : « Tu l’as jamais fait toi ? Je cherche une meuf pour Julien le stagiaire en fait hahaha ». Cette mention concerne Julien Seeberger, surnommé « Julien le stagiaire », un collègue de Pley sur NRJ à l’époque qui est également cité dans les échanges.

Le dialogue aurait par ailleurs pris une tournure encore plus explicite, faisant référence à un rapport à trois impliquant la jeune fille et Julien Seeberger, proposition qui aurait été refusée par l’adolescente selon son témoignage recueilli par Le Monde. Ces nouvelles révélations sont particulièrement troublantes car elles proviennent d’échanges numériques datant d’il y a plus de dix ans et montrent un comportement inapproprié, notamment au regard de la différence d’âge et du fait que le mineur avait clairement indiqué son âge. Ces éléments s’inscrivent dans le prolongement de l’enquête déjà engagée par le quotidien sur les accusations portées contre Guillaume Pley.

Julien Seeberger, mis en cause indirectement par ces messages, a réagi publiquement avec étonnement. Sur Instagram, il a exprimé sa surprise en déclarant : « T’es sérieux quand tu parles de moi dans cette conversation bizarre ? » Il a également réfuté l’argument selon lequel les comptes de Guillaume Pley pourraient être gérés par plusieurs personnes au sein de son équipe, rappelant que ces échanges proviendraient de son compte Facebook personnel. Il a ironisé sur cette hypothèse : « Discussion provenant de ton compte Facebook privé ! Avions-nous ton mot de passe ? NON ! Plouf plouf ta défense ».

Dans ce contexte, la défense mise en avant par Guillaume Pley, qui contestait la paternité de certains messages, se trouve désormais confrontée à une preuve considérée comme tangible par l’enquête menée par Le Monde. Ces messages nouveaux apportent ainsi des éléments susceptibles de modifier la perception judiciaire et médiatique de cette affaire.

À ce stade, aucune décision judiciaire ne repose encore sur ces révélations, qui restent pour l’instant au niveau d’accusations rapportées par le quotidien. La situation reste donc mouvante, avec des suites judiciaires et médiatiques attendues concernant ces faits présumés. Guillaume Pley, quant à lui, devait auparavant faire face à des accusations similaires qui ont alimenté un débat public sur son comportement passé.