Kim Kardashian victime d’un nouveau cambriolage dix ans après le braquage de Paris

Dix ans après avoir été victime d’un braquage traumatisant à Paris, Kim Kardashian fait face à nouveau à un cambriolage, cette fois dans sa propriété californienne située à Hidden Hills. Le 9 août dernier, un homme a été appréhendé après s’être introduit dans la maison de la star, en l’absence de celle-ci et de ses enfants. Le suspect, âgé de 27 ans, aurait été surpris en train de charger plusieurs objets dans un véhicule présent sur le domaine, et il est soupçonné d’avoir également subtilisé une voiture appartenant à la célébrité. Les forces de l’ordre ont rapidement été alertées et ont procédé à son arrestation, tandis que l’enquête est toujours en cours.

Kim Kardashian, figure emblématique de la pop culture américaine et femme d’affaires influente, doit ainsi faire face à un nouveau fait divers lié à la sécurité après l’incident parisien qui avait profondément marqué sa carrière et sa vie privée. Cette nouvelle affaire met en lumière les problèmes que rencontrent les personnalités publiques en matière de protections de leurs biens et de leur vie privée.

Le suspect a été interpellé peu avant 16 heures le dimanche 9 août, après avoir été repéré par des témoins sur le terrain de la résidence de Hidden Hills, une zone réputée pour son niveau élevé de sécurité et son voisinage composé principalement de célébrités. La propriété en question, qui avait été achetée conjointement par Kim Kardashian et son ex-mari Kanye West, a ensuite été agrandie par Kim Kardashian après l’acquisition d’un terrain adjacent. Cette maison n’est cependant pas leur résidence principale, ni celle où se trouvait la famille au moment du cambriolage, ce qui a évité un drame personnel.

Kim Kardashian et ses enfants n’étaient pas présents

Au moment des faits, Kim Kardashian ainsi que ses enfants n’étaient pas sur place. Cette absence a été soulignée par les autorités, précisant que la maison ciblée est une résidence secondaire pour la vedette américaine. La police locale, mobilisée suite à l’appel d’urgence, a rapidement circonscrit la zone et procédé à l’arrestation du suspect. L’homme, encore non identifié publiquement, a été placé en détention provisoire pour des soupçons de cambriolage et de vol aggravé. L’enquête est actuellement en cours et examine également les objets volés ainsi que le mode opératoire utilisé pour pénétrer dans la demeure.

La maison incriminée est située dans un secteur où de nombreuses stars du show-business et personnalités fortunées ont élu domicile, attirant une attention particulière sur les questions de sécurité dans ces quartiers huppés. En plus de la valeur immobilière importante, la propriété renferme des objets de grande valeur, ce qui en fait une cible privilégiée pour les cambrioleurs visant des biens prestigieux. Les services de sécurité privés et les mesures de surveillance sont généralement renforcés dans ces zones, mais cet incident démontre que la vigilance reste de mise.

Un nouveau cambriolage, dix ans après le traumatisant braquage de Paris

Le rappel d’un précédent événement dramatique est inévitable puisque Kim Kardashian avait déjà subi en octobre 2016 un cambriolage violent dans un appartement parisien où elle séjournait durant la Fashion Week. Lors de ce braquage, la star avait été menacée à main armée, ligotée, et dérobée de plusieurs bijoux de très grande valeur, dont une bague particulièrement précieuse. Cet épisode avait provoqué une onde de choc au sein du public et avait profondément marqué Kim Kardashian, qui avait confié avoir craint pour sa vie.

Les auteurs de ce braquage parisien avaient été identifiés et poursuivis en justice plusieurs années après les faits. En 2025, le procès tenu à Paris avait conduit à la condamnation de plusieurs suspects, reconnus coupables de leur implication dans cet acte criminel. Ce passé douloureux renforce l’importance accordée par Kim Kardashian à la sécurité de ses biens et de ses proches, même s’il reste difficile d’éliminer totalement les risques liés à la notoriété dans le cadre de sa vie privée.