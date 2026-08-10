Matthieu Delormeau ne sera pas de retour dans « TBT9 » à la rentrée selon Cyril Hanouna

La rentrée télévisuelle de W9 approche à grands pas avec le retour attendu de Cyril Hanouna et son émission phare « TBT9 » le 31 août. Cette nouvelle saison s’annonce riche en nouveautés avec de nombreux changements dans la composition de la bande de chroniqueurs. Parmi ces évolutions, l’absence probable de Matthieu Delormeau, figure emblématique de l’émission, suscite de nombreuses interrogations. Après plusieurs allers-retours ces derniers mois, le chroniqueur ne semble pas figurer parmi les invités réguliers de la prochaine saison, tandis que Benjamin Castaldi et Laurence Boccolini sont annoncés comme nouvelles recrues, apportant un vent de fraîcheur à l’émission.

« TBT9 », émission emblématique animée par Cyril Hanouna sur W9, voit sa table de chroniqueurs se renouveler pour cette rentrée 2024. Alors que la présence de Benjamin Castaldi et Laurence Boccolini a été confirmée, le sort de Matthieu Delormeau reste en suspens. Ce dernier, qui avait déjà alterné entre présences et absences au cours de l’année, n’est pour l’heure pas confirmé pour la rentrée prochaine. Le producteur et animateur principal a été clair sur ce point lors d’une interview en juin, indiquant que le retour du chroniqueur ne faisait actuellement pas partie des plans immédiats de la production. Toutefois, Cyril Hanouna a maintenu une certaine ambiguïté, évoquant la possibilité d’une évolution future.

Matthieu Delormeau : un retour incertain malgré les appels du pied

À la fin du mois de mai, Matthieu Delormeau s’était lui-même ouvert sur son avenir dans « TBT9 » lors de son passage dans l’émission Quelle époque !. Il y avait souligné son emploi du temps chargé, notamment en raison de la promotion de son livre Addictions, sans toutefois confirmer s’il serait présent à la rentrée télévisuelle prévue pour août. Ses déclarations ont laissé planer un doute important quant à son retour dans l’émission qu’il a souvent animée et commentée.

Cyril Hanouna, interrogé quelques semaines plus tard, a utilisé un ton plus ferme en déclarant : « À l’heure qu’il est, c’est non » concernant le retour de Matthieu Delormeau dans l’équipe de chroniqueurs. Cette réponse s’inscrit dans un contexte où les relations entre les deux hommes, tous deux reconnus pour leur fort caractère, influent fortement sur la dynamique de l’émission. Néanmoins, l’animateur a insisté sur l’affection qu’il porte à son ancien complice.

Selon une source proche citée par Le Parisien, le futur de Matthieu Delormeau dans l’émission n’est pas définitivement scellé. Cette source a précisé : « Pour l’instant, son retour n’est pas prévu. Tous deux ont un fort caractère, mais c’est justement pour cela que tout est possible ». Cette ambiguïté laisse en suspens l’éventualité d’un rétablissement prochain de leur collaboration, avec une phrase qui pourrait faire sourire les fans : « On n’est pas à l’abri qu’ils déjeunent ensemble fin août et que Matthieu soit là le 31 ! »

Cette incertitude figure au cœur des discussions au sein de la production à quelques semaines du lancement officiel de la saison, marquée par une volonté claire d’innovation et de renouvellement sur le plateau de « TBT9 ».

Des changements majeurs dans la nouvelle saison de « TBT9 »

Parallèlement à la situation floue entourant Matthieu Delormeau, la rentrée s’annonce véritablement marquée par des transformations importantes. Benjamin Castaldi, animateur et chroniqueur reconnu, s’apprête à rejoindre la bande, tout comme Laurence Boccolini, personnalité forte du paysage audiovisuel français. Ces arrivées interviennent dans un moment où plusieurs figures historiques de l’émission voient leur place questionnée, bouleversant ainsi la composition habituelle de l’équipe.

L’émission de Cyril Hanouna entame une phase de rajeunissement et de diversification des talents présents autour de la table, dans le but d’attirer et de fidéliser une audience toujours plus large. Toutefois, le sort des anciens piliers comme Matthieu Delormeau reste un sujet d’attention pour les téléspectateurs et les observateurs du petit écran.

L’enjeu principal pour la rentrée de « TBT9 » est donc à la fois de conserver l’esprit et l’énergie qui ont fait son succès, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes du public et du diffuseur. Le 31 août prochain, la grille de W9 dévoilera en grande partie la nouvelle formule de l’émission, permettant ainsi de confirmer ou d’infirmer la présence de Matthieu Delormeau sur le plateau.