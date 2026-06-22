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Mondial 2026 : Nouvelle-Zélande et Égypte visent leur première victoire dans le Groupe G

La Nouvelle-Zélande affronte l’Égypte le 22 juin 2026 à 2h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match s’annonce crucial pour ces deux équipes qui cherchent à remporter leur premier succès dans ce Groupe G très disputé avec la Belgique et l’Iran.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Belgique VS Égypte, le 15/06/2026 20:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Après avoir toutes deux débuté par un match nul, la Nouvelle-Zélande face à l’Iran (2-2) et l’Égypte contre la Belgique (1-1), les deux formations sont à égalité à un point et veulent prendre l’ascendant pour espérer la qualification. Une victoire dans cette rencontre pourrait faire pencher la balance au classement avant les rencontres décisives contre la Belgique et l’Iran.

Les All Whites, qui participent à leur troisième Coupe du Monde, visent pour la première fois un passage au second tour. Leur sélectionneur Darren Shaun Bazeley privilégie une organisation défensive rigoureuse et exploite des contre-attaques rapides afin de surprendre leurs adversaires.

Côté égyptien, les Pharaons sont menés par leur capitaine Mohamed Salah, principal facteur offensif de l’équipe. Sous la direction de l’ancien international Hossam Hassan, l’Égypte mise sur un jeu offensif fluide et une solidité collective retrouvée lors des qualifications où elle a dominé son groupe.

Zoom sur Nouvelle-Zélande

Darren Shaun Bazeley a construit une équipe où la discipline défensive est la clé. Parmi les joueurs majeurs, le latéral gauche Ben Old, évoluant à Saint-Étienne, est un élément central de la défense et participe activement aux transitions rapides vers l’attaque. Les All Whites s’appuient aussi sur des milieux de terrain capables de combiner robustesse et récupération, ainsi qu’un système basé généralement sur une défense à quatre hommes solides et un milieu compact visant à contenir les phases offensives adverses.

Les Néo-Zélandais ont ainsi réussi à rester imperméables lors de plusieurs phases de leur campagne qualificative, se montrant capables de concéder le minimum d’occasions tout en restant dangereux en contre. Leur expérience acquise dans les deux précédentes Coupes du Monde nourrit l’ambition d’aller plus loin dans la compétition.

Zoom sur Égypte

L’Égypte s’appuie sur son homme providentiel Mohamed Salah, dont les qualités techniques et la capacité à peser sur les défenses adverses sont majeures. Hossam Hassan, sélectionneur depuis plusieurs années, a façonné un collectif qui privilégie la possession et l’initiative offensive, avec une organisation flexible permettant d’exploiter la vitesse et la créativité des attaquants.

Outre Salah, d’autres cadres comme le milieu défensif excentré Ali Gabr et le gardien essaim Ettahri sont essentiels à l’équilibre de l’équipe. Leur réussite dans les qualifications, notamment la domination du Groupe A africain avec huit victoires, traduit la solidité et la constance de l’équipe. Ils abordent ce match avec l’ambition claire de prendre les trois points afin de mettre un pied en phase à élimination directe.

Ce duel au BC Place s’annonce donc serré et stratégique, avec l’enjeu majeur de se positionner favorablement dans cette poule G accidentée avant les derniers matchs face à la Belgique et l’Iran.

Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Égypte
22/06/2026 02:00 Groupe G
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Iran
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Belgique
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
Iran20202202
Belgique20201102
Nouvelle-Zélande10102201
Égypte10101101
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