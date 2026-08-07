Mercato: Franco Mastantuono quitte le Real Madrid et rejoint la Fiorentina en prêt

Arrivé l’été dernier en provenance de River Plate, le jeune international argentin, Franco Mastantuono, va poursuivre sa progression en Serie A. Le Real Madrid a officialisé son prêt à la Fiorentina pour une saison, sans option d’achat.

Franco Mastantuono va découvrir un nouvel environnement. Après une première saison au Real Madrid marquée par des débuts prometteurs mais un temps de jeu progressivement réduit, le jeune milieu offensif argentin a été envoyé en Italie afin de poursuivre sa progression sous les couleurs de la Fiorentina. Le joueur de 19 ans avait pourtant rapidement séduit lors de ses premières apparitions sous les ordres de Xabi Alonso. Utilisé sur le flanc droit de l’attaque madrilène, Mastantuono avait même obtenu une place de titulaire avant de progressivement reculer dans la hiérarchie.

Face à une concurrence particulièrement importante au sein de l’effectif merengue, le Real Madrid a privilégié la solution d’un prêt. Une décision qui doit permettre à l’Argentin d’enchaîner les rencontres et de poursuivre son apprentissage loin de la pression du Santiago-Bernabéu. Le changement d’entraîneur n’a finalement pas modifié cette orientation. Après plusieurs semaines de préparation sous les ordres de José Mourinho, le départ de Mastantuono a été validé par le technicien portugais.

Le Real Madrid a officialisé ce mercredi la destination de son jeune joueur. Mastantuono portera donc le maillot de la Fiorentina durant la saison 2026-2027. Recruté à River Plate pour un montant supérieur à 60 millions d’euros, l’Argentin ne quitte toutefois Madrid que temporairement. Le club italien ne bénéficiera d’aucune option d’achat au terme de son prêt. Sauf nouveau rebondissement, Mastantuono retrouvera ainsi la capitale espagnole à l’été 2027, avec l’ambition de revenir plus expérimenté et de s’imposer durablement dans l’effectif madrilène.