Marc-Emmanuel Dufour anéanti après l’incendie dévastateur de son restaurant suisse

Marc-Emmanuel Dufour, ancien animateur de l’émission Tous Ensemble sur TF1, fait face à une épreuve difficile après la perte totale de son restaurant suisse, Le Chalet de la Croix au Salève, détruit par un incendie causé par un coup de foudre le 4 août dernier. Ce sinistre est survenu dans un contexte où le sud de la France est également touché par des incendies ravageurs, multipliant les drames et les pertes dans la région.

Le Chalet de la Croix au Salève, dont la rénovation touchait à sa fin, a été réduit en cendres, anéantissant des mois de travail et d’investissement. Un proche de Marc-Emmanuel Dufour a confirmé sur les réseaux sociaux que la bâtisse avait été entièrement consumée par le feu : « Nous avons eu confirmation. C’est la bâtisse de Marc-Emmanuel qui est partie en fumée. Il était sur le point d’achever la rénovation de ce restaurant. » Cet ami a également lancé un appel à la solidarité, soulignant que Marc-Emmanuel s’est toujours dévoué pour aider les autres : « Lui qui a tant aidé les gens, qui s’est démené pour tout le monde… À notre tour de faire preuve de solidarité envers lui. »

Ancien animateur reconnu pour son engagement social, Marc-Emmanuel Dufour a exprimé son désarroi, avec une émotion palpable, dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Il a décrit la perte comme une disparition totale, déclarant, les yeux embués de larmes : « J’ai fait tout ça, il n’y a plus rien. » Son projet, fruit d’un investissement personnel de cinq ans, a été totalement anéanti. L’animateur a précisé avoir consacré toutes ses économies à ce lieu, soulignant la dimension artisanale et humaine de la construction : « J’ai construit ce projet ces cinq dernières années comme j’ai construit l’émission Tous ensemble sur TF1. Les tuiles viennent de Bron près de Lyon, c’est de la récupération. J’ai contacté beaucoup d’entrepreneurs du secteur. Aujourd’hui, c’est quoi ? Moi tout seul ? J’ai mis toutes mes économies là-dedans. »

Une mobilisation solidaire pour l’ancien animateur

Malgré le choc immense, Marc-Emmanuel Dufour affiche une détermination intacte. Il refuse de se laisser abattre par cette catastrophe, tout en exprimant une amertume face au coup du sort : « La foudre nous a mis un genou à terre, mais on va se relever. C’est la foudre qui est venue frapper le bâtiment, et la foudre, ça ne pardonne pas. Bien sûr que je suis solidaire, on est tous solidaires de ce qu’il vient de se passer en Gironde, on est tous solidaires des Girondins, et maintenant je suis avec eux dans le pétrin. »

Son attachement à l’esprit collectif reste fort, même si cette fois, il se retrouve seul face à l’adversité : « Si j’ai fait Tous ensemble, aujourd’hui, c’est moi tout seul », confie-t-il. Cette phrase souligne la solitude dans laquelle il se trouve après avoir consacré une grande partie de sa carrière à venir en aide aux autres.

Pour soutenir l’ancien animateur dans cette épreuve, une cagnotte en ligne a été mise en place. L’initiative, visible sur la plateforme Leetchi, a déjà permis de collecter plus de 500 euros à ce jour. Cette mobilisation témoigne du réseau de soutien qui entoure Marc-Emmanuel Dufour et qui souhaite l’aider à surmonter cette difficulté et relancer son projet.