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Mondial 2026 : lÉgypte mise sur son 4-2-3-1 avec Salah face à une défense à cinq iranienne

La rencontre du groupe G du Mondial 2026 entre lÉgypte et lIran se joue le 27 juin à 4h00 GMT+1 au Lumen Field de Seattle. Les deux nations, qui ont déjà disputé deux matchs dans cette phase de poules, cherchent à améliorer leur position. LÉgypte, forte de sa victoire 3-1 sur la Nouvelle-Zélande, défie lIran qui reste invaincu avec deux nuls, dont un 0-0 face à la Belgique. Ce duel s’annonce décisif pour les espoirs de qualification dans ce groupe où ni lÉgypte ni lIran n’ont remporté plus d’un match.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Égypte VS Iran, le 27/06/2026 04:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

LÉgypte aligne un système en 4-2-3-1 placé sous la direction de Hossam Hassan. Le onze de départ comprend notamment Mostafa Shobeir dans les buts, une défense avec Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Rami Rabia et Ahmed Fatouh. Le double pivot au milieu de terrain est constitué de Mahmoud Saber et Mohanad Lasheen. En soutien de l’attaquant Mahmoud Trézéguet, Mohamed Salah évolue dans un rôle de meneur offensif, épaulé par Mostafa Ziko et Emam Ashour sur les ailes.

Du côté iranien, le sélectionneur Amir Ghalenoei propose une organisation en 5-3-2, privilégiant une défense renforcée. Le gardien Alireza Beiranvand est protégé par une ligne de cinq défenseurs – Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Milad Mohammadi. Le milieu à trois rassemble Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani et Saeid Ezatolahi. L’attaque repose sur le duo Mehdi Taremi et Mohammad Mohebi.

À noter l’absence dHossam Abdelmaguid côté égyptien, suspendu par décision du tribunal sportif, ce qui impacte les options défensives du sélectionneur Hassan. Les bancs de touche proviennent de listes fournies, mais les titulaires affichent clairement la volonté de chaque équipe en termes de style et de stratégie à ce stade de la compétition.

Lecture du onze de lÉgypte

Hossam Hassan aligne un 4-2-3-1 classique qui combine solidité et créativité offensive. Mostafa Shobeir garde les cages, protégé par une défense classique à quatre défenseurs dont Mohamed Abdelmonem et Rami Rabia, habitués aux exigences internationales. Le double milieu composé de Mahmoud Saber et Mohanad Lasheen aura pour mission essentielle de récupérer le ballon et dorganiser la relance.

Offensivement, lÉgyptien Mohamed Salah est lhomme clé de la formation, évoluant juste derrière lâcheur Mahmoud Trézéguet qui occupe la pointe de l’attaque. Les ailes sont animées par Mostafa Ziko et Emam Ashour, apportant équilibre et débordements. Le schéma offre ainsi à lÉgypte de nombreuses possibilités de varier le jeu, alliant contrôle du milieu à exploitation des qualités créatives des milieux offensifs.

Lecture du onze dIran

Le système en 5-3-2 choisi par Amir Ghalenoei met en avant la solidité défensive avec cinq défenseurs couvrant une large zone. Alireza Beiranvand, dans les cages, est soutenu par une arrière-garde robuste associant des joueurs comme Shoja Khalilzadeh et Milad Mohammadi sur les côtés, et Hossein Kanaani au centre.

Le milieu combine la présence de Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani et Saeid Ezatolahi pour à la fois défendre et initier le jeu. En attaque, le duo Mehdi Taremi et Mohammad Mohebi est chargé de concrétiser les rares opportunités qui se présenteront face à la défense égyptienne. Ce dispositif révèle une approche prudente, axée sur la sécurité défensive et les contres rapides.

Les onze de départ

Égypte
Système4-2-3-1SélectionneurHossam Hassan
Titulaires11
  1. 23 Mostafa Shobeir Gardien
  2. 3 Mohamed Hany Défenseur
  3. 6 Mohamed Abdelmonem Défenseur
  4. 5 Rami Rabia Défenseur
  5. 13 Ahmed Fatouh Défenseur
  6. 21 Mahmoud Saber Milieu
  7. 17 Mohanad Lasheen Milieu
  8. 11 Mostafa Ziko Milieu
  9. 10 Mohamed Salah Milieu
  10. 8 Emam Ashour Milieu
  11. 7 Mahmoud Trézéguet Attaquant
Remplaçants13
  • 1 Mohamed El-Shenawy
  • 16 Mahdi Soliman
  • 26 Mohamed Alaa
  • 2 Yasser Ibrahim
  • 15 Karim Hafez
  • 24 Tarek Alaa
  • 18 Nabil Donga
  • 19 Marwan Attia
  • 12 Haissem Hassan
  • 20 Ibrahim Adel
  • 25 Zizo
  • 9 Hamza Abdelkarim
  • 22 Omar Marmoush
Iran
Système5-3-2SélectionneurAmir Ghalenoei
Titulaires11
  1. 1 Alireza Beiranvand Gardien
  2. 23 Ramin Rezaeian Défenseur
  3. 13 Hossein Kanaani Défenseur
  4. 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur
  5. 19 Ali Nemati Défenseur
  6. 5 Milad Mohammadi Défenseur
  7. 14 Saman Ghoddos Milieu
  8. 21 Mohammad Ghorbani Milieu
  9. 6 Saeid Ezatolahi Milieu
  10. 9 Mehdi Taremi Attaquant
  11. 8 Mohammad Mohebi Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Payam Niazmand
  • 22 Hossein Hosseini
  • 3 Ehsan Hajsafi
  • 25 Danial Eiri
  • 15 Roozbeh Cheshmi
  • 2 Saleh Hardani
  • 17 Aria Yousefi
  • 26 Amirmohammad Razzaghinia
  • 10 Mehdi Ghayedi
  • 7 Alireza Jahanbakhsh
  • 16 Mahdi Torabi
  • 11 Ali Alipour
  • 18 Amirhossein Hosseinzadeh
  • 20 Shahriar Moghanlou
  • 24 Dennis Eckert Ayensa
Égypte
1re periode 14' Lumen Field
Iran
27/06/2026 04:00 Groupe G
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - M. SaberÉgypte, 5e
  2. 14'ButIran, 14e
Calendrier Groupe G
Voir le Calendrier Complet
Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
Groupe G
Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Resume final
Groupe G
Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
Resume final
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
Resume final
Groupe G
Égypte
1re periode 14' Lumen Field
Iran
Compositions
Groupe G
Nouvelle-Zélande
1re periode 14' BC Place
Belgique
Compositions
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Égypte21104224
Iran20202202
Belgique20201102
Nouvelle-Zélande201135-21
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