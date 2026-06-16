Mondial 2026 : Iran – Nouvelle-Zélande, Taremi en 4-4-2 face à Wood seul en pointe
L’Iran débute avec Mehdi Taremi et Shahriar Moghanlou associés en attaque dans un 4-4-2 face à la Nouvelle-Zélande, ce mardi à 2 h 00 GMT plus 1 au SoFi Stadium de Los Angeles, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe G oppose deux sélections qui abordent la rencontre avec des plans de départ nettement distincts.
Amir Ghalenoei installe Alireza Beiranvand dans le but iranien et conserve une ligne de quatre derrière Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh et Milad Mohammadi. Le choix le plus marquant concerne le front offensif, où Taremi n’est pas isolé mais accompagné par Moghanlou.
La Nouvelle-Zélande répond avec un 4-2-3-1 construit autour de Chris Wood, seul avant-centre. Max Crocombe garde la cage, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace composent la défense, tandis que Joe Bell et Marko Stamenić forment le double pivot devant l’arrière-garde.
Le duel tactique se dessine autour de l’occupation de l’axe. L’Iran peut fixer les défenseurs néo-zélandais avec deux attaquants, pendant que Saman Ghoddos et Saeid Ezatolahi doivent organiser la première relance au milieu. En face, Sarpreet Singh évolue en soutien de Wood, avec Callum McCowatt et Elijah Just sur les côtés.
Lecture du onze de l’Iran
Dans son 4-4-2, l’Iran place Beiranvand derrière une défense d’expérience où Shoja Khalilzadeh occupe l’axe avec Ali Nemati. Ramin Rezaeian et Milad Mohammadi prennent les couloirs défensifs, avec la responsabilité d’accompagner les sorties de balle sans déséquilibrer le bloc.
Au milieu, Aria Yousefi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi et Mohammad Mohebi forment la ligne de quatre. Ghoddos et Ezatolahi donnent le point d’ancrage central, tandis que Yousefi et Mohebi doivent relier les phases de transition vers le duo d’attaque. Devant, Mehdi Taremi et Shahriar Moghanlou offrent à Ghalenoei une présence double dans la surface.
Iran en 4-4-2 Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Aria Yousefi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi, Shahriar Moghanlou, Mehdi Taremi
Le banc iranien comprend notamment Payam Niazmand, Hossein Hosseini, Ehsan Hajsafi, Roozbeh Cheshmi, Mehdi Ghayedi, Mahdi Torabi, Ali Alipour, Alireza Jahanbakhsh et Dennis Eckert Ayensa. Ces options donnent surtout de la variété dans les couloirs et sur le front offensif.
Lecture du onze de la Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande s’appuie sur un 4-2-3-1 plus étagé. Max Crocombe débute dans le but, protégé par Tim Payne à droite, Liberato Cacace à gauche, Finn Surman et Michael Boxall dans l’axe. Cette base défensive encadre le double pivot Joe Bell et Marko Stamenić, chargé de stabiliser l’entrejeu.
Plus haut, Callum McCowatt, Sarpreet Singh et Elijah Just évoluent derrière Chris Wood. La présence de Wood comme point de fixation donne un repère clair au jeu néo-zélandais, tandis que Singh occupe la zone entre le milieu iranien et la défense. McCowatt et Just complètent cette ligne de soutien autour de l’avant-centre.
Nouvelle-Zélande en 4-2-3-1 Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenić, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood
Sur le banc, la Nouvelle-Zélande dispose d’Alex Paulsen, Michael Woud, Tommy Smith, Francis De Vries, Nando Pijnaker, Tyler Bindon, Ryan Thomas, Alex Rufer, Ben Waine et Kosta Barbarouses. Le onze choisi privilégie un avant-centre de référence et une densité intermédiaire autour de Bell, Stamenić et Singh.
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