Amical: le groupe du Real Madrid pour affronter Ferencvarosi

Le Real Madrid affronte Ferencvarosi ce samedi en match amical. La liste des joueurs convoqués par José Mourinho pour cette rencontre est tombée.

Le Real Madrid accélère progressivement. À deux semaines de son entrée en lice en Liga, programmée le 22 août contre l’Espanyol Barcelone, le club merengue va passer un nouveau test ce samedi face à Ferencvarosi. Une rencontre qui doit permettre à José Mourinho de poursuivre son travail de préparation et de donner davantage de rythme à son équipe.

La reprise se fait encore avec un effectif incomplet. Plusieurs internationaux n’ont pas encore retrouvé Valdebebas, mais leur retour est désormais imminent. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et les autres cadres concernés sont notamment attendus lundi dans la capitale espagnole.

Un programme de préparation qui s’intensifie

Le Real Madrid a déjà multiplié les oppositions depuis le début de sa préparation. Les Merengue ont d’abord affronté Alcorcon et Leganés, avec deux succès à la clé, avant de croiser le fer avec la Fiorentina. Face au club italien, les Madrilènes ont dû se contenter d’un match nul spectaculaire (2-2).

La rencontre contre Ferencvarosi constitue donc une nouvelle étape dans la montée en puissance du groupe. Le calendrier restera chargé puisque le Real Madrid retrouvera ensuite le Deportivo de La Corogne le 12 août, avant de se mesurer à Schalke 04 quelques jours plus tard.

L’objectif est clair : profiter de ces rendez-vous pour retrouver progressivement les automatismes et permettre aux joueurs d’accumuler du temps de jeu avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Liga.

Plusieurs jeunes appelés par Mourinho

José Mourinho a également dévoilé une deuxième liste qui laisse une place importante aux jeunes éléments du club. Parmi eux figure notamment Javi Navarro, remarqué lors de la Youth League et de nouveau convoqué avec l’équipe première.

Dean Huijsen effectue également son retour après avoir manqué la précédente rencontre. Plusieurs joueurs confirmés sont, eux aussi, présents dans le groupe, à l’image d’Antonio Rüdiger, Bernardo Silva, Vinicius Junior et Brahim Diaz.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro.

Défenseurs : Trent, Álvaro Carreras, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Joan Martínez, Lamini, Mario Rivas.

Milieux : Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria.

Attaquants : Vinicius Junior, Brahim, Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez.



