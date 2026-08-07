Clémence de Mariés au premier regard au stade 1 d’une maladie partagée avec Camille Cerf

Clémence, candidate connue de la neuvième saison de Mariés au premier regard, a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu’elle souffre d’un lipœdème au stade 1, une pathologie complexe qui touche principalement les membres inférieurs. Cette annonce intervient après plusieurs années de souffrance silencieuse durant lesquelles elle a observé un déséquilibre physique marqué malgré une hygiène de vie saine. Dans son témoignage, Clémence détaille ses symptômes, notamment un bas du corps plus volumineux, un gonflement des chevilles, et des sensations répétées de jambes lourdes. Elle partage également ses démarches pour mieux comprendre et gérer cette maladie souvent méconnue.

Le lipœdème est une maladie chronique caractérisée par une accumulation anormale et douloureuse de graisse sous-cutanée, essentiellement située au niveau des cuisses, des hanches et des fesses. Cette condition entraîne souvent une gêne esthétique et fonctionnelle, ainsi que des troubles liés à la microcirculation veineuse et lymphatique. Selon les données médicales, ce trouble touchant majoritairement les femmes est souvent confondu à tort avec une simple prise de poids ou un problème veineux classique. Clémence, en confiant son diagnostic, cherche à sensibiliser sur ce sujet qui demeure encore trop peu évoqué dans l’espace public.

Clémence (Mariés au premier regard) « au stade 1 » de la maladie

Dans son message, Clémence explique que malgré un mode de vie actif — incluant du sport régulier et une alimentation équilibrée — elle a toujours constaté un développement disproportionné de son bas du corps par rapport au haut, accompagné de chevilles enflées et de bleus inexpliqués. Elle confie que cette situation a impacté son moral au point qu’elle évitait de porter certains vêtements comme des shorts ou des jupes. Face à une aggravation de ses symptômes, liée selon elle à une « tempête hormonale », la candidate a consulté un angiologue. L’examen médical a révélé un lipœdème de stade 1, permettant ainsi de poser un diagnostic précis.

Le stade 1 du lipœdème correspond à une phase où la peau reste lisse mais où une gynécomastie de graisse douloureuse est présente. Clémence se dit rassurée car selon elle, « rien de bien grave » n’a été détecté pour l’instant. Elle précise cependant qu’elle est désormais en quête de solutions pour freiner l’évolution de la maladie et améliorer son état. Cette déclaration souligne son désir de mieux comprendre ce trouble et d’investir dans des traitements adaptés pour limiter l’aggravation.

Parmi les options thérapeutiques possibles pour ce stade figurent notamment les drainages lymphatiques, le port de bas de contention et parfois des interventions chirurgicales ciblées, bien que la prise en charge dépende de chaque patient. L’annonce de Clémence met en lumière l’importance de reconnaître les signes du lipœdème dès leur apparition afin d’adopter rapidement des mesures adaptées.

Camille Cerf également diagnostiquée

Le cas de Clémence rappelle celui de Camille Cerf, ancienne Miss France, qui a également révélé souffrir d’un lipœdème. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Camille a expliqué que ses jambes sont devenues un « gros complexe » malgré une pratique régulière de sport, des drainages lymphatiques, et une alimentation saine. Elle a raconté avoir grandi avec des douleurs inexpliquées, des bleus fréquents et des sensations de lourdeur dans les jambes, sans pouvoir comprendre l’origine de ces symptômes pendant longtemps.

Camille Cerf a précisé que c’est après la fin de son allaitement, période marquée par un important choc hormonal, qu’elle a constaté une prise de volume significative au niveau de ses jambes. Ce constat l’a poussée à consulter plusieurs spécialistes, notamment des angiologues, avant que le lipœdème ne soit finalement évoqué. Accompagnée par des professionnels de santé, elle a ajusté son mode de vie en intégrant notamment deux séances de natation hebdomadaires, des séances régulières de drainage lymphatique, ainsi qu’une alimentation anti-inflammatoire afin de mieux gérer la maladie.

Le témoignage de ces deux personnalités publiques contribue à faire connaître le lipœdème et ses manifestations, souvent mal comprises ou mal diagnostiquées. Cette maladie, encore méconnue du grand public, implique des adaptations importantes et un suivi médical spécialisé.