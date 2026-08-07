Bénin : le ministère de l’Intérieur évalue ses performances à mi-parcours du PTA 2026

Réunis à Cotonou du 4 au 6 août 2026, les acteurs de la chaîne de dépenses et les responsables du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique examinent l’état d’avancement du Plan de Travail Annuel (PTA) au 30 juin. La revue doit permettre d’identifier les écarts et les difficultés rencontrées afin d’arrêter des mesures correctives pour le second semestre.

La séance inaugurale a été présidée mardi par Djibril Mama Cissé, ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Elle a notamment été consacrée à la présentation du rapport de synthèse sur l’exécution financière du ministère au 30 juin 2026, ainsi qu’à l’examen du rapport d’exécution du plan de passation des marchés publics.

Les travaux réunissent les responsables de programmes, les principaux dirigeants des structures du ministère et les acteurs impliqués dans la chaîne de dépenses. Ils portent sur le niveau d’exécution des interventions inscrites au PTA 2026 et sur les résultats obtenus au regard des objectifs et indicateurs retenus pour le premier semestre.

Les participants doivent également analyser les écarts enregistrés entre les prévisions et les réalisations, examiner les contraintes ayant affecté la mise en œuvre des activités et définir les actions susceptibles d’améliorer les performances au cours des six derniers mois de l’exercice budgétaire.

Une revue intégrée au pilotage budgétaire

Dans son allocution, Djibril Mama Cissé a présenté la revue à mi-parcours comme un outil de pilotage de l’action publique. Selon le ministre, cet exercice doit servir à mesurer les progrès accomplis, à repérer les obstacles à l’atteinte des objectifs et à convenir des ajustements nécessaires.

Il a également insisté sur la nécessité pour l’administration de rester orientée vers la performance, l’efficacité et les résultats, dans un contexte marqué par des attentes accrues des citoyens en matière de gouvernance publique et de sécurité.

Abdel Nasser Samary, directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances du ministère, a pour sa part indiqué que l’organisation de cette revue s’inscrit dans le processus de mise à jour du cadre de dépenses à moyen terme du département.

Les échanges se poursuivront jusqu’au 6 août autour de plusieurs communications consacrées à la gestion en mode programme et à la présentation des points d’exécution. Les participants examineront aussi le nouveau décret relatif aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du ministère, ainsi que les textes portant sur les nouvelles structures créées.