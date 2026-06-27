Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande et la Belgique alignent un 4-2-3-1 marqué par Wood et De Bruyne

La Nouvelle-Zélande et la Belgique se retrouvent au BC Place de Vancouver le 27 juin 2026 à 04h00 heure locale GMT+1 pour un affrontement décisif du groupe G de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes adoptent un schéma tactique identique en 4-2-3-1, avec des choix forts à la pointe de leur attaque et des milieux clés pour l’équilibre de l’équipe.
La Nouvelle-Zélande compte sur Chris Wood en pointe, soutenu dans l’entrejeu par Marko Stamenić et Joe Bell. Côté belge, le sélectionneur Rudi Garcia mise sur son trio offensif composé de Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Charles De Ketelaere, avec Youri Tielemans et Hans Vanaken à la récupération. Ce duel tactique oppose une équipe néo-zélandaise en quête de premiers points après une défaite contre l’Égypte à une Belgique solide mais toujours à la recherche d’une victoire après deux matches sans succès.
Les deux formations optent pour une défense à quatre joueurs. La Nouvelle-Zélande s’appuie notamment sur Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon et Liberato Cacace en défense, tandis que la Belgique aligne Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper. Ces choix indiquent une volonté partagée d’équilibrer solidité défensive et animation offensive via des milieux polyvalents et des ailiers techniques.
La Belgique doit composer avec quelques absences notables. Jérémy Doku, souffrant, est forfait tout comme le défenseur Z. Debast, blessé à la jambe. La suspension du défenseur N. Ngoy prive aussi Rudi Garcia d’un élément défensif, ce qui pourrait influencer la dynamique du match. Ces indisponibilités font peser une pression supplémentaire sur les titulaires engagés pour garantir une qualification dans ce groupe G où l’Égypte et l’Iran complètent la liste des adversaires.
Lecture du onze de Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande aligne un 4-2-3-1 classique avec Max Crocombe dans les buts. La ligne arrière associe Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon et Liberato Cacace, offrant un équilibre entre expérience et jeunesse. Le double pivot en milieu défensif est composé de Marko Stamenić et Joe Bell, acteurs majeurs du jeu de transition.
En appui de l’attaquant Chris Wood, les milieux Ryan Thomas, Sarpreet Singh et Elijah Just doivent assurer la créativité offensive et la liaison avec l’avant. Cette organisation témoigne de la volonté néo-zélandaise de proposer un jeu structuré avec un attaquant central à fort potentiel de finition.
Lecture du onze de Belgique
La Belgique présente elle aussi un 4-2-3-1 sous la direction de Rudi Garcia, avec Thibaut Courtois dans les cages. La défense s’appuie sur Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper. Cette charnière a pour tâche de neutraliser les offensives néo-zélandaises.
Au milieu, Hans Vanaken et Youri Tielemans forment le double pivot, un secteur clé pour la maitrise du rythme et la récupération. Devant eux, Leandro Trossard et Kevin De Bruyne occupent des postes de meneurs de jeu tandis que Charles De Ketelaere complète le trio offensif, épaulé par Jérémy Doku qui est étonnamment titulaire malgré une indisponibilité signalée. Cette composition offensive souligne la recherche de fluidité et de créativité face à une équipe physiquement robuste.
Les onze de départ
Nouvelle-Zélande
Système 4-2-3-1 Titulaires 11
1
Max Crocombe
Gardien
2
Tim Payne
Défenseur
16
Finn Surman
Défenseur
4
Tyler Bindon
Défenseur
13
Liberato Cacace
Défenseur
8
Marko Stamenić
Milieu
6
Joe Bell
Milieu
23
Ryan Thomas
Milieu
10
Sarpreet Singh
Milieu
11
Elijah Just
Milieu
9
Chris Wood
Attaquant
Remplaçants 15
22
Michael Woud
12
Alex Paulsen
15
Nando Pijnaker
5
Michael Boxall
3
Francis De Vries
26
Tommy Smith
24
Callan Elliot
14
Alex Rufer
20
Callum McCowatt
21
Jesse Randall
25
Lachlan Bayliss
19
Benjamin Old
7
Logan Rogerson
17
Kosta Barbarouses
18
Ben Waine
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
3
Arthur Theate
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
20
Hans Vanaken
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 13
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
18
Joaquin Seys
16
Koni De Winter
15
Thomas Meunier
24
Amadou Onana
19
Diego Moreira
14
Dodi Lukebakio
23
Nicolas Raskin
6
Axel Witsel
22
Alexis Saelemaekers
26
Matías Fernández-Pardo
9
Romelu Lukaku
Nouvelle-Zélande
1re periode 14'
0-0
BC Place Belgique
27/06/2026 04:00
·
Groupe G
Fil du match
14' LIVE Match en cours, Nouvelle-Zélande 0-0 Belgique. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Voir la fiche du match Belgique - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
13' Carton jaune - M. Attia Égypte, 13e 14' Carton jaune - T. Castagne Belgique, 14e 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 Égypte · Passe : M. Salah 34' Carton jaune - A. Fatouh Égypte, 34e 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) Belgique, 56e 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) Belgique, 56e 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) Belgique, 66e 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 Belgique 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) Égypte, 71e 75' Carton jaune - M. De Cuyper Belgique, 75e 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) Égypte, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) Égypte, 76e 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) Belgique, 86e 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) Égypte, 89e 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) Égypte, 89e 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Belgique
Compositions
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
15
Thomas Meunier
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
21
Timothy Castagne
Défenseur
24
Amadou Onana
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 14
5
Maxim De Cuyper
23
Nicolas Raskin
9
Romelu Lukaku
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
3
Arthur Theate
18
Joaquin Seys
16
Koni De Winter
22
Alexis Saelemaekers
6
Axel Witsel
19
Diego Moreira
14
Dodi Lukebakio
20
Hans Vanaken
26
Matías Fernández-Pardo
Titulaires 11
23
Mostafa Shobeir
Gardien
3
Mohamed Hany
Défenseur
2
Yasser Ibrahim
Défenseur
14
Hamdy Fathy
Défenseur
13
Ahmed Fatouh
Défenseur
19
Marwan Attia
Milieu
17
Mohanad Lasheen
Milieu
11
Mostafa Ziko
Milieu
10
Mohamed Salah
Milieu
8
Emam Ashour
Milieu
22
Omar Marmoush
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mahdi Soliman
26
Mohamed Alaa
1
Mohamed El-Shenawy
4
Hossam Abdelmaguid
15
Karim Hafez
6
Mohamed Abdelmonem
5
Rami Rabia
24
Tarek Alaa
12
Haissem Hassan
20
Ibrahim Adel
21
Mahmoud Saber
7
Mahmoud Trézéguet
18
Nabil Donga
25
Zizo
9
Hamza Abdelkarim
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75
Joueurs clés
Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies) 06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies)
15/06
Groupe G
Belgique
Termine
1-1
Lumen Field Égypte
Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 Iran 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) Iran, 45e 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) Iran, 53e 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 Iran · Passe : Ramin Rezaeian 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) Iran, 65e 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) Nouvelle-Zélande, 68e 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) Nouvelle-Zélande, 68e 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) Nouvelle-Zélande, 78e 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) Iran, 80e 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi Iran, 89e 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) Nouvelle-Zélande, 92e 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Nouvelle-Zélande, 92e
Compositions
Titulaires 11
1
Alireza Beiranvand
Gardien
23
Ramin Rezaeian
Défenseur
4
Shoja Khalilzadeh
Défenseur
19
Ali Nemati
Défenseur
5
Milad Mohammadi
Défenseur
8
Mohammad Mohebi
Milieu
14
Saman Ghoddos
Milieu
6
Saeid Ezatolahi
Milieu
17
Aria Yousefi
Milieu
20
Shahriar Moghanlou
Attaquant
9
Mehdi Taremi
Attaquant
Remplaçants 15
10
Mehdi Ghayedi
11
Ali Alipour
12
Payam Niazmand
22
Hossein Hosseini
2
Saleh Hardani
13
Hossein Kanaani
3
Ehsan Hajsafi
15
Roozbeh Cheshmi
25
Danial Eiri
26
Amirmohammad Razzaghinia
21
Mohammad Ghorbani
16
Mahdi Torabi
18
Amirhossein Hosseinzadeh
7
Alireza Jahanbakhsh
24
Dennis Eckert Ayensa
Nouvelle-Zélande
Système 4-2-3-1 Titulaires 11
1
Max Crocombe
Gardien
2
Tim Payne
Défenseur
16
Finn Surman
Défenseur
5
Michael Boxall
Défenseur
13
Liberato Cacace
Défenseur
6
Joe Bell
Milieu
8
Marko Stamenić
Milieu
20
Callum McCowatt
Milieu
10
Sarpreet Singh
Milieu
11
Elijah Just
Milieu
9
Chris Wood
Attaquant
Remplaçants 14
12
Alex Paulsen
22
Michael Woud
26
Tommy Smith
3
Francis De Vries
15
Nando Pijnaker
24
Callan Elliot
4
Tyler Bindon
21
Jesse Randall
19
Benjamin Old
23
Ryan Thomas
25
Lachlan Bayliss
14
Alex Rufer
18
Ben Waine
17
Kosta Barbarouses
Les chiffres du match
Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0
Joueurs clés
Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
16/06
Groupe G
Iran
Termine
2-2
SoFi Stadium Nouvelle-Zélande
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
3' Carton jaune - R. Lukaku Belgique, 3e 25' VAR VAR - M. Taremi Iran, 25e 33' Carton jaune - S. Ezatolahi Iran, 33e 46' ↑↓ Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh) Iran, 46e 58' ↑↓ Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne) Belgique, 58e 58' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken) Belgique, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio) Belgique, 58e 66' ↑↓ Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi) Iran, 66e 66' ↑↓ Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi) Iran, 66e 66' Carton rouge - N. Ngoy Belgique 73' ↑↓ Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate) Belgique, 73e 79' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou) Iran, 79e 85' ↑↓ Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh) Iran, 85e 87' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 87e
Compositions
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
15
Thomas Meunier
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
23
Nicolas Raskin
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
22
Alexis Saelemaekers
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
9
Romelu Lukaku
Attaquant
Remplaçants 13
21
Timothy Castagne
20
Hans Vanaken
14
Dodi Lukebakio
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
16
Koni De Winter
3
Arthur Theate
18
Joaquin Seys
6
Axel Witsel
19
Diego Moreira
24
Amadou Onana
17
Charles De Ketelaere
26
Matías Fernández-Pardo
Titulaires 11
1
Alireza Beiranvand
Gardien
2
Saleh Hardani
Défenseur
13
Hossein Kanaani
Défenseur
4
Shoja Khalilzadeh
Défenseur
19
Ali Nemati
Défenseur
3
Ehsan Hajsafi
Défenseur
23
Ramin Rezaeian
Milieu
14
Saman Ghoddos
Milieu
6
Saeid Ezatolahi
Milieu
8
Mohammad Mohebi
Milieu
9
Mehdi Taremi
Attaquant
Remplaçants 15
7
Alireza Jahanbakhsh
5
Milad Mohammadi
16
Mahdi Torabi
12
Payam Niazmand
22
Hossein Hosseini
25
Danial Eiri
15
Roozbeh Cheshmi
17
Aria Yousefi
21
Mohammad Ghorbani
26
Amirmohammad Razzaghinia
10
Mehdi Ghayedi
11
Ali Alipour
18
Amirhossein Hosseinzadeh
20
Shahriar Moghanlou
24
Dennis Eckert Ayensa
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3 Tirs : Belgique 21 / Iran 7 Possession : Belgique 71% / Iran 29% Corners : Belgique 4 / Iran 2 Fautes : Belgique 7 / Iran 9 Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1 Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0 Passes : Belgique 604 / Iran 258 Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74% xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
Joueurs clés
Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s) Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2 Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3 Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3 Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup)
21/06
Groupe G
Belgique
Termine
0-0
SoFi Stadium Iran
Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
15' ⚽ But - F. Surman (passe T. Payne) Nouvelle-Zélande, 15e 17' Carton jaune - M. Lasheen Égypte, 17e 20' Carton jaune - S. Singh Nouvelle-Zélande, 20e 34' Carton jaune - C. McCowatt Nouvelle-Zélande, 34e 41' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia) Égypte, 41e 58' ⚽ But - M. Ziko (passe M. Hany) Égypte, 58e 66' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old) Nouvelle-Zélande, 66e 67' ⚽ But - M. Salah (passe M. Ziko) Égypte, 67e 76' ↑↓ Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas) Nouvelle-Zélande, 76e 76' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall) Nouvelle-Zélande, 76e 76' ↑↓ Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet) Égypte, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim) Égypte, 76e 82' ⚽ But - Trezeguet (passe M. Salah) Égypte, 82e 85' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo) Égypte, 85e 85' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid) Égypte, 85e 85' ↑↓ Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon) Nouvelle-Zélande, 85e 85' ↑↓ Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries) Nouvelle-Zélande, 85e 90+9' ↑↓ Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem) Égypte, 90+9e
Compositions
Nouvelle-Zélande
Système 4-2-3-1 Titulaires 11
1
Max Crocombe
Gardien
2
Tim Payne
Défenseur
16
Finn Surman
Défenseur
5
Michael Boxall
Défenseur
13
Liberato Cacace
Défenseur
6
Joe Bell
Milieu
8
Marko Stamenić
Milieu
20
Callum McCowatt
Milieu
10
Sarpreet Singh
Milieu
11
Elijah Just
Milieu
9
Chris Wood
Attaquant
Remplaçants 15
19
Benjamin Old
12
Alex Paulsen
22
Michael Woud
26
Tommy Smith
4
Tyler Bindon
15
Nando Pijnaker
3
Francis De Vries
24
Callan Elliot
23
Ryan Thomas
14
Alex Rufer
25
Lachlan Bayliss
7
Logan Rogerson
21
Jesse Randall
17
Kosta Barbarouses
18
Ben Waine
Titulaires 11
23
Mostafa Shobeir
Gardien
3
Mohamed Hany
Défenseur
2
Yasser Ibrahim
Défenseur
14
Hamdy Fathy
Défenseur
13
Ahmed Fatouh
Défenseur
19
Marwan Attia
Milieu
17
Mohanad Lasheen
Milieu
11
Mostafa Ziko
Milieu
10
Mohamed Salah
Milieu
8
Emam Ashour
Milieu
22
Omar Marmoush
Attaquant
Remplaçants 15
5
Rami Rabia
26
Mohamed Alaa
16
Mahdi Soliman
1
Mohamed El-Shenawy
4
Hossam Abdelmaguid
24
Tarek Alaa
6
Mohamed Abdelmonem
15
Karim Hafez
25
Zizo
21
Mahmoud Saber
20
Ibrahim Adel
7
Mahmoud Trézéguet
12
Haissem Hassan
18
Nabil Donga
9
Hamza Abdelkarim
Les chiffres du match
Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7 Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19 Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55% Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3 Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8 Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1 Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512 Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88% xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96
Joueurs clés
Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s) Mohamed Hany (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Tim Payne (Nouvelle-Zélande) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (World Cup) 22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande (Friendlies)
22/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine
1-3
BC Place Égypte
Voir la fiche du match Égypte - Iran
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
23
Mostafa Shobeir
Gardien
3
Mohamed Hany
Défenseur
6
Mohamed Abdelmonem
Défenseur
5
Rami Rabia
Défenseur
13
Ahmed Fatouh
Défenseur
21
Mahmoud Saber
Milieu
17
Mohanad Lasheen
Milieu
11
Mostafa Ziko
Milieu
10
Mohamed Salah
Milieu
8
Emam Ashour
Milieu
7
Mahmoud Trézéguet
Attaquant
Remplaçants 13
1
Mohamed El-Shenawy
16
Mahdi Soliman
26
Mohamed Alaa
2
Yasser Ibrahim
15
Karim Hafez
24
Tarek Alaa
18
Nabil Donga
19
Marwan Attia
12
Haissem Hassan
20
Ibrahim Adel
25
Zizo
9
Hamza Abdelkarim
22
Omar Marmoush
Titulaires 11
1
Alireza Beiranvand
Gardien
23
Ramin Rezaeian
Défenseur
13
Hossein Kanaani
Défenseur
4
Shoja Khalilzadeh
Défenseur
19
Ali Nemati
Défenseur
5
Milad Mohammadi
Défenseur
14
Saman Ghoddos
Milieu
21
Mohammad Ghorbani
Milieu
6
Saeid Ezatolahi
Milieu
9
Mehdi Taremi
Attaquant
8
Mohammad Mohebi
Attaquant
Remplaçants 15
12
Payam Niazmand
22
Hossein Hosseini
3
Ehsan Hajsafi
25
Danial Eiri
15
Roozbeh Cheshmi
2
Saleh Hardani
17
Aria Yousefi
26
Amirmohammad Razzaghinia
10
Mehdi Ghayedi
7
Alireza Jahanbakhsh
16
Mahdi Torabi
11
Ali Alipour
18
Amirhossein Hosseinzadeh
20
Shahriar Moghanlou
24
Dennis Eckert Ayensa
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Hossam Abdelmaguid : Égypte · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
Les précédents duels
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27/06
Groupe G
Égypte
1re periode 14'
1-1
Lumen Field Iran
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Fiche match
Nouvelle-Zélande - Belgique
Nouvelle-Zélande
0-0
1re periode 14' · 0-0
Belgique
Groupe G
27/06/2026 04:00
BC Place
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
14' LIVE Match en cours, Nouvelle-Zélande 0-0 Belgique. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Compositions
Nouvelle-Zélande
Système 4-2-3-1 Titulaires 11
1
Max Crocombe
Gardien
2
Tim Payne
Défenseur
16
Finn Surman
Défenseur
4
Tyler Bindon
Défenseur
13
Liberato Cacace
Défenseur
8
Marko Stamenić
Milieu
6
Joe Bell
Milieu
23
Ryan Thomas
Milieu
10
Sarpreet Singh
Milieu
11
Elijah Just
Milieu
9
Chris Wood
Attaquant
Remplaçants 15
22
Michael Woud
12
Alex Paulsen
15
Nando Pijnaker
5
Michael Boxall
3
Francis De Vries
26
Tommy Smith
24
Callan Elliot
14
Alex Rufer
20
Callum McCowatt
21
Jesse Randall
25
Lachlan Bayliss
19
Benjamin Old
7
Logan Rogerson
17
Kosta Barbarouses
18
Ben Waine
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
3
Arthur Theate
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
20
Hans Vanaken
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 13
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
18
Joaquin Seys
16
Koni De Winter
15
Thomas Meunier
24
Amadou Onana
19
Diego Moreira
14
Dodi Lukebakio
23
Nicolas Raskin
6
Axel Witsel
22
Alexis Saelemaekers
26
Matías Fernández-Pardo
9
Romelu Lukaku
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury J. Doku : Belgique · Missing Fixture · Illness N. Ngoy : Belgique · Missing Fixture · Red Card
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27/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
1re periode 14'
0-0
BC Place Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Égypte 2 1 1 0 4 2 2 4 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2 Belgique 2 0 2 0 1 1 0 2 Nouvelle-Zélande 2 0 1 1 3 5 -2 1
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