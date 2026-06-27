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Mondial 2026 : la Nouvelle-Zélande et la Belgique alignent un 4-2-3-1 marqué par Wood et De Bruyne

La Nouvelle-Zélande et la Belgique se retrouvent au BC Place de Vancouver le 27 juin 2026 à 04h00 heure locale GMT+1 pour un affrontement décisif du groupe G de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes adoptent un schéma tactique identique en 4-2-3-1, avec des choix forts à la pointe de leur attaque et des milieux clés pour l’équilibre de l’équipe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Nouvelle-Zélande VS Belgique, le 27/06/2026 04:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

La Nouvelle-Zélande compte sur Chris Wood en pointe, soutenu dans l’entrejeu par Marko Stamenić et Joe Bell. Côté belge, le sélectionneur Rudi Garcia mise sur son trio offensif composé de Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Charles De Ketelaere, avec Youri Tielemans et Hans Vanaken à la récupération. Ce duel tactique oppose une équipe néo-zélandaise en quête de premiers points après une défaite contre l’Égypte à une Belgique solide mais toujours à la recherche d’une victoire après deux matches sans succès.

Les deux formations optent pour une défense à quatre joueurs. La Nouvelle-Zélande s’appuie notamment sur Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon et Liberato Cacace en défense, tandis que la Belgique aligne Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper. Ces choix indiquent une volonté partagée d’équilibrer solidité défensive et animation offensive via des milieux polyvalents et des ailiers techniques.

La Belgique doit composer avec quelques absences notables. Jérémy Doku, souffrant, est forfait tout comme le défenseur Z. Debast, blessé à la jambe. La suspension du défenseur N. Ngoy prive aussi Rudi Garcia d’un élément défensif, ce qui pourrait influencer la dynamique du match. Ces indisponibilités font peser une pression supplémentaire sur les titulaires engagés pour garantir une qualification dans ce groupe G où l’Égypte et l’Iran complètent la liste des adversaires.

Lecture du onze de Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande aligne un 4-2-3-1 classique avec Max Crocombe dans les buts. La ligne arrière associe Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon et Liberato Cacace, offrant un équilibre entre expérience et jeunesse. Le double pivot en milieu défensif est composé de Marko Stamenić et Joe Bell, acteurs majeurs du jeu de transition.

En appui de l’attaquant Chris Wood, les milieux Ryan Thomas, Sarpreet Singh et Elijah Just doivent assurer la créativité offensive et la liaison avec l’avant. Cette organisation témoigne de la volonté néo-zélandaise de proposer un jeu structuré avec un attaquant central à fort potentiel de finition.

Lecture du onze de Belgique

La Belgique présente elle aussi un 4-2-3-1 sous la direction de Rudi Garcia, avec Thibaut Courtois dans les cages. La défense s’appuie sur Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper. Cette charnière a pour tâche de neutraliser les offensives néo-zélandaises.

Au milieu, Hans Vanaken et Youri Tielemans forment le double pivot, un secteur clé pour la maitrise du rythme et la récupération. Devant eux, Leandro Trossard et Kevin De Bruyne occupent des postes de meneurs de jeu tandis que Charles De Ketelaere complète le trio offensif, épaulé par Jérémy Doku qui est étonnamment titulaire malgré une indisponibilité signalée. Cette composition offensive souligne la recherche de fluidité et de créativité face à une équipe physiquement robuste.

Les onze de départ

Nouvelle-Zélande
Système4-2-3-1
Titulaires11
  1. 1 Max Crocombe Gardien
  2. 2 Tim Payne Défenseur
  3. 16 Finn Surman Défenseur
  4. 4 Tyler Bindon Défenseur
  5. 13 Liberato Cacace Défenseur
  6. 8 Marko Stamenić Milieu
  7. 6 Joe Bell Milieu
  8. 23 Ryan Thomas Milieu
  9. 10 Sarpreet Singh Milieu
  10. 11 Elijah Just Milieu
  11. 9 Chris Wood Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Michael Woud
  • 12 Alex Paulsen
  • 15 Nando Pijnaker
  • 5 Michael Boxall
  • 3 Francis De Vries
  • 26 Tommy Smith
  • 24 Callan Elliot
  • 14 Alex Rufer
  • 20 Callum McCowatt
  • 21 Jesse Randall
  • 25 Lachlan Bayliss
  • 19 Benjamin Old
  • 7 Logan Rogerson
  • 17 Kosta Barbarouses
  • 18 Ben Waine
Belgique
Système4-2-3-1SélectionneurRudi Garcia
Titulaires11
  1. 1 Thibaut Courtois Gardien
  2. 21 Timothy Castagne Défenseur
  3. 4 Brandon Mechele Défenseur
  4. 3 Arthur Theate Défenseur
  5. 5 Maxim De Cuyper Défenseur
  6. 20 Hans Vanaken Milieu
  7. 8 Youri Tielemans Milieu
  8. 10 Leandro Trossard Milieu
  9. 7 Kevin De Bruyne Milieu
  10. 11 Jérémy Doku Milieu
  11. 17 Charles De Ketelaere Attaquant
Remplaçants13
  • 12 Senne Lammens
  • 13 Mike Penders
  • 18 Joaquin Seys
  • 16 Koni De Winter
  • 15 Thomas Meunier
  • 24 Amadou Onana
  • 19 Diego Moreira
  • 14 Dodi Lukebakio
  • 23 Nicolas Raskin
  • 6 Axel Witsel
  • 22 Alexis Saelemaekers
  • 26 Matías Fernández-Pardo
  • 9 Romelu Lukaku
Nouvelle-Zélande
1re periode 14' BC Place
Belgique
27/06/2026 04:00 Groupe G
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  1. 14'Match en cours, Nouvelle-Zélande 0-0 Belgique. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
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Groupe G
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Nouvelle-Zélande
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Groupe G
Nouvelle-Zélande
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Égypte
Resume final
Groupe G
Égypte
1re periode 14' Lumen Field
Iran
Compositions
Groupe G
Nouvelle-Zélande
1re periode 14' BC Place
Belgique
Compositions
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Égypte21104224
Iran20202202
Belgique20201102
Nouvelle-Zélande201135-21
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