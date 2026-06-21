Mondial 2026 : la Belgique aligne un 4-2-3-1 avec De Bruyne et Lukaku face à l’Iran en 5-4-1
La Belgique et la République islamique d’Iran s’affrontent le 21 juin 2026 au SoFi Stadium de Los Angeles lors de leur deuxième match de la phase de groupes du Mondial 2026, un rendez-vous important dans le groupe G. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 heure locale (GMT+1). Cette rencontre revêt un enjeu crucial, chacune des deux équipes disposant d’un seul point issu de leur première sortie et cherchant à s’imposer pour se rapprocher de la qualification.
Dans ce contexte, les compositions officielles révèlent des choix tactiques contrastés entre les deux sélectionneurs, Rudi Garcia pour la Belgique et Amir Ghalenoei pour l’Iran. La Belgique adopte un 4-2-3-1 flexible favorisant la maîtrise du milieu avec la présence de Youri Tielemans et Nicolas Raskin, tandis que l’Iran opte pour un dispositif plus défensif en 5-4-1 visant à contenir les offensives adverses.
Les Diables Rouges s’appuient sur plusieurs cadres expérimentés, notamment le gardien Thibaut Courtois, le milieu offensif Kevin De Bruyne, ainsi que l’attaquant Romelu Lukaku en pointe. La ligne défensive est constituée de Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Le secteur offensif est complété par Alexis Saelemaekers et Leandro Trossard, apportant mobilité et percussion.
De leur côté, les Iraniens alignent un gardien bien connu, Alireza Beiranvand, et misent sur une défense renforcée à cinq avec Saleh Hardani et Hossein Kanaani parmi les titulaires. Le milieu est occupé par Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos et Saeid Ezatolahi. En attaque, Mehdi Taremi est le point d’appui avancé unique dans ce dispositif rigoureux.
Lecture du onze de Belgique
Rudi Garcia mise sur un schéma classique en 4-2-3-1 où le gardien Thibaut Courtois reste la référence dans les cages. Défensivement, l’axe central est occupé par Nathan Ngoy et Brandon Mechele, les latéraux étant Thomas Meunier à droite et Maxim De Cuyper à gauche. Au milieu, Nicolas Raskin et Youri Tielemans formeront le double pivot, chargé de gouverner le tempo et de distribuer le jeu à distance.
Offensivement, Alexis Saelemaekers occupe le flanc droit tandis que Leandro Trossard évolue sur l’aile gauche, tous deux chargés de créer des espaces pour alimenter l’attaquant Romelu Lukaku. La créativité repose en grande partie sur Kevin De Bruyne, placé en meneur, véritable maître à jouer capable d’élever le niveau de l’équipe par sa vision et ses passes décisives.
Sur le banc, Rudi Garcia dispose de solutions expérimentées comme Axel Witsel, Timothy Castagne, et Charles De Ketelaere, offrant une large palette pour ajuster le plan de jeu en fonction de l’évolution du score.
Lecture du onze de Iran
Le sélectionneur Amir Ghalenoei s’appuie sur un dispositif défensif en 5-4-1, visant à solidifier l’arrière-garde et limiter les espaces. Alireza Beiranvand assure la gardiennage. La ligne de cinq défenseurs est composée de Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Ehsan Hajsafi, apportant à la fois couverture et soutien latéral.
Au milieu, Ramin Rezaeian et Saman Ghoddos sont placés sur les ailes dans un milieu à quatre, épaulés par Saeid Ezatolahi et Mohammad Mohebi dans les rôles centraux. Ce groupe de milieux est chargé de la récupération et de l’organisation offensive, tout en restant discipliné défensivement.
En attaque, Mehdi Taremi constitue la pointe unique. Ce système robuste traduit la volonté iranienne de boucher les espaces et de se montrer redoutable en contre-attaque. Le banc offre plusieurs options pour renforcer la défense ou dynamiser l’attaque, avec des joueurs tels que Alireza Jahanbakhsh et Mehdi Ghayedi prêts à intervenir.
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