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Mondial 2026 : Nouvelle-Zélande et Belgique en quête de points décisifs à Vancouver

La Nouvelle-Zélande affronte la Belgique le 27 juin 2026 à 04h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe G oppose deux équipes qui restent sur des parcours mitigés et pour lesquelles la victoire est cruciale afin d’espérer une qualification en huitièmes de finale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Nouvelle-Zélande VS Belgique, le 27/06/2026 04:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Dans ce groupe comprenant également l’Égypte et l’Iran, la Nouvelle-Zélande compte un point après un nul 2-2 face à l’Iran et une défaite 3-1 contre l’Égypte. La Belgique, invaincue, a obtenu deux nuls 1-1 contre l’Égypte puis 0-0 contre l’Iran, totalisant deux points. La rencontre à Vancouver représente pour ces deux sélections une opportunité importante d’engranger trois points et de prendre une avance dans la course à la qualification.

Les All Whites alignent une formation en 4-2-3-1 avec notamment Chris Wood en pointe, un joueur expérimenté et clé de l’attaque néo-zélandaise. Ils adoptent un style offensif visant à profiter des espaces en contre-attaque. Leur sélectionneur Darren Bazeley mise sur une organisation solide au milieu avec Joe Bell et Marko Stamenić.

La Belgique, dirigée par Rudi Garcia, présente également un 4-2-3-1 avec une animation offensive confiée à Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere derrière l’attaquant Charles De Ketelaere. La sélection privilégie la possession et cherche à imposer un rythme élevé avec des transitions rapides.

L’enjeu sportif est donc évident – une victoire est essentielle aux deux formations pour rester en lice. La Nouvelle-Zélande doit réagir après sa défaite contre l’Égypte tandis que la Belgique souhaite consolider sa position face à un adversaire ambitieux dans ce groupe serré.

Zoom sur Nouvelle-Zélande

Pour ce match, la Nouvelle-Zélande aligne un 4-2-3-1 classique avec Max Crocombe gardien et une ligne défensive composée de Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon et Liberato Cacace. Au milieu, Marko Stamenić et Joe Bell tiennent le rôle de sentinelles tandis que Ryan Thomas, Sarpreet Singh et Elijah Just apportent le soutien aux attaquants. Chris Wood occupe la pointe, fort de son expérience internationale.

La sélection de Darren Bazeley met l’accent sur un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. Le duo central de milieux doit protéger la défense tout en facilitant les relances rapides vers les ailiers et l’avant-centre. Le positionnement de Sarpreet Singh comme meneur de jeu vise à créer des opportunités grâce à son sens du jeu et sa capacité à combiner.

Zoom sur Belgique

Rudi Garcia opte pour son 4-2-3-1 habituel avec Thibaut Courtois dans les buts. La défense est composée de Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper. Au milieu, Hans Vanaken et Youri Tielemans apportent leur technique et leur capacité à animer le jeu.

Devant, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere accompagnent Kevin De Bruyne, moteur principal de l’équipe, dans la création offensive. Jérémy Doku est absent pour maladie, ce qui prive l’équipe d’un élément de vitesse sur l’aile. Charles De Ketelaere occupe le poste d’attaquant de pointe, chargé de percuter et de conclure les actions.

La Belgique mise sur sa maîtrise technique et son jeu de possession pour déjouer la défense organisée néo-zélandaise. Ce match est une occasion pour Rudi Garcia de confirmer sa hiérarchie et pour les leaders du groupe de démontrer leur ambition au Mondial.

Nouvelle-Zélande
1re periode 14' BC Place
Belgique
27/06/2026 04:00 Groupe G
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Groupe G
Belgique
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Égypte
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Groupe G
Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
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Groupe G
Belgique
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Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
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Groupe G
Égypte
1re periode 14' Lumen Field
Iran
Compositions
Groupe G
Nouvelle-Zélande
1re periode 14' BC Place
Belgique
Compositions
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Égypte21104224
Iran20202202
Belgique20201102
Nouvelle-Zélande201135-21
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