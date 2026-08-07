Au Bénin, la tournée du ministre de l’Enseignement maternel et primaire s’étend au Zou et aux Collines

Le ministre béninois des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, s’est rendu le mardi 4 août 2026 dans les départements du Zou et des Collines, dans le cadre d’une tournée de prise de contact. Les échanges avec les acteurs locaux ont porté sur le dialogue social, les moyens de travail et l’intégration de l’intelligence artificielle dans le système éducatif.

Accompagné du ministre conseiller Paulin Gbenou, Armand Kuyema Natta a été accueilli à Dassa-Zoumé par le préfet des Collines, Saliou Odoubou, puis à Abomey par le préfet du Zou, Laurent Zomaï. Des enseignants, directeurs d’école, responsables de circonscriptions scolaires, conseillers pédagogiques et représentants des partenaires sociaux ont participé aux rencontres.

Cette étape de la tournée avait pour objectif de permettre au ministre d’échanger directement avec les acteurs du terrain sur les priorités du sous-secteur. Armand Kuyema Natta a indiqué que la démarche visait à consolider les acquis et à promouvoir l’innovation, notamment à travers un recours accru à l’intelligence artificielle dans la transformation de l’éducation.

Les discussions ont également permis aux représentants du personnel éducatif de présenter plusieurs préoccupations. Ils ont notamment demandé un renforcement du dialogue social ainsi que la mise à disposition de matériels informatiques et de moyens roulants pour améliorer les conditions de travail.

L’intelligence artificielle au cœur des échanges

Paulin Gbenou a, pour sa part, insisté sur la nécessité d’accélérer l’introduction des outils d’intelligence artificielle dans les pratiques professionnelles. Selon lui, cette évolution doit contribuer à moderniser le travail des acteurs de l’enseignement maternel et primaire et à améliorer les méthodes pédagogiques.

Le calendrier de mise en œuvre de cette orientation et les moyens qui lui seront consacrés n’ont pas été précisés. La tournée ministérielle doit toutefois permettre de recueillir les attentes des structures déconcentrées et de mieux faire remonter les besoins des établissements scolaires.