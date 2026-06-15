Mondial 2026 : la Belgique et l’Égypte avec De Bruyne et Salah dans deux 4-2-3-1
La Belgique et l’Égypte débutent leur match du Groupe G du Mondial 2026, lundi 15 juin au Lumen Field, avec deux organisations identiques en 4-2-3-1 et deux meneurs attendus, Kevin De Bruyne côté belge et Mohamed Salah côté égyptien. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 GMT+1 pour cette rencontre de phase de groupes.
Rudi Garcia a choisi Charles De Ketelaere comme pointe de départ, soutenu par Jérémy Doku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard. Romelu Lukaku figure parmi les remplaçants, un choix notable dans un onze belge où Thibaut Courtois garde le but et où Amadou Onana et Youri Tielemans forment le double pivot.
En face, Hossam Hassan répond avec Omar Marmoush en attaquant axial et Mohamed Salah sur un côté dans le même schéma. Mostafa Shobeir est aligné dans le but égyptien, derrière une défense composée de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh.
Les deux sélectionneurs privilégient donc une structure comparable, avec deux milieux de protection et trois joueurs offensifs chargés de relier l’entrejeu à l’avant-centre. La lecture du match passera notamment par les zones occupées par De Bruyne et Salah, mais aussi par l’activité de Doku, Trossard, Emam Ashour et Mostafa Ziko entre les lignes.
Lecture du onze de Belgique
La Belgique démarre avec Thibaut Courtois dans le but. Devant lui, Thomas Meunier occupe le couloir droit, Timothy Castagne le couloir gauche, tandis que Nathan Ngoy et Brandon Mechele forment l’axe défensif. Le duo Amadou Onana et Youri Tielemans doit assurer l’équilibre au milieu, avec une capacité de première relance et de couverture devant la défense.
Le secteur offensif belge repose sur Jérémy Doku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard derrière Charles De Ketelaere. Cette animation donne à De Bruyne un rôle central dans la création, avec Doku et Trossard pour étirer le bloc égyptien. De Ketelaere débute en pointe, alors que Rudi Garcia conserve sur le banc plusieurs options offensives, dont Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Diego Moreira et Matías Fernández-Pardo.
Belgique en 4-2-3-1
Thibaut Courtois
Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne
Amadou Onana, Youri Tielemans
Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard
Charles De Ketelaere
Sélectionneur Rudi Garcia
Lecture du onze de l’Égypte
L’Égypte s’appuie aussi sur un 4-2-3-1. Mostafa Shobeir débute dans le but, avec Mohamed Hany à droite, Ahmed Fatouh à gauche, Yasser Ibrahim et Hamdy Fathy dans l’axe. Devant cette ligne, Mohanad Lasheen et Marwan Attia sont associés pour encadrer les transitions et limiter les espaces dans l’axe.
Hossam Hassan place Mohamed Salah dans la ligne de trois, aux côtés d’Emam Ashour et Mostafa Ziko, avec Omar Marmoush en pointe. Cette composition donne à l’Égypte des profils capables de porter le ballon et d’attaquer la profondeur. Sur le banc, Mohamed El-Shenawy, Mohamed Abdelmonem, Mahmoud Trézéguet, Zizo et Ibrahim Adel offrent des solutions dans plusieurs secteurs.
Égypte en 4-2-3-1
Mostafa Shobeir
Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh
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