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Mondial 2026 : la Belgique et l’Égypte avec De Bruyne et Salah dans deux 4-2-3-1

La Belgique et l’Égypte débutent leur match du Groupe G du Mondial 2026, lundi 15 juin au Lumen Field, avec deux organisations identiques en 4-2-3-1 et deux meneurs attendus, Kevin De Bruyne côté belge et Mohamed Salah côté égyptien. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 GMT+1 pour cette rencontre de phase de groupes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Belgique VS Égypte, le 15/06/2026 20:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Rudi Garcia a choisi Charles De Ketelaere comme pointe de départ, soutenu par Jérémy Doku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard. Romelu Lukaku figure parmi les remplaçants, un choix notable dans un onze belge où Thibaut Courtois garde le but et où Amadou Onana et Youri Tielemans forment le double pivot.

En face, Hossam Hassan répond avec Omar Marmoush en attaquant axial et Mohamed Salah sur un côté dans le même schéma. Mostafa Shobeir est aligné dans le but égyptien, derrière une défense composée de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh.

Les deux sélectionneurs privilégient donc une structure comparable, avec deux milieux de protection et trois joueurs offensifs chargés de relier l’entrejeu à l’avant-centre. La lecture du match passera notamment par les zones occupées par De Bruyne et Salah, mais aussi par l’activité de Doku, Trossard, Emam Ashour et Mostafa Ziko entre les lignes.

Lecture du onze de Belgique

La Belgique démarre avec Thibaut Courtois dans le but. Devant lui, Thomas Meunier occupe le couloir droit, Timothy Castagne le couloir gauche, tandis que Nathan Ngoy et Brandon Mechele forment l’axe défensif. Le duo Amadou Onana et Youri Tielemans doit assurer l’équilibre au milieu, avec une capacité de première relance et de couverture devant la défense.

Le secteur offensif belge repose sur Jérémy Doku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard derrière Charles De Ketelaere. Cette animation donne à De Bruyne un rôle central dans la création, avec Doku et Trossard pour étirer le bloc égyptien. De Ketelaere débute en pointe, alors que Rudi Garcia conserve sur le banc plusieurs options offensives, dont Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Diego Moreira et Matías Fernández-Pardo.

  • Belgique en 4-2-3-1
  • Thibaut Courtois
  • Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne
  • Amadou Onana, Youri Tielemans
  • Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard
  • Charles De Ketelaere
  • Sélectionneur Rudi Garcia

Lecture du onze de l’Égypte

L’Égypte s’appuie aussi sur un 4-2-3-1. Mostafa Shobeir débute dans le but, avec Mohamed Hany à droite, Ahmed Fatouh à gauche, Yasser Ibrahim et Hamdy Fathy dans l’axe. Devant cette ligne, Mohanad Lasheen et Marwan Attia sont associés pour encadrer les transitions et limiter les espaces dans l’axe.

Hossam Hassan place Mohamed Salah dans la ligne de trois, aux côtés d’Emam Ashour et Mostafa Ziko, avec Omar Marmoush en pointe. Cette composition donne à l’Égypte des profils capables de porter le ballon et d’attaquer la profondeur. Sur le banc, Mohamed El-Shenawy, Mohamed Abdelmonem, Mahmoud Trézéguet, Zizo et Ibrahim Adel offrent des solutions dans plusieurs secteurs.

  • Égypte en 4-2-3-1
  • Mostafa Shobeir
  • Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh
  • Mohanad Lasheen, Marwan Attia
  • Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko
  • Omar Marmoush
  • Sélectionneur Hossam Hassan

Les onze de départ

Belgique
Système4-2-3-1SélectionneurRudi Garcia
Titulaires11
  1. 1 Thibaut Courtois Gardien
  2. 15 Thomas Meunier Défenseur
  3. 25 Nathan Ngoy Défenseur
  4. 4 Brandon Mechele Défenseur
  5. 21 Timothy Castagne Défenseur
  6. 24 Amadou Onana Milieu
  7. 8 Youri Tielemans Milieu
  8. 11 Jérémy Doku Milieu
  9. 7 Kevin De Bruyne Milieu
  10. 10 Leandro Trossard Milieu
  11. 17 Charles De Ketelaere Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Senne Lammens
  • 13 Mike Penders
  • 3 Arthur Theate
  • 18 Joaquin Seys
  • 16 Koni De Winter
  • 5 Maxim De Cuyper
  • 22 Alexis Saelemaekers
  • 6 Axel Witsel
  • 19 Diego Moreira
  • 14 Dodi Lukebakio
  • 23 Nicolas Raskin
  • 20 Hans Vanaken
  • 26 Matías Fernández-Pardo
  • 9 Romelu Lukaku
Égypte
Système4-2-3-1SélectionneurHossam Hassan
Titulaires11
  1. 23 Mostafa Shobeir Gardien
  2. 3 Mohamed Hany Défenseur
  3. 2 Yasser Ibrahim Défenseur
  4. 14 Hamdy Fathy Défenseur
  5. 13 Ahmed Fatouh Défenseur
  6. 17 Mohanad Lasheen Milieu
  7. 19 Marwan Attia Milieu
  8. 10 Mohamed Salah Milieu
  9. 8 Emam Ashour Milieu
  10. 11 Mostafa Ziko Milieu
  11. 22 Omar Marmoush Attaquant
Remplaçants15
  • 16 Mahdi Soliman
  • 26 Mohamed Alaa
  • 1 Mohamed El-Shenawy
  • 4 Hossam Abdelmaguid
  • 15 Karim Hafez
  • 6 Mohamed Abdelmonem
  • 5 Rami Rabia
  • 24 Tarek Alaa
  • 12 Haissem Hassan
  • 20 Ibrahim Adel
  • 21 Mahmoud Saber
  • 7 Mahmoud Trézéguet
  • 18 Nabil Donga
  • 25 Zizo
  • 9 Hamza Abdelkarim
Belgique
1re periode 25' Lumen Field
Égypte
15/06/2026 20:00 Groupe G
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 13e
  2. 14'Carton jaune - T. CastagneBelgique, 14e
  3. 19'But - E. Ashour0-1Égypte · Passe : M. Salah
Calendrier Groupe G
Voir le Calendrier Complet
Groupe G
Belgique
1re periode 25' Lumen Field
Égypte
Compositions
Groupe G
Iran
A venir SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Avant-match
Groupe G
Belgique
A venir SoFi Stadium
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Égypte
Groupe G
Égypte
A venir Lumen Field
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Belgique
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Belgique00000000
Égypte00000000
Iran00000000
Nouvelle-Zélande00000000
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FIL D'ACTU
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