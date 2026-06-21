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Mondial 2026 : la Belgique et l’Iran dos à dos à la pause (0-0)

Belgique – Iran a atteint la pause au Mondial 2026, la Belgique et l'Iran sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Belgique VS Iran, le 21/06/2026 20:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Belgique a eu le ballon avec 79% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 8 tirs contre 2 pour l'Iran. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Belgique et 1 pour l'Iran. Les xG restent proches, avec 0.57 pour la Belgique et 0.26 pour l'Iran.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – R. Lukaku (Belgique, 3e)
  • VAR – M. Taremi (Iran, 25e)
  • Carton jaune – S. Ezatolahi (Iran, 33e)

Un équilibre encore fragile

la Belgique et l'Iran repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
21/06/2026 20:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'Carton jaune - R. LukakuBelgique, 3e
  2. 25'VAR - M. TaremiIran, 25e
  3. 33'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 33e
  4. 46'Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 46e
  5. 58'Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne)Belgique, 58e
  6. 58'Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken)Belgique, 58e
  7. 58'Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio)Belgique, 58e
  8. 66'Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi)Iran, 66e
  9. 66'Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi)Iran, 66e
  10. 66'Carton rouge - N. NgoyBelgique
  11. 73'Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate)Belgique, 73e
  12. 79'Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 79e
  13. 85'Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh)Iran, 85e
  14. 87'Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3
  • Tirs : Belgique 21 / Iran 7
  • Possession : Belgique 71% / Iran 29%
  • Corners : Belgique 4 / Iran 2
  • Fautes : Belgique 7 / Iran 9
  • Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1
  • Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0
  • Passes : Belgique 604 / Iran 258
  • Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%
  • xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
Calendrier Groupe G
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Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
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Belgique
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Iran20202202
Belgique20201102
Nouvelle-Zélande10102201
Égypte10101101
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