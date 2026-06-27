Mondial 2026 : l’Égypte et l’Iran dos à dos à la pause (1-1)
Égypte – Iran a atteint la pause au Mondial 2026, l'Égypte et l'Iran sont dos à dos sur le score de 1-1.
SOMMAIRE
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Égypte a eu le ballon avec 52% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 3 pour l'Iran. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Égypte et 3 pour l'Iran. Les xG restent proches, avec 0.17 pour l'Égypte et 0.86 pour l'Iran.
Les faits de la première période
- But – M. Saber (Égypte, 5e)
- But – R. Rezaeian (Iran, 14e)
- Remplacement – M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim) (Égypte, 14e)
- Carton jaune – H. Kanaani (Iran, 19e)
- Carton jaune – M. Saber (Égypte, 20e)
- Carton jaune – Y. Ibrahim (Égypte, 42e)
- Carton jaune – A. Nemati (Iran, 43e)
Un équilibre encore fragile
l'Égypte et l'Iran repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
- 5'⚽But - M. SaberÉgypte, 5e
- 14'⚽But - R. RezaeianIran, 14e
- 14'↑↓Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
- 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
- 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
- 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
- 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
- 57'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
- Tirs cadres : Égypte 2 / Iran 3
- Tirs : Égypte 8 / Iran 7
- Possession : Égypte 60% / Iran 40%
- Corners : Égypte 4 / Iran 0
- Fautes : Égypte 6 / Iran 8
- Cartons jaunes : Égypte 2 / Iran 2
- Passes : Égypte 303 / Iran 201
- Precision des passes : Égypte 87% / Iran 74%
- xG : Égypte 0.32 / Iran 1.24
- 13'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 13e
- 14'Carton jaune - T. CastagneBelgique, 14e
- 19'⚽But - E. Ashour0-1Égypte · Passe : M. Salah
- 34'Carton jaune - A. FatouhÉgypte, 34e
- 56'↑↓Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
- 56'↑↓Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper)Belgique, 56e
- 66'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 66e
- 66'⚽But - M. Hany1-1Belgique
- 71'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia)Égypte, 71e
- 75'Carton jaune - M. De CuyperBelgique, 75e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 86'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 86e
- 86'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken)Belgique, 86e
- 89'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel)Égypte, 89e
- 89'↑↓Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez)Égypte, 89e
- 66'⚽But - R. Lukaku1-1Belgique
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 15 Thomas Meunier Défenseur
- 25 Nathan Ngoy Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 24 Amadou Onana Milieu
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 11 Jérémy Doku Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 5 Maxim De Cuyper
- 23 Nicolas Raskin
- 9 Romelu Lukaku
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 22 Alexis Saelemaekers
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 20 Hans Vanaken
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 2 Yasser Ibrahim Défenseur
- 14 Hamdy Fathy Défenseur
- 13 Ahmed Fatouh Défenseur
- 19 Marwan Attia Milieu
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 11 Mostafa Ziko Milieu
- 10 Mohamed Salah Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 22 Omar Marmoush Attaquant
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 15 Karim Hafez
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 5 Rami Rabia
- 24 Tarek Alaa
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 21 Mahmoud Saber
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 18 Nabil Donga
- 25 Zizo
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3
- Tirs : Belgique 12 / Égypte 11
- Possession : Belgique 56% / Égypte 44%
- Corners : Belgique 2 / Égypte 6
- Fautes : Belgique 14 / Égypte 13
- Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2
- Passes : Belgique 398 / Égypte 310
- Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%
- xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75
- Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)
- Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)
- Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3
- Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)
- Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2
- Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)
- 06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies)
- 7'⚽But - Elijah Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 32'⚽But - Ramin Rezaeian1-1Iran
- 45'↑↓Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi)Iran, 45e
- 53'↑↓Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour)Iran, 53e
- 54'⚽But - Elijah Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 64'⚽But - Mohammad Mohebbi2-2Iran · Passe : Ramin Rezaeian
- 65'↑↓Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi)Iran, 65e
- 68'↑↓Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas)Nouvelle-Zélande, 68e
- 68'↑↓Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old)Nouvelle-Zélande, 68e
- 78'↑↓Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot)Nouvelle-Zélande, 78e
- 80'↑↓Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh)Iran, 80e
- 89'Carton jaune - Ehsan HajisafiIran, 89e
- 92'↑↓Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall)Nouvelle-Zélande, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon)Nouvelle-Zélande, 92e
- 1 Alireza Beiranvand Gardien
- 23 Ramin Rezaeian Défenseur
- 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur
- 19 Ali Nemati Défenseur
- 5 Milad Mohammadi Défenseur
- 8 Mohammad Mohebi Milieu
- 14 Saman Ghoddos Milieu
- 6 Saeid Ezatolahi Milieu
- 17 Aria Yousefi Milieu
- 20 Shahriar Moghanlou Attaquant
- 9 Mehdi Taremi Attaquant
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 2 Saleh Hardani
- 13 Hossein Kanaani
- 3 Ehsan Hajsafi
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 25 Danial Eiri
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 21 Mohammad Ghorbani
- 16 Mahdi Torabi
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- 1 Max Crocombe Gardien
- 2 Tim Payne Défenseur
- 16 Finn Surman Défenseur
- 5 Michael Boxall Défenseur
- 13 Liberato Cacace Défenseur
- 6 Joe Bell Milieu
- 8 Marko Stamenić Milieu
- 20 Callum McCowatt Milieu
- 10 Sarpreet Singh Milieu
- 11 Elijah Just Milieu
- 9 Chris Wood Attaquant
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 3 Francis De Vries
- 15 Nando Pijnaker
- 24 Callan Elliot
- 4 Tyler Bindon
- 21 Jesse Randall
- 19 Benjamin Old
- 23 Ryan Thomas
- 25 Lachlan Bayliss
- 14 Alex Rufer
- 18 Ben Waine
- 17 Kosta Barbarouses
- Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8
- Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14
- Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%
- Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1
- Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7
- Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0
- Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0
- Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)
- Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)
- Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2
- Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 3'Carton jaune - R. LukakuBelgique, 3e
- 25'VARVAR - M. TaremiIran, 25e
- 33'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 33e
- 46'↑↓Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 46e
- 58'↑↓Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio)Belgique, 58e
- 66'↑↓Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi)Iran, 66e
- 66'↑↓Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi)Iran, 66e
- 66'Carton rouge - N. NgoyBelgique
- 73'↑↓Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate)Belgique, 73e
- 79'↑↓Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 79e
- 85'↑↓Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh)Iran, 85e
- 87'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 87e
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 15 Thomas Meunier Défenseur
- 25 Nathan Ngoy Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 23 Nicolas Raskin Milieu
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 22 Alexis Saelemaekers Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 9 Romelu Lukaku Attaquant
- 21 Timothy Castagne
- 20 Hans Vanaken
- 14 Dodi Lukebakio
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 16 Koni De Winter
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 24 Amadou Onana
- 17 Charles De Ketelaere
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 1 Alireza Beiranvand Gardien
- 2 Saleh Hardani Défenseur
- 13 Hossein Kanaani Défenseur
- 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur
- 19 Ali Nemati Défenseur
- 3 Ehsan Hajsafi Défenseur
- 23 Ramin Rezaeian Milieu
- 14 Saman Ghoddos Milieu
- 6 Saeid Ezatolahi Milieu
- 8 Mohammad Mohebi Milieu
- 9 Mehdi Taremi Attaquant
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 5 Milad Mohammadi
- 16 Mahdi Torabi
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 17 Aria Yousefi
- 21 Mohammad Ghorbani
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3
- Tirs : Belgique 21 / Iran 7
- Possession : Belgique 71% / Iran 29%
- Corners : Belgique 4 / Iran 2
- Fautes : Belgique 7 / Iran 9
- Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1
- Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0
- Passes : Belgique 604 / Iran 258
- Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%
- xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)
- Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)
- Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5
- Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2
- Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3
- Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3
- Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup)
- 15'⚽But - F. Surman (passe T. Payne)Nouvelle-Zélande, 15e
- 17'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 17e
- 20'Carton jaune - S. SinghNouvelle-Zélande, 20e
- 34'Carton jaune - C. McCowattNouvelle-Zélande, 34e
- 41'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)Égypte, 41e
- 58'⚽But - M. Ziko (passe M. Hany)Égypte, 58e
- 66'↑↓Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 66e
- 67'⚽But - M. Salah (passe M. Ziko)Égypte, 67e
- 76'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 82'⚽But - Trezeguet (passe M. Salah)Égypte, 82e
- 85'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon)Nouvelle-Zélande, 85e
- 85'↑↓Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 85e
- 90+9'↑↓Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem)Égypte, 90+9e
- 1 Max Crocombe Gardien
- 2 Tim Payne Défenseur
- 16 Finn Surman Défenseur
- 5 Michael Boxall Défenseur
- 13 Liberato Cacace Défenseur
- 6 Joe Bell Milieu
- 8 Marko Stamenić Milieu
- 20 Callum McCowatt Milieu
- 10 Sarpreet Singh Milieu
- 11 Elijah Just Milieu
- 9 Chris Wood Attaquant
- 19 Benjamin Old
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 4 Tyler Bindon
- 15 Nando Pijnaker
- 3 Francis De Vries
- 24 Callan Elliot
- 23 Ryan Thomas
- 14 Alex Rufer
- 25 Lachlan Bayliss
- 7 Logan Rogerson
- 21 Jesse Randall
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 2 Yasser Ibrahim Défenseur
- 14 Hamdy Fathy Défenseur
- 13 Ahmed Fatouh Défenseur
- 19 Marwan Attia Milieu
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 11 Mostafa Ziko Milieu
- 10 Mohamed Salah Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 22 Omar Marmoush Attaquant
- 5 Rami Rabia
- 26 Mohamed Alaa
- 16 Mahdi Soliman
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 24 Tarek Alaa
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 15 Karim Hafez
- 25 Zizo
- 21 Mahmoud Saber
- 20 Ibrahim Adel
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 12 Haissem Hassan
- 18 Nabil Donga
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7
- Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19
- Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%
- Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3
- Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8
- Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1
- Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512
- Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%
- xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96
- Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s)
- Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s)
- Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s)
- Mohamed Hany (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Tim Payne (Nouvelle-Zélande) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (World Cup)
- 22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande (Friendlies)
- 5'⚽But - M. SaberÉgypte, 5e
- 14'⚽But - R. RezaeianIran, 14e
- 14'↑↓Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
- 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
- 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
- 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
- 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
- 57'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 5 Rami Rabia Défenseur
- 6 Mohamed Abdelmonem Défenseur
- 13 Ahmed Fatouh Défenseur
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 21 Mahmoud Saber Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 10 Mohamed Salah Milieu
- 7 Mahmoud Trézéguet Milieu
- 11 Mostafa Ziko Attaquant
- 2 Yasser Ibrahim
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 15 Karim Hafez
- 24 Tarek Alaa
- 18 Nabil Donga
- 19 Marwan Attia
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 25 Zizo
- 9 Hamza Abdelkarim
- 22 Omar Marmoush
- 1 Alireza Beiranvand Gardien
- 23 Ramin Rezaeian Défenseur
- 13 Hossein Kanaani Défenseur
- 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur
- 19 Ali Nemati Défenseur
- 5 Milad Mohammadi Défenseur
- 14 Saman Ghoddos Milieu
- 21 Mohammad Ghorbani Milieu
- 6 Saeid Ezatolahi Milieu
- 8 Mohammad Mohebi Milieu
- 9 Mehdi Taremi Attaquant
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 3 Ehsan Hajsafi
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 2 Saleh Hardani
- 17 Aria Yousefi
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 16 Mahdi Torabi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Égypte 2 / Iran 3
- Tirs : Égypte 8 / Iran 7
- Possession : Égypte 60% / Iran 40%
- Corners : Égypte 4 / Iran 0
- Fautes : Égypte 6 / Iran 8
- Cartons jaunes : Égypte 2 / Iran 2
- Passes : Égypte 303 / Iran 201
- Precision des passes : Égypte 87% / Iran 74%
- xG : Égypte 0.32 / Iran 1.24
- Mahmoud Saber (Égypte) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 7, 1 but(s)
- Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.2, 2 arret(s)
- Mohamed Hany (Égypte) : note 7.3
- Mohanad Lasheen (Égypte) : note 7.2
- Ali Nemati (Iran) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 6.2, 1 arret(s)
- Hossam Abdelmaguid : Égypte · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 28'⚽But - L. TrossardBelgique, 28e
- 46'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'↑↓Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
- 50'⚽But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
- 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
- 64'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
- 64'↑↓Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
- 66'⚽But - K. De BruyneBelgique, 66e
- 1 Max Crocombe Gardien
- 2 Tim Payne Défenseur
- 16 Finn Surman Défenseur
- 4 Tyler Bindon Défenseur
- 13 Liberato Cacace Défenseur
- 6 Joe Bell Milieu
- 8 Marko Stamenić Milieu
- 10 Sarpreet Singh Milieu
- 23 Ryan Thomas Milieu
- 11 Elijah Just Milieu
- 9 Chris Wood Attaquant
- 22 Michael Woud
- 12 Alex Paulsen
- 15 Nando Pijnaker
- 5 Michael Boxall
- 3 Francis De Vries
- 26 Tommy Smith
- 24 Callan Elliot
- 14 Alex Rufer
- 20 Callum McCowatt
- 21 Jesse Randall
- 25 Lachlan Bayliss
- 19 Benjamin Old
- 7 Logan Rogerson
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 3 Arthur Theate Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 20 Hans Vanaken Milieu
- 11 Jérémy Doku Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 15 Thomas Meunier
- 24 Amadou Onana
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 23 Nicolas Raskin
- 6 Axel Witsel
- 22 Alexis Saelemaekers
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 9 Romelu Lukaku
- Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 0 / Belgique 4
- Tirs : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 17
- Possession : Nouvelle-Zélande 40% / Belgique 60%
- Corners : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 4
- Fautes : Nouvelle-Zélande 5 / Belgique 2
- Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 0
- Passes : Nouvelle-Zélande 217 / Belgique 330
- Precision des passes : Nouvelle-Zélande 84% / Belgique 89%
- xG : Nouvelle-Zélande 0.01 / Belgique 1.91
- Leandro Trossard (Belgique) : note 7.3, 1 but(s)
- Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 3 arret(s)
- Kevin De Bruyne (Belgique) : note 7.3
- Liberato Cacace (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
- Sarpreet Singh (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
- Brandon Mechele (Belgique) : note 7
- Marko Stamenić (Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
- Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 6.9
- Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury
- J. Doku : Belgique · Missing Fixture · Illness
- N. Ngoy : Belgique · Missing Fixture · Red Card
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Égypte
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Belgique
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|Nouvelle-Zélande
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
Commentaires