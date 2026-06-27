Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : l’Égypte et l’Iran dos à dos à la pause (1-1)

Égypte – Iran a atteint la pause au Mondial 2026, l'Égypte et l'Iran sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
77 vues
Illustration du match Égypte VS Iran, le 27/06/2026 04:00, stade Lumen Field
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Égypte a eu le ballon avec 52% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 3 pour l'Iran. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Égypte et 3 pour l'Iran. Les xG restent proches, avec 0.17 pour l'Égypte et 0.86 pour l'Iran.

Les faits de la première période

  • But – M. Saber (Égypte, 5e)
  • But – R. Rezaeian (Iran, 14e)
  • Remplacement – M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim) (Égypte, 14e)
  • Carton jaune – H. Kanaani (Iran, 19e)
  • Carton jaune – M. Saber (Égypte, 20e)
  • Carton jaune – Y. Ibrahim (Égypte, 42e)
  • Carton jaune – A. Nemati (Iran, 43e)

Un équilibre encore fragile

l'Égypte et l'Iran repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Égypte
2e periode 66' Lumen Field
Iran
27/06/2026 04:00 Groupe G
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - M. SaberÉgypte, 5e
  2. 14'But - R. RezaeianIran, 14e
  3. 14'Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
  4. 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
  5. 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
  6. 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
  7. 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
  8. 46'Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
  9. 46'Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
  10. 46'Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
  11. 57'Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Égypte 2 / Iran 3
  • Tirs : Égypte 8 / Iran 7
  • Possession : Égypte 60% / Iran 40%
  • Corners : Égypte 4 / Iran 0
  • Fautes : Égypte 6 / Iran 8
  • Cartons jaunes : Égypte 2 / Iran 2
  • Passes : Égypte 303 / Iran 201
  • Precision des passes : Égypte 87% / Iran 74%
  • xG : Égypte 0.32 / Iran 1.24
Calendrier Groupe G
Voir le Calendrier Complet
Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
Groupe G
Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Resume final
Groupe G
Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
Resume final
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
Resume final
Groupe G
Égypte
2e periode 66' Lumen Field
Iran
Résumé à la pause
Groupe G
Nouvelle-Zélande
2e periode 68' BC Place
Belgique
Résumé à la pause
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Égypte21104224
Iran20202202
Belgique20201102
Nouvelle-Zélande201135-21
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
05:30 Célébrité : Élodie Gossuin rembourse toujours son crédit avec son mari
05:15 Showbiz : Jenifer victime d’un accident industriel
05:30 Élodie Gossuin rembourse toujours son crédit avec son mari