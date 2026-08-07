Bénin : le Gouvernement construit 60 nouvelles salles de classe au CEG La Verdure à Ouèdo

Le CEG La Verdure, à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, doit accueillir 60 nouvelles salles de classe à partir de la rentrée scolaire 2026-2027. Deux des trois bâtiments prévus sont déjà achevés, selon le ministère de l’Enseignement secondaire.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, Clément Adéyèmi Kouchadé, s’est rendu sur le chantier afin d’évaluer l’avancement des travaux. Il était accompagné de cadres et de techniciens de son département.

Le projet vise à renforcer les capacités d’accueil du collège, situé dans une zone marquée par l’installation progressive de familles dans les logements sociaux de la nouvelle cité de Ouèdo. Cette croissance démographique accroît les besoins en infrastructures scolaires.

Le programme prévoit la construction de trois bâtiments de type R+1. À terme, l’établissement disposera de 60 salles de classe réparties en cinq modules de 12 salles, ainsi que de blocs sanitaires répondant aux normes de confort et d’hygiène.

Deux bâtiments sont entièrement achevés. Le chef du projet, Gabin Koundé, a indiqué au ministre que le troisième devrait être livré avant le début de la rentrée scolaire 2026-2027. Le calendrier doit permettre l’utilisation des nouvelles infrastructures dès l’ouverture des classes.

Un projet appelé à être reproduit

Pour le ministre Kouchadé, ces travaux doivent accompagner l’urbanisation rapide de Ouèdo et limiter la pression exercée sur les infrastructures existantes. Les nouvelles salles devraient également améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage, selon le ministère.

Le CEG La Verdure est présenté comme l’établissement pilote de ce programme d’extension des infrastructures scolaires. Le projet doit être déployé dans d’autres établissements au cours des prochains mois, sans que le nombre ni le calendrier précis des collèges concernés aient été communiqués.