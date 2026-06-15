Mondial 2026 : l’Égypte mène face à la Belgique à la pause (1-0)
L’Égypte mène 1-0 contre la Belgique à la mi-temps, ce lundi 15 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, dans le groupe G du Mondial 2026. Emam Ashour a inscrit le seul but de la première période à la 19e minute, sur une passe de Mohamed Salah, plaçant les Pharaons en position favorable dans ce match de phase de groupes.
La rencontre a basculé après un premier quart d’heure déjà heurté. Marwan Attia a été averti côté égyptien à la 13e minute, avant un carton jaune adressé à Timothy Castagne une minute plus tard. L’Égypte a ensuite pris l’avantage par Ashour, servi par Salah, avant un nouvel avertissement pour Ahmed Fatouh à la 34e minute.
Les deux équipes ont débuté dans le même système en 4-2-3-1. La Belgique de Rudi Garcia s’appuie sur Thibaut Courtois dans le but, une défense avec Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Timothy Castagne, puis un milieu articulé autour d’Amadou Onana, Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. Devant, Leandro Trossard, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere composent le secteur offensif.
L’Égypte de Hossam Hassan présente également une organisation en 4-2-3-1, avec Mostafa Shobeir dans le but, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh en défense, puis Marwan Attia et Mohanad Lasheen au milieu. Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Emam Ashour évoluent en soutien d’Omar Marmoush.
Ashour concrétise le temps fort égyptien
Le fait majeur de cette première période reste l’action de la 19e minute. Mohamed Salah, titulaire et capitaine égyptien dans les données du match, a délivré la passe décisive pour Emam Ashour. Le milieu égyptien a ainsi transformé l’unique tir cadré recensé pour son équipe avant la pause.
Les chiffres disponibles traduisent une première période serrée. L’Égypte affiche 52 pour cent de possession contre 48 pour cent pour la Belgique. Les Pharaons comptent un tir au total, cadré et converti, tandis que les Diables rouges ont tenté deux frappes sans trouver le cadre.
La Belgique en retard et sous pression
Menée à la pause, la Belgique n’a pas encore cadré dans ce premier acte malgré la présence de Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere dans son animation offensive. Les Belges ont totalisé deux tirs, dont un contré, et aucun dans la surface selon les données disponibles.
Le match reste aussi marqué par la discipline. Trois cartons jaunes ont été signalés avant la pause, deux pour l’Égypte avec Marwan Attia et Ahmed Fatouh, un pour la Belgique avec Timothy Castagne. Ce contexte pèse sur la suite d’une rencontre où l’Égypte défend pour l’instant son avance, tandis que la Belgique doit revenir après la pause.
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